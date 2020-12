Vous avez peut-être remarqué que le noir n’est pas exactement noir sur de nombreux smartphones et ordinateurs portables. Il s’agit plutôt d’un gris très foncé, susceptible de montrer des taches et des rayures à la baisse d’un chapeau. C’est peut-être pourquoi Apple insiste sur un schéma de dénomination qui utilise Charcoal et Space Grey, au lieu du noir, pour beaucoup de leurs produits, y compris l’iPhone et la gamme MacBook. Il se peut que les choses soient sur le point de changer et que nous pourrions avoir un MacBook ou un iPhone véritablement noir mat dans un proche avenir. Le US Patent & Trademark Office (USPTO) a publié une demande de brevet d’Apple parle d’un appareil électronique portable avec une couche anodisée qui comprend une surface externe qui comprend des caractéristiques absorbant la lumière réparties de manière aléatoire qui absorbent la lumière visible incidente sur la surface externe.

Le problème avec les couches anodisées est que toutes les couleurs ne peuvent pas être obtenues avec succès, et un vrai noir mat est l’une de ces couleurs. Le plus proche, dit Apple dans le brevet, « est que le métal anodisé peut avoir une finition de soie relativement élevée, qui est capable de réfléchir de manière spéculaire de grandes quantités de lumière visible. » Cela signifie des couleurs noires brillantes et réfléchissantes. Ceux-ci peuvent être difficiles à maintenir. Le brevet d’Apple parle de nouvelles techniques de gravure d’une surface externe de la couche anodisée pour former des éléments absorbant la lumière qui absorbent généralement toute la lumière visible qui tombe sur la surface. Les couches d’oxyde métallique issues d’un procédé de dépôt ou d’anodisation électrochimique d’aluminium ou d’un alliage d’aluminium en sont des exemples.

Au cas où vous ne l’auriez pas oublié, vous vous souviendrez de la dernière fois qu’Apple a tenté de varier la couleur noire sur un iPhone en 2016 avec le noir et le noir de jais sur la gamme iPhone 7. L’un était brillant, l’autre mat et le premier était notoirement difficile à entretenir car les taches et les rayures apparaissaient assez facilement. Ce serait incroyablement amusant si Apple réalisait quelque chose de proche du Vantablack, un matériau développé par la société britannique Surrey NanoSystems et l’une des substances les plus sombres connues car il absorbe 99,96% de la lumière qui lui tombe dessus. Un vrai MacBook noir fait rêver, n’est-ce pas?