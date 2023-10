Vous pourriez avoir une vision ultime de 20/20 si vous parvenez à repérer les six visages dans cette illusion d’optique époustouflante en 10 secondes.

Pensez-vous que vous avez le sens du détail ? Cette illusion d’optique ahurissante révélera si vos yeux sont à la hauteur.

Le chronomètre démarre maintenant, si vous repérez les six visages cachés dans l’image en seulement 10 secondes, alors vous avez les yeux d’un faucon.

Pouvez-vous repérer les visages cachés dans l’image ci-dessus en 10 secondes ? Crédit : Jagron Josh/Oleg Shupliak

La photo montre un ciel orageux avec une forêt sombre en arrière-plan.

L’illusion est rendue particulièrement difficile car elle est incolore et l’artiste n’utilise que différentes nuances de gris, ce qui trompe les yeux.

La plupart des gens peuvent repérer au moins trois visages, mais en repérer les six au complet en si peu de temps n’est pas une tâche facile !

Avez-vous déjà eu de la chance ? Voici un indice, étudiez chaque section de l’image pièce par pièce et recherchez tout ce qui ressemble à un visage. Une fois que vous avez trouvé le plus grand visage, les réponses devraient être plus faciles.

Ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des difficultés, c’est l’un de nos teasers les plus délicats jusqu’à présent, et nous avons inclus la solution en bas de la page.

En attendant, pourquoi ne pas essayer d’autres illusions d’optique pendant que vous faites défiler ?

Testez votre puissance cérébrale et résolvez les questions de ce test pour révéler si vous avez un QI élevé.

Ou encore, voyez si vous avez les yeux d’un prédateur et repérez l’oiseau caché parmi les branches.

Les réponses à ce casse-tête se trouvent au centre de l’image, avec deux des plus petits visages constituant les yeux d’un visage plus grand.

Une fois que vous remarquez le visage plus grand, vous pouvez voir une autre silhouette camouflée dans la moustache de ce visage.

Et puis un quatrième personnage constitue le nez, et le dernier personnage – qui est le plus difficile à repérer – est un homme avec un chapeau qui se trouve dans l’œil gauche du grand visage.

La curiosité humaine signifie que résoudre ces énigmes déroutantes peut nous apporter un grand sentiment de satisfaction, et non seulement cela, mais aussi bon pour notre cerveau.

Des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

Et selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement. »