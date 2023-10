Vous pourriez avoir une vision de 20/20 si vous parvenez à trouver 13 faces cachées dans cette illusion d’optique en moins de 26 secondes

Dans un casse-tête époustouflant, même les joueurs les plus perçants ont du mal à trouver la réponse.

La plupart ne peuvent repérer que trois visages sur l’image, mais il y en a en réalité 13 incroyables déguisés en arrière-plan.

L’horloge démarre maintenant, essayez de trouver les 13 visages en moins de 26 secondes

Combien pouvez-vous en repérer ? Si vous parvenez à trouver les visages en seulement 26 secondes, il est alors possible que vous ayez une vision de 20/20.

L’image représente une scène forestière et est de Bev Doolittle.

Sa nature complexe trompe et trompe les yeux car il y a tant de distractions différentes comme des branches vaporeuses et des chevaux errants.

C’est pourquoi beaucoup n’ont pas réussi à trouver les 13 visages, encore moins à les trouver en si peu de temps.

À première vue, il n’y a que trois visages, faciles à repérer car situés au centre de l’image, mais les autres sont beaucoup plus difficiles à distinguer.

Besoin d’un indice ? Ne vous attendez pas à ce que les visages aient des caractéristiques ou des expressions similaires, ils sont chacun uniques.

Si vous y prêtez attention, vous verrez les yeux, le nez et les lèvres des gens.

Les trois dernières faces sont les plus difficiles à remarquer car elles sont cachées parmi d’autres faces et arbres.

Toujours pas de chance ? Ne vous inquiétez pas, nous avons inclus la réponse en bas de la page.

En attendant, pourquoi ne pas essayer d’autres casse-têtes pendant que vous faites défiler

Testez votre métal mental et déchiffrez le code de cette énigme de cadenas. Si vous trouvez la réponse, vous pourriez avoir un QI plus élevé que la plupart !

Ou testez votre intelligence de conduite et découvrez pourquoi le SUV ne s’écrase pas contre le mur.

Ne vous découragez pas et arrêtez de pratiquer ces casse-tête car ils peuvent avoir de grands avantages sur votre cerveau.

Ils peuvent améliorer la mémoire, améliorer la capacité de résolution de problèmes et faciliter la concentration.

Selon ZenBuisness : « Les énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement. »

La réponse pour trouver toutes les figures cachées peut être trouvée dispersée partout dans l’image, et la plupart sont d’une taille considérable, ce qui rend la tâche encore plus frustrante lorsque la réponse est révélée.

Les quatre premiers visages sont les plus faciles à trouver, même si la plupart n’en trouvent que trois.

Voici les 13 visages complets, si vous les avez tous, félicitez-vous car vos yeux sont plus brillants que la plupart ! Crédit : Art County Canada / Bev Doolittle

Voici l’énigme de conduite évoquée plus haut, savez-vous pourquoi le SUV ne s’écrase pas contre le mur ? La réponse est ci-dessous