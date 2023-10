Vous pourriez avoir une vision de 20/20 si vous parvenez à repérer le fantôme effrayant avec des jambes caché dans le parc en moins de 15 secondes.

SI vous pensez avoir une vision parfaite de 20/20, essayez de repérer le fantôme effrayant avec des jambes qui se cache dans le parc en moins de 15 secondes.

Entrez dans l’esprit d’Halloween avec ceci Un casse-tête viral qui laisse les gens se gratter la tête en essayant de repérer la goule aux longues jambes dans cette image incroyablement délicate.

Pouvez-vous repérer le seul fantôme avec des jambes sur cette photo ? Crédit : Slingo

Si vous pouvez voir le fantôme effronté avec des jambes en moins de 15 secondes, vous avez des yeux comme ceux d’un vampire affamé.

L’œuvre d’art époustouflante montre un parc rempli d’arbres, de buissons, de bancs et de gens prêts pour une saison effrayante, tous habillés dans des tenues effrayantes.

Des citrouilles aux sorcières, cette image sympa met les gens au défi de déterminer lesquels des fantômes sont de vrais méchants et qui vient de se déchaîner sur un drap pour la nuit et de laisser ses jambes exposées.

L’art présente près de 50 fantômes sans jambes et un seul qui en a, ce qui rend la tâche difficile de filtrer tous les fantômes indésirables.

LIRE LA SUITE DANS DES CASSE-TÊTES COOLS

Prenez un pack de protons et éliminez rapidement les fantômes sans jambes jusqu’à ce qu’il vous reste le bon.

Une personne dotée d’une grande vision devrait être capable de retrouver rapidement le faux fantôme et de l’attraper avant que minuit ne sonne et qu’il ne se transforme en un homme mort ambulant.

Mais pour un casse-tête qui semble si simple, l’excellent camouflage et la tromperie intelligente rendent presque impossible la recherche du fantôme sans prendre un temps effrayant.

Si vous parvenez à résoudre l’illusion d’optique, vous pourriez être dans le nouveau film Ghostbuster avec votre cerveau intelligent pour résoudre les problèmes.

Ce qui rend les choses si difficiles, c’est le grand nombre d’endroits où vous devez chercher.

Non seulement les fantômes sont tous étrangement similaires, mais il y a aussi beaucoup de gens déguisés qui agissent comme des distractions qui vous ralentissent.

Vous êtes presque assuré de manquer de temps, car les autres créatures mystiques effrayantes vous distraireont et vous jetteront un sort vous faisant ralentir.

Il est donc très difficile de trouver le fantôme en moins de 15 secondes, car vous devez le parcourir très rapidement.

Des études ont montré que les personnes qui se lancent régulièrement des défis avec des illusions d’optique et des énigmes constatent de grandes améliorations dans leurs capacités de résolution de problèmes, leur concentration et leur attention.

Des psychologues de l’Université de Glasgow ont découvert que regarder une illusion d’optique peut améliorer la vue en vous permettant de voir les petits caractères.

Et selon ZenBuisness : « Ces énigmes visuelles peuvent vous offrir un bon entraînement mental qui peut, à son tour, vous aider à réfléchir plus efficacement et à résoudre les problèmes plus facilement. »

Le casse-tête de test ressemble à un dessin animé digne d’un grand livre de Stephen King, mais il provient en réalité du créateur d’illusions en série Slingo, qui adore tester les compétences de détective de ses fans.

La photo a laissé beaucoup de gens impatients de trouver le fantôme avec des jambes, mais plusieurs ont eu du mal à cause du grand nombre de distractions.

Dans cette pièce particulière, les personnes ayant un QI visuel élevé devraient être capables de le repérer en quelques secondes et de se laisser suffisamment de temps pour apprécier l’image.

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver le fantôme effronté, faites défiler vers le bas pour voir la solution ci-dessous.

Si ce défi vous a plu, pourquoi ne pas en essayer un autre ?

Pour un autre casse-tête d’Halloween difficile, plongez-vous dans un casse-tête qui fait perdre la tête à beaucoup de gens.

Un crâne se trouve quelque part entre deux citrouilles sur cette photo intelligente, mais il s’avère très difficile à trouver.

Si vous voulez tenter votre chance, essayez de battre le record des 15 secondes et trouvez tous les dangers de la route dans cette image.

Vous pouvez également tenter de repérer le trèfle à quatre feuilles solitaire qui se cache dans le champ en moins de 15 secondes.