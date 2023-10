Vous pourriez avoir un QI très élevé si vous parvenez à repérer les poissons dans les fonds marins colorés en moins de 10 secondes.

CE casse-tête sous-marin intrigue les amateurs de puzzles depuis des années.

Le dessinateur Dudolf, également connu sous le nom de Gergley Dudas, a dessiné un océan rempli d’un éventail d’étoiles de mer colorées, de coraux, d’hippocampes, de poulpes, de crabes, etc.

Pouvez-vous repérer le poisson caché ? Crédit : www.thedudolf.blogspot.com

Au milieu de cette scène sous-marine paradisiaque, il a caché un petit poisson que les passionnés de puzzles pourront découvrir.

Les amateurs de puzzles aux yeux de faucon doivent avoir une vue d’ensemble du tableau, en scrutant les zones autour des algues, des créatures marines et des coquillages pour trouver le poisson.

Dudolf a partagé le puzzle pour la première fois sur son compte Facebook le 26 juin 2017.

Sa légende dit « Pouvez-vous trouver le POISSON au fond de l’océan ? » n’a rien révélé, et le dessin continue de dérouter ceux qui le rencontrent.

Le message initial a désormais été apprécié par plus de 3 100 utilisateurs de Facebook, a reçu 1 000 partages et des centaines de commentaires de personnes perplexes qui mettent leurs amis et leur famille au défi de trouver le poisson.

Jessyca Hannah, utilisatrice de Facebook, a écrit : « C’était plus difficile que les autres. Il m’a fallu un peu plus de temps pour le trouver. »

Et Sandi Batchelor a déclaré : « Je l’ai trouvé toute seule, mais cela m’a pris une éternité ! »

Alors que d’autres utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que c’était l’énigme la plus simple de Dudolf à ce jour.

Aidni Molina a déclaré : Le paysage est magnifique !!! C’était un peu plus facile pour moi cette fois. Merci! »

Et Jennifer Starrett a déclaré : « J’ai trouvé celui-ci beaucoup plus rapidement que les autres. J’adore quand de nouveaux apparaissent ici ! »

Le dessinateur est devenu une sensation sur Internet après que son dessin d’un panda caché parmi des bonhommes de neige soit devenu viral en décembre 2015.

Dudolf a également publié deux livres, Bear’s Merry Book of Hidden Things et Bear’s Spooky Book of Hidden Things.

Si vous avez encore du mal à le trouver, voici un indice : cherchez un poisson vert entre les formations rocheuses sur le côté droit du dessin animé.

Le petit poisson vert est niché dans la formation rocheuse dans le coin supérieur droit de la photo. Crédit : www.thedudolf.blogspot.com

