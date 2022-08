Vous pourriez avoir les yeux d’un faucon si vous devinez quel animal se fait passer pour le monstre du Loch Ness

VOUS pourriez avoir les yeux d’un faucon si vous devinez quel animal se fait passer pour Nessie.

Après qu’un groupe d’alpagas effrontés ait dû être rassemblé après avoir échappé à leur sanctuaire pour aller se baigner dans le Loch Ness.

Vous pourriez avoir les yeux d’un faucon si vous devinez quel animal se fait passer pour Nessie Crédit : date limite

Un groupe d’alpagas effrontés s’est échappé de leur sanctuaire Crédit : date limite

Le troupeau a réussi à se libérer de son enclos à plusieurs reprises vendredi dernier, alors que les propriétaires des alpagas du Loch Ness à Dores, Inverness, tentaient frénétiquement de les retrouver.

Alors que certains membres du groupe faisaient une randonnée organisée avec des amoureux des animaux payants, d’autres alpagas ont trouvé un moyen de les rejoindre pendant le voyage.

Plus tard dans la journée, le groupe espiègle a fait le tour du Bed and Breakfast Balachladaich, situé à côté de leur enclos sur les rives du Loch Ness.

L’eau s’est avérée trop attrayante pour les alpagas, qui se sont à nouveau faufilés vers la plage, forçant leurs propriétaires à les rassembler sur une colline et à les ramener à la maison en toute sécurité.

Cependant, une autre vidéo montre l’un des alpagas les plus sournois finalement attrapé aujourd’hui, alors qu’il profitait d’un refroidissement dans le loch emblématique.

Avec son long cou frappant, les passants auraient été excusés de penser qu’ils avaient aperçu Nessie.

Vendredi, les alpagas du Loch Ness ont partagé les bouffonneries du troupeau sur Facebook, récoltant des centaines de likes.

Les téléspectateurs ont eu des points de suture après avoir lu les escapades des alpagas.

Melanie Jane a déclaré: “J’adore à quel point ils sont espiègles.”

Natalie Mcmichan a déclaré: “J’adorerais me réveiller avec ça.”

Tina Rowles a déclaré: “C’est tout maintenant, vous ne les arrêterez pas tant que vous n’aurez pas trouvé leurs voies d’évacuation.”

Lo Mac a déclaré: “Et signalez les observations de Nessie de l’autre côté du loch.”

Ryan Mackenzie a déclaré: “L’animal le plus proche de Nessie.”

Les alpagas sont devenus des animaux de plus en plus populaires ces dernières années, le Royaume-Uni étant considéré comme le foyer de plus de 40 000 créatures à fourrure.

