Vous pourriez être arrêté par des flics et condamné à des centaines d’amendes pour avoir vapoté au volant et cela peut affecter les polices d’assurance

Les personnes qui vapotent pourraient être arrêtées par la police à l’avenir à mesure que de nouvelles lois réglementant la pratique surgiraient.

Bien que conduire en vapotant ne soit certainement pas illégal, les autorités encouragent les gens à être intelligents s’ils vapotent sur la route pour se protéger et protéger les autres.

Les organisations mettent en garde contre le vapotage au volant Crédit : Getty Images – Getty

Certains États ont des lois concernant les obstructions visuelles pendant la conduite, ce qui signifie que la police peut vous arrêter si quelque chose comme les vapeurs d’un stylo à vape obstruent vos fenêtres.

Les avocats conseillent de laisser les vitres baissées si vous fumez ou vapotez dans la voiture, selon Insurance Quotes.

Quelques États ont également des lois concernant le tabagisme pendant que les enfants sont dans la voiture. En Californie, la violation s’accompagne d’une amende de 100 $.

D’autres États ont des lois interdisant l’utilisation de l’électronique au volant. Dans un cas, un officier a pensé que le stylo vape de quelqu’un était un téléphone portable.

« Nous avons vu des messages sur les réseaux sociaux de quelques personnes qui ont été arrêtées pour avoir utilisé ce qu’un agent pensait être un téléphone portable », a déclaré Alex Clark, PDG de la Consumer Advocates for Smoke-Free Alternatives Association.

En Angleterre, la police peut vous infliger une amende sur-le-champ de 100 £ et trois points de pénalité si elle pense que les nuages ​​de fumée ont un impact sur votre capacité à conduire en toute sécurité.

Et dans les cas plus graves ou ceux contestés devant les tribunaux, l’accusation peut entraîner une amende maximale de 5 000 £, jusqu’à neuf points de pénalité et même une interdiction de conduire imposée par le tribunal.

Il reste à voir comment la police des différents États américains appliquera les lois pour réglementer le vapotage au volant.

Cependant, les avertissements des défenseurs du vapotage, des compagnies d’assurance et des agences de véhicules à moteur encouragent les gens à rester vigilants pendant la conduite.

« Tout le monde devrait réfléchir au niveau de distraction qu’il peut gérer lorsqu’il conduit », a déclaré Sheila Dunn, porte-parole de la National Motorists Association, à Insurance Quotes.

« Je dois me concentrer très fort quand je conduis, mais tout le monde n’est pas comme ça », a ajouté Dunn.

Pendant ce temps, les États à travers le pays ont mis en place des garanties et des mesures supplémentaires pour restreindre les vapoteurs aromatisés qui sont commercialisés spécifiquement pour les mineurs.

Les risques pour la santé du vapotage sont également mis en lumière. Plus tôt cette année, une étude a révélé que les vapoteurs sont beaucoup plus susceptibles de lutter contre l’asthme.

Certains considèrent le vapotage comme une distraction au volant Crédit : Getty Images – Getty

Les vapeurs pourraient brouiller votre vision si vous laissez vos fenêtres retroussées Crédit : Getty – Contributeur