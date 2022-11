Vous pourrez bientôt diffuser de l’audio depuis votre téléphone Android vers des PC Windows 11

L’application Phone Link a été lancée il y a quelque temps et était initialement réservée aux propriétaires de téléphones Samsung, puis étendue à tous les téléphones Android avec la sortie de Windows 11.

Maintenant, il obtient une nouvelle fonctionnalité intéressante – diffuser de l’audio depuis votre téléphone Android vers votre PC Windows 11. Cette fonctionnalité ressemble beaucoup à la fonctionnalité Connect de Spotify qui vous permet de diffuser votre musique sur d’autres appareils. L’option Phone Link, cependant, vous permettra probablement de diffuser plus que Spotify, par exemple.

Malheureusement, la fonction de streaming audio n’est pas encore largement disponible. Seuls certains utilisateurs voient la nouvelle option et elle ne semble pas encore faire quoi que ce soit.

De plus, Phone Link introduit un historique du navigateur de continuité si vous utilisez un téléphone Samsung avec le navigateur Samsung. Il synchronise l’historique de navigation de votre téléphone et vous pouvez facilement passer d’un appareil à l’autre et continuer à naviguer.

La source | Passant par