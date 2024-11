Vous pourriez en faire trop avec vos protéines et ne pas consommer suffisamment d’un autre nutriment essentiel, disent les diététistes.

Si votre algorithme de médias sociaux vous a orienté vers un régime, perte de poidsou même du contenu nutritionnel général, il est probable que vous ayez rencontré des recettes « riches en protéines » ou des influenceurs qui ne jurent que par les régimes céto ou carnivores riches en protéines. D’où vient cette obsession du protéine vient-il, et vaut-il toute l’énergie qu’on lui donne ?

Les protéines sont un peu plus compliquées que ce que les médias sociaux prétendent, disent les diététistes Fortune– et cette obsession détourne l’attention des gens de la satisfaction d’autres besoins nutritionnels vitaux.

« Nous n’avons même pas besoin de penser à [grams of] protéines par jour », dit Federica Amatidiététiste et nutritionniste en chef d’une société de nutrition et de science basée au Royaume-Uni Zoéconnu pour sa surveillance personnalisée de la glycémie et ses tests de santé intestinale.

Voici ce que les diététistes veulent que vous sachiez sur les protéines et la nutrition en général.

La protéine est un macronutriment composé d’acides aminés. C’est un composant structurel essentiel de nos cellules, tissus, hormones et enzymes, ainsi que de nombreuses autres fonctions corporelles. Un apport continu d’acides aminés via les protéines que nous consommons est crucial pour la croissance des cellules et des tissus.

Les protéines sont bénéfiques pour la santé globale, déclare une diététiste professionnelle Abbaye Sharp. « Les protéines présentent d’énormes avantages pour gestion du poidssatiété, immunitéles cheveux, les ongles, la croissance musculaire et le maintien du métabolisme », dit-elle.

Vous pouvez voir des preuves de l’intérêt porté aux protéines sur les étagères des épiceries, qui regorgent de shakes, de céréales, de poudres et même de pâtisseries grillées qui prétendent contenir ce nutriment. Pendant ce temps, les réseaux sociaux regorgent de moyens d’ajouter plus de protéines à votre alimentation : les gens mélangent des boissons protéinées avec Coca lighten préparant des glaces riches en protéines et en publiant ce qu’ils mangent chaque jour pour atteindre leurs objectifs riches en protéines. Il y a plus de 2,7 millions Instagram messages avec le hashtag #hyperprotéiné.

L’obsession pour les protéines s’est développée avec le aptitudede la nutrition et du boom des industries de la perte de poids, dit Amati. Bien que les protéines soient un élément important dans la construction musculaire et puissent aider à perdre du poids, les influenceurs encouragent souvent à consommer des quantités de protéines plus élevées que ce dont la plupart des gens ont besoin ou devraient, explique Amati. De plus, lorsque les protéines constituent l’objectif quotidien principal, on ne tient pas compte des autres nutriments essentiels.

Le message selon lequel les gens ne consomment pas suffisamment de protéines n’est pas vraiment vrai, disent Amati et Sharp.

« Si vous répondez à vos besoins caloriques… vous répondez à vos besoins en protéines », explique Sharp.

Sharp affirme que les seules personnes déficientes en protéines sont généralement celles qui souffrent de malnutrition ou les personnes âgées ayant un appétit réduit et qui ont du mal à manger suffisamment de calories. Ceux d’entre nous qui mangent suffisamment pendant la journée satisfont ou dépassent probablement leurs besoins en protéines, dit-elle. Cela inclut les végétaliens et les végétariens, dit-elle, à condition qu’ils consomment une gamme diversifiée d’aliments à base de plantes riches en nutriments comme l’edamame, les lentilles et les grains entiers.

