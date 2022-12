Vous postulez pour des emplois ou des stages techniques ? Nous voulons en entendre parler.

Novembre a été un mois sombre pour les travailleurs de la technologie. Meta, Amazon, Lyft, Stripe et Twitter ont licencié des milliers d’employés. Microsoft et Google ont annoncé des ralentissements d’embauche.

Les compressions et les gels d’embauche n’ont pas seulement touché les anciens combattants. Certaines entreprises technologiques ont licencié de récents diplômés universitaires ou annulé leurs offres d’emploi. Certaines entreprises réduisent également leurs programmes de stages d’été pour les étudiants l’année prochaine.

Le ralentissement de l’industrie envoie des ondes de choc à une génération d’étudiants en informatique et en science des données qui ont passé des années à se préparer à des carrières dans les plus grandes entreprises technologiques. De nombreux diplômés récents et seniors universitaires recherchent désormais des emplois technologiques en dehors de l’industrie technologique, dans des secteurs tels que la vente au détail, la banque et la finance.

Je suis journaliste technologique au New York Times et j’enquête sur les impacts sociétaux des innovations technologiques et des pratiques commerciales des entreprises technologiques. Et je rapporte une histoire sur les implications du ralentissement de l’emploi dans l’industrie pour les personnes en début de carrière dans la technologie.