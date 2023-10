Vous pourriez avoir un QI élevé et une vision de 20/20 si vous parveniez à repérer les deux chats cachés parmi les arbres en moins de six secondes.

VOUS pourriez avoir un QI élevé et une vision de 20/20 si vous parvenez à repérer les deux chats dans les arbres en moins de six secondes.

Les félins à fourrure se cachent bien en vue dans ce dernier casse-tête, mais font de leur mieux pour rester invisibles.

Cette dernière illusion mettra certainement votre vue et vos capacités cognitives à l’épreuve, même les personnes les plus intelligentes et les plus vigilantes trouveront cela difficile.

Cette image semble avoir été prise dans un lieu public, même si elle pourrait très bien être le jardin de quelqu’un s’il y a deux chats qui errent autour.

Néanmoins, un certain nombre d’arbres stériles et sans feuilles occupent la majorité de l’image, avec un ciel sombre qui ne permet pas de voir grand-chose d’autre.

Les branches ayant perdu la majorité de leurs feuilles, on pourrait penser qu’il serait facile d’apercevoir deux chats cachés parmi les arbres.

Mais c’est plus difficile que vous ne le pensez.

Vous devrez vérifier chaque recoin de l’image et vraiment repousser les limites de votre perception.

Si vous faites exactement cela, vous pourrez alors retrouver les deux chats.

Mais si vous y parvenez en moins de sept secondes, alors vous serez officiellement reconnu comme ayant un QI élevé et une vision de 20/20.

Si vous avez vraiment du mal, voici comment repérer les chats.

Le premier se cache au milieu de l’arbre principal – le premier que vous voyez immédiatement sur l’image.

Niché au fond des branches se trouve un chat de couleur marron, regardant vers la droite de l’image.

Et si vous continuez à chercher dans la même direction, vous trouverez le deuxième chat.

Il est beaucoup plus facile à repérer, grâce à sa fourrure rousse qui le distingue parmi les branches.

Il semble faire face à la caméra, mais c’est dans le coin supérieur gauche de l’image que vous le trouverez.

Si vous avez réussi à retrouver les deux chats, alors félicitations.

Mais si vous l’avez fait en moins de six secondes, vous pouvez désormais dire à tout le monde que vous avez un QI élevé et une vision de 20/20.

