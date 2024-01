Vous possédez un de ces téléphones Motorola ? Vous recevez une grosse mise à jour

Si vous avez acheté un téléphone Motorola au cours des deux dernières années, vous voudrez garder un œil sur une mise à jour importante d’Android à venir. Pourquoi? Motorola récemment mis à jour son site d’assistanceconfirmant lequel de ses téléphones reçoit Android 14, et c’est un grand liste.

Les gens à YTECHB J’ai parcouru la page d’assistance (un peu compliquée) et dressé une liste complète de tous les téléphones Motorola qui devraient recevoir Android 14. Il existe bien plus de 20 téléphones, dont ceux vendus aux États-Unis et les modèles que Motorola vend sur d’autres marchés.

En se concentrant sur les téléphones Motorola américains fonctionnant sous Android 14 et en commençant par la série Moto G, il est confirmé que les combinés Moto G suivants recevront une mise à jour Android 14 :

Moto G Stylet 5G (2023)

Stylet Moto G (2023)

Moto G Power 5G (2023)

Moto G 5G (2023)

Moto G Play (2023)



En regardant les téléphones Edge de Motorola, le Motorola Edge (2023) et le Motorola Edge Plus (2023) reçoivent – ​​sans surprise – Android 14. Si vous possédez l’ancien Motorola Edge (2022) ou Motorola Edge Plus (2022), vous obtenez un Mise à jour Android 14 également. Le merveilleusement nommé Motorola Edge Plus 5G UW dispose également d’une mise à jour Android 14 en cours.

Qu’en est-il des téléphones Motorola Razr ? Les deux combinés Razr sortis l’année dernière – le Motorola Razr Plus et le Motorola Razr (2023) – seront mis à jour vers Android 14. Et si vous avez acheté le Lenovo ThinkPhone, vous obtenez également Android 14.

C’est une bonne liste de téléphones Motorola confirmés pour une mise à jour Android 14, ce qui est formidable à voir. Cependant, il manque une pièce importante à ce puzzle : le timing. Motorola n’a pas indiqué quand Android 14 arrive sur n’importe lequel de ces téléphones, et si les mises à jour Android précédentes ont quelque chose à voir, vous pourriez attendre un certain temps avant d’obtenir réellement Android 14 sur l’un de ces téléphones Motorola.

Quoi qu’il en soit, c’est bien d’avoir la confirmation de Motorola qu’Android 14 est – enfin – en préparation.

