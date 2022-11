Vous pourriez acheter une rangée entière de maisons dans une ville britannique pour le prix d’une maison familiale à Londres

Les propriétaires POTENTIELS pourraient acheter une rangée entière de maisons dans une ville britannique au même prix qu’une maison familiale à Londres.

Les numéros un à 10 sur Church Road à Erdington, Birmingham, ont été mis en vente sur le site immobilier Zoopla.

Les 10 maisons coûtent ensemble 1,6 million de livres sterling Crédit : Knight Frank /Zoopla

La rangée est un ensemble d’hospices de 315 pieds carrés Crédit : Knight Frank /Zoopla

Le prix de départ est indiqué pour les 10 hospices individuels de 315 pieds carrés à 1 600 000 £.

Chaque propriété individuelle dispose d’un porche à baldaquin, d’un salon et d’une chambre-salon, d’une cuisine et d’une salle de douche.

Ils sont situés près de l’A38 à quatre miles au nord-est du centre de Birmingham avec Londres à environ 117 miles au sud-est.

L’annonce se lit comme suit : “Le développement comprend 10 hospices individuels situés dans des jardins communaux érigés [around] 1930.

“Construit en brique avec des détails flamands aux pignons d’extrémité et des fenêtres à simple vitrage. Classe B classée localement.

“Les hospices se trouvent à la jonction de Church Road et Trafalgar Road à moins de 0,25 miles d’Erdington High Street.

“Les propriétés environnantes sont principalement résidentielles.”

Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a augmenté en valeur depuis 2021, selon les statistiques gouvernementales.

L’analyse des informations de l’Office of National Statistics et de Gov.uk a révélé que les prix moyens de l’immobilier ont augmenté de 16% au Pays de Galles et en Écosse et de près de 12% en Angleterre.

Les données montrent qu’une maison individuelle à Londres se situe autour d’un prix demandé de 1 069 981 £ en moyenne, en mars 2022.

Lorsque vous ajoutez des chambres supplémentaires et un peu d’espace pour les enfants, ce nombre peut atteindre des sommets extraordinaires.

La différence entre ce que vous pouvez acheter dans la capitale pour 1 million de livres sterling par rapport à ce que vous pouvez obtenir ailleurs peut être choquante.

Par exemple, vous pouvez acheter une maison de campagne de 11 lits à Rothes, en Écosse, pour 1,1 million de livres sterling, ou un appartement à un lit à Kensington.

Mais la maison est livrée avec des frais supplémentaires en plus du prix de 1,1 million de livres sterling, avec un loyer foncier de 600 £ par an, plus des frais de service, bien que les propriétaires aient accès à la piscine et au cinéma privé du développement.

Un autre appartement à un lit à St Johns Wood, à Londres, coûte 1,095 million de livres sterling, malgré une superficie totale de seulement 71,81 mètres carrés.

Mais en comparaison, un manoir indépendant à Aberdeen offre 432 mètres carrés, avec huit chambres, sept pièces communes et trois salles de bains pour le même prix.

L’ensemble se présente à un prix similaire à celui de nombreuses maisons familiales dans les grandes villes Crédit : Knight Frank /Zoopla