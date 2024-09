Vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe à domicile à partir de l’année prochaine

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé un traitement de vaccination contre la grippe administré par voie nasale qui peut être pris à domicile. FluMist — un vaccin en vaporisateur nasal qu’AstraZeneca a initialement développé comme traitement en cabinet il y a deux décennies — nécessitera toujours une ordonnance pour être obtenu et devrait être mis à disposition via une nouvelle pharmacie en ligne l’année prochaine, selon Le New York Times .

« L’approbation aujourd’hui du premier vaccin contre la grippe destiné à être administré par soi-même ou par un soignant offre une nouvelle option pour recevoir un vaccin contre la grippe saisonnière sûr et efficace, potentiellement avec plus de commodité, de flexibilité et d’accessibilité pour les individus et les familles », a déclaré le directeur du centre de vaccination de la FDA, le Dr Peter Marks. L’Organisation mondiale de la santé Selon les rapports, il y aurait environ un milliard de cas annuels de grippe saisonnière, entraînant entre 290 000 et 650 000 décès d’origine respiratoire chaque année.