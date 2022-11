Vous pourrez bientôt réagir à un message Google avec n’importe quel emoji

Google continue d’améliorer l’expérience avec l’application de messagerie Android par défaut, Google Messages. Suite à l’échec de la campagne #GetTheMessage soulignant le manque de support RCS d’Apple et un nouvelle mise à jour de l’icône de l’application, Google Messages teste actuellement la capacité de réagir à un message avec n’importe quel emoji. Auparavant, les réactions étaient limitées à seulement sept emojis. Cette nouvelle vient de 9to5Google après avoir précédemment confirmé la fonctionnalité en l’activant dans une version précédente.

Désormais, lorsque vous appuyez et maintenez un message entrant sur l’application Google Messages, vous pouvez réagir avec n’importe quel emoji que vous souhaitez. Une nouvelle icône dans le sélecteur d’emoji affiche la possibilité d’ajouter un nouvel emoji qui n’est pas répertorié.











Source : 9to5Google

Vous pouvez appuyer sur l’emoji dans le coin du message réagi et obtenir une vue plus proche de cet emoji à côté du nom du destinataire qui a réagi avec lui. Si vous visualisez les réactions d’un message de groupe, tous les noms et les émojis avec lesquels ils ont réagi apparaîtront dans une invite contextuelle.

Actuellement, la fonctionnalité n’est disponible qu’à partir de la dernière version bêta de Google Messages. Nous pouvons confirmer que le changement est reflété sur notre Google Pixel 7 Pro afin que la mise à jour puisse être déployée par étapes.

