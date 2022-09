Vous planifiez une lune de miel? Un couple monte dans un train de minerai de fer en Afrique

Lors de la planification d’une lune de miel, de nombreux couples optent pour des destinations évidentes comme Paris, la ville de l’amour, ou les Maldives, avec ses eaux azur époustouflantes.

Peu, contrairement aux jeunes mariés croates Kristijan et Andrea Ilicic, optent pour un train de marchandises transportant des wagons de minerai de fer sale à travers les déserts brûlants de la Mauritanie, dans le nord-ouest de l’Afrique.

Le couple a vécu son expérience inhabituelle après le mariage après avoir déjà visité des dizaines de destinations à travers le monde en tant qu’influenceurs de voyage – Kristijan en a enregistré pas moins de 150.

“Nous avons vraiment vu beaucoup de choses”, a déclaré Kristijan à CNN par e-mail. “Cette fois, ça devait être quelque chose de complètement différent. Et on l’a trouvé en… Mauritanie !”

Le point culminant de leur voyage a été une séance photo audacieuse au sommet du train chargé de minerai de fer alors qu’il traversait le désert au cours de son voyage de 700 kilomètres entre la ville minière de Zouérat et le port atlantique de Nouadhibou.

Les photos ont ensuite été publiées sur Instagram, accumulant plus de 40 000 likes.

On y voit la robe d’Andrea tachée de minerai de fer transporté dans les wagons à toit ouvert.





“Tout était plein de minerai”, a déclaré Kristijan. “Des vêtements, de l’air, de la nourriture, tout. C’était vraiment un miracle que nous ayons gardé la robe de mariée blanche (surtout) blanche pour le tournage !”

FÊTE SURPRISE

Conduire le train de fer à travers le désert est devenu une sorte de rite de passage pour les influenceurs du voyage extrême ces dernières années, apparaissant régulièrement sur YouTube et d’autres sites de médias sociaux.

Ce n’est pas pour les faibles de cœur cependant. Le trajet de 20 heures implique des températures atteignant plus de 45 ° C le jour et en dessous de zéro la nuit. Les vents soulèvent également la poussière de minerai de fer.

Grimper à bord du train de 200 wagons peut également être semé d’embûches.

Malgré les difficultés de leur séance photo de lune de miel, Kristijan dit que le voyage en Mauritanie a dépassé les attentes en tant que destination touristique accueillante et “sous-estimée”, malgré le fait qu’elle attire peu de touristes.

“Il a vraiment beaucoup à offrir”, a-t-il déclaré.

“Dans un village que nous avons visité, les habitants ont réussi à nous surprendre avec une cérémonie de mariage conformément à leurs rituels traditionnels locaux. Andrea et moi étions vêtus de leurs vêtements de mariage traditionnels, et ce fut une expérience de danse, de tambour et de chant de deux heures. Je n’oublierai jamais.

« On dirait qu’Andrea et moi nous sommes mariés deux fois ! Kristijan a ajouté en plaisantant.

“Ce n’était vraiment pas une lune de miel typique, mais c’était aussi le voyage de notre vie !” il ajoute.