Vous pourrez peut-être louer l’ancienne maison du roi Charles

Londres –

Le palais de Buckingham, le château de Windsor ou Balmoral pourraient être les premiers endroits qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez aux maisons de la famille royale.

Cependant, il existe une autre demeure royale, située à la lisière du parc national de Brecon Beacons, dans le sud-ouest du comté gallois de Carmarthenshire, qui mérite peut-être votre attention : l’ancienne demeure du roi Charles III à Llwynywermod.

Il appartient au duché de Cornouailles. Fait amusant : le domaine du Duché ne se limite pas aux frontières géographiques de la région de Cornouailles et couvre en fait plus de 52 000 hectares de terres.

Llwynywermod pourrait bientôt devenir disponible à la location, selon le journal britannique The Telegraph, qui a rapporté en juin que le roi avait informé le duché qu’il ne renouvellerait pas le bail de la propriété, qui devrait expirer cet été.

La décision serait due à la conviction du roi qu’il est « peu probable » qu’il puisse utiliser la propriété de la même manière qu’il le faisait auparavant lorsqu’il était prince de Galles. Ce titre, vous vous en souviendrez, a été transmis à son fils, le prince William, lors du couronnement de Charles en mai.

Deux autres conversions de grange à Llwynywermod sont déjà disponibles pour de courts séjours de vacances. Les propriétés North Range à trois chambres et West Range à deux chambres font partie de la cour attenante à la ferme principale où séjournaient les membres de la famille royale. Par conséquent, il est probable que le logement royal sera également loué commercialement.

Ce pourrait être une maison beaucoup plus attrayante où séjourner – ou vivre, si vous le souhaitez – ayant été le sanctuaire du roi et l’espace événementiel pendant de nombreuses années.

C’est là que le prince de l’époque s’est retiré après la mort de son père, le prince Philip, en 2021, selon les médias britanniques de l’époque. C’est là qu’il aurait trouvé de l’espace pour « contempler l’avenir de la famille royale ».

Charles y passait régulièrement du temps lors d’engagements annuels au Pays de Galles, y compris en juillet 2019 lorsque lui et sa femme ont organisé une soirée de musique et de théâtre dans la propriété.

Selon la BBC, William Williams, un parent de la malheureuse reine Tudor Anne Boleyn, était le propriétaire initial du domaine du XIIIe au XIVe siècle. Le domaine est passé entre plusieurs mains avant d’être acheté pour l’actuel roi en 2007 pour 1,2 million de livres sterling (1,5 million de dollars américains).

Ceux qui partagent les mêmes valeurs environnementales que le Roi seront ravis de savoir que les propriétés ont été rénovées en 2008 avec des techniques durables et des matériaux locaux. Une chaudière à bois déchiqueté et de l’électricité d’origine renouvelable alimentent le chauffage et l’eau chaude des deux gîtes du domaine, selon le Duché.

Le logement royal de trois chambres est situé dans le parc d’un manoir en ruine, et lors de la rénovation, le prince de l’époque a ajouté sa propre touche à la maison en plaçant des plantes grimpantes, notamment des roses Albertine, du jasmin et du chèvrefeuille, sur les murs, selon la BBC.

Llwynywermod se trouve dans le petit village accueillant et pittoresque de Myddfai, qui possède de beaux paysages, des collines, des rivières, des cerfs-volants rouges et une église du XIIe siècle. La région élargie du Carmarthenshire possède de superbes châteaux, des jardins somptueux, la plus grande plage du Pays de Galles et des bourgs regorgeant de produits locaux.

Une vue sur le pittoresque lac Llangorse depuis Cockit Hill dans les Brecon Beacons. (Mark Bauer/Universal Images Group Editorial/Loop Images/Getty Images)