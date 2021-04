L’une des annonces les plus sous le radar de l’événement Spring d’Apple était la nouvelle fonction d’étalonnage de l’écran Apple TV sur la nouvelle Apple TV 4K. Le principe est que vous pouvez modifier le profil de couleur de votre téléviseur connecté en pointant simplement les capteurs True Depth de votre iPhone et si des inexactitudes sont détectées, l’Apple TV connectée recevra le profil de couleur correct et ajustera l’image sur le téléviseur. À présent, 9to5Mac rapporte que la fonction de calibrage de l’écran est également compatible avec les anciennes Apple TV qui osent revenir à l’Apple TV HD de 2015.

Vous aurez besoin du dernier tvOS 14.5 (qui sortira la semaine prochaine) et d’un iPhone compatible avec Face ID exécutant iOS 14.5 pour que l’étalonnage fonctionne.

Grâce à un processus de balance des couleurs innovant, Apple TV fonctionne avec l’iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d’image d’un téléviseur. Apple TV utilise le capteur de lumière de l’iPhone pour comparer la balance des couleurs aux spécifications standard de l’industrie utilisées par les cinéastes du monde entier. À l’aide de ces données, Apple TV adapte automatiquement sa sortie vidéo pour offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n’aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision. – Description de l’étalonnage de l’Apple TV

Le calibrage de votre téléviseur connecté commence par déverrouiller votre iPhone, puis dans le menu des paramètres de votre Apple TV. Vous devez ensuite vous diriger vers le menu Vidéo et audio et sélectionner Balance des couleurs. Après cela, votre Apple TV vous donnera un ensemble d’instructions sur la façon de positionner votre iPhone et le téléviseur clignotera plusieurs couleurs qui seront analysées par les capteurs True Depth sur le téléphone.

Une fois le processus terminé, l’Apple TV connectée sélectionnera le profil de couleur optimal en fonction des lectures et l’appliquera à tout le contenu provenant de l’Apple TV et non à d’autres contenus du téléviseur.

Selon les gens de 9to5Mac, les couleurs semblaient plus chaudes et plus naturelles lors de l’étalonnage, bien que le processus ne fonctionne pas sur les téléviseurs dotés de Dolby Vision.





Résultats de l’étalonnage des couleurs (image: 9to5Mac)

