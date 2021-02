Les films sont le reflet direct de notre culture, de nos habitudes et de nos pratiques, c’est pourquoi il existe un film pour chaque humeur et chaque occasion. En parlant d’occasion, nous vous présentons pour la Saint-Valentin une liste de films qui ont été vantés comme classiques, intemporels, romantiques, en raison de leurs beaux charmes cinématographiques. Ils nous inspirent, nous captivent en raison de leur nature absolue, bien qu’il soit difficile de sélectionner une poignée de films aussi brillants, voici le top 5 pour vous:

1. Insomnie à Seattle: Une comédie romantique toujours verte et préférée de tous les temps qui respire la passion, le véritable amour innocent est ce film. La tentative de Jonah d’obtenir son père, Sam (Tom Hanks), un compagnon, stimule l’intrigue, qui voit Anne proposer de rencontrer Sam au sommet de l’Empire State Building le jour de la Saint-Valentin.

2. Soleil éternel de l’esprit impeccable: Ce film vedette de Jim Carrey-Kate Winslet commence le jour de la Saint-Valentin avec les mots «Saint Valentin 2003. Première entrée en deux ans. Où sont passées ces années? Si vous ne faites pas attention, cela vous échappe. Les deux amants subissent des procédures pour éliminer les souvenirs désagréables l’un de l’autre alors que leur relation devient amère. Mais c’est à travers leur perte que le véritable amour fleurit et ils deviennent proches. «Je pourrais mourir maintenant, Clem. Je suis simplement heureux. Je n’ai jamais ressenti cela auparavant. Je suis exactement là où je veux être », résume l’intrigue du film charmant et réconfortant.

3. Dil Toh Pagal Hai: Il y a eu un certain nombre de films qui ont été tournés autour de la Saint-Valentin, mais la star de Shah Rukh Khan-Madhuri Dixit porte l’émotion au niveau supérieur. Tissant la magie à l’écran, nous persuadant de croire en l’existence d’un autre significatif, cette rom com de Yash Raj est un film emblématique. La rencontre fortuite de Maya-Rahul le jour V, prenant une mélodie comme signal et indication du divin; ils trouvent leur amour destiné. À travers une myriade de teintes d’amour, leur chemin se croise et leur romance s’intensifie.

4. Saint Valentin: Encore un autre film de bien-être qui se déroule le jour de la Saint-Valentin est ce multi-star. L’une des choses à retenir de ce film, dont les personnages naviguent dans leur vie amoureuse dans la journée la plus romantique, est: « Si jamais vous êtes avec une fille qui est trop belle pour vous, épousez-la. »

5. 50 premières dates: Parler de la Saint-Valentin et ne pas mentionner ce film adorablement mignon et intemporel serait tellement inapproprié. Le film tourne probablement autour de l’une des plus grandes histoires d’amour jamais réalisées. Adam Sandler essaie d’éclairer la journée de Drew en lui rappelant à travers des vidéos et la fait tomber amoureuse de lui tous les jours car elle souffre de perte de mémoire.