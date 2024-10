Vous planifiez un road trip dans les parcs nationaux ? Découvrez ces itinéraires multi-parcs

Quoi de mieux qu’un road trip dans un parc national ? Une nationale parcs voyage en voiture—pluriel. Que vous traversiez des paysages désertiques, le long de côtes accidentées ou à travers de vastes chaînes de montagnes, explorez plusieurs parcs nationaux dans un Ce voyage offre la chance de voir comment les activités extérieures de l’Amérique se déroulent d’un paysage à l’autre, de se connecter à l’histoire américaine et de voir à quel point ce pays peut être sacrément joli.

Mais planifier un voyage d’une telle envergure peut s’avérer une tâche ardue. Alors, réduisons les choses : voici une poignée d’itinéraires pour certains des meilleurs road trips dans les parcs nationaux, tous combinant des paysages exquis avec l’aventure (et une dose d’Americana).

Note: Les itinéraires ci-dessous sont des points de départ simples. Adaptez-les à votre emploi du temps, à votre budget et à vos intérêts pour votre propre road trip épique dans les parcs nationaux.

Parc national des Arches (Jacqueline Kehoe)

1. Le Grand Circle : les merveilles des roches rouges de l’Utah et de l’Arizona

Meilleur moment pour visiter : Printemps ou automne

Durée suggérée : 8-10 jours

Distance: 878 milles

Comprend : Parc national de Zion, parc national de Bryce Canyon, parc national de Capitol Reef, parc national des Arches, parc national de Canyonlands, parc national du Grand Canyon

Couvrant six parcs emblématiques de l’Utah et de l’Arizona, le Grand Circle est l’un des road trips dans les parcs nationaux les plus populaires : c’est le seul itinéraire ici qui porte un nom officiel.

Votre voyage commence à Las Vegas, en direction des imposantes falaises de grès de Parc national de Sion. Prenez une journée pour parcourir la sinueuse rivière Virgin à The Narrows ou à Emerald Pools avant de faire le trajet de 2 heures jusqu’à Parc national de Bryce Canyon.

Parc national de Bryce Canyon (Jacqueline Kehoe)

Bryce Canyon est le genre de parc national où vous garez la voiture, marchez jusqu’au bord et haletez. Abritant un paysage surréaliste de hoodoos, venez ici au lever ou au coucher du soleil pour voir le paysage absolument briller. Descendez dans le canyon via la boucle Navajo ou installez-vous sur la route panoramique de Bryce Canyon, longue de 18 miles, l’une des meilleures routes panoramiques des parcs nationaux américains.

De Bryce, conduisez jusqu’à Parc national de Capitol Reefun parc moins connu mais tout aussi spectaculaire avec des canyons colorés, des falaises et les anciens pétroglyphes du peuple Fremont. En continuant le voyage vers l’est, vous atteindrez Parc national des Arches et Parc national des Canyonlands près de Moab, dans l’Utah. Arches est célèbre pour ses plus de 2 000 arches en pierre naturelle, tandis que Canyonlands offre une beauté vaste et sauvage, avec des mesas imposantes et des points de vue spectaculaires comme l’emblématique Mesa Arch.

Terminez votre voyage en direction du sud vers Parc national du Grand Canyon en Arizona. La rive sud du Grand Canyon offre des vues imprenables sur l’immensité de la nature, toutes sculptées par le petit fleuve Colorado. La grande finale parfaite pour votre voyage Grand Circle.

Options d’extension : Parc national de Petrified Forest, monument national de Grand Staircase-Escalante, parc tribal de Monument Valley, Antelope Canyon, parc d’État de Dead Horse Point, Horseshoe Bend

John Twynam via Getty Images

2. Les merveilles côtières et montagneuses de Californie

Meilleur moment pour visiter : Été

Durée suggérée : 10-14 jours

Distance: 549 milles

Comprend : Parc national de Sequoia, parc national de Kings Canyon, littoral national de Point Reyes, parc national de Yosemite, parc national des Pinnacles

Les paysages sauvages de Californie offrent une toile de fond luxuriante à ce road trip dans les parcs nationaux. Commencez votre aventure dans Parc national des Séquoiasqui abrite certains des plus grands arbres du monde. Passez une journée à faire une randonnée dans la forêt géante pour admirer l’arbre General Sherman, l’un des plus grands arbres de la planète. Si vous voyagez en été, faites un court trajet en voiture jusqu’à Parc national de Kings Canyon– adjacent à Sequoia – pour admirer son paysage élevé de falaises imposantes, de canyons profonds et d’arbres géants.

Continuez vers l’ouest en direction de la côte, où vous arriverez Parc national des Pinaclesconnue pour ses flèches rocheuses spectaculaires et ses grottes d’éboulis, ainsi que pour la possibilité d’observer des condors de Californie, une espèce en voie de disparition.

Gabriel Pevide via Getty Images

Depuis Pinnacles, dirigez-vous vers le nord le long de l’emblématique Pacific Coast Highway jusqu’à Bord de mer national de Point Reyesun magnifique parc côtier juste à l’extérieur de San Francisco. Les falaises escarpées, les plages tentaculaires et la faune (y compris les éléphants de mer et les wapitis de Tule) font de cet endroit moins connu un incontournable.

Ensuite, dirigez-vous vers l’intérieur des terres vers Parc national de Yosemiteoù vous rencontrerez des cascades spectaculaires, des falaises de granit comme El Capitan et Half Dome, et la beauté des paysages de la vallée de Yosemite. Comme l’a dit John Muir : « Aucun temple fait de mains d’homme ne peut se comparer à Yosemite. Chaque rocher de son mur semble briller de vie.

Options d’extension : Forêt nationale de Tahoe, parc national de la Vallée de la Mort

Parc national du Grand Teton (Jacqueline Kehoe)

3. Majesté des Montagnes Rocheuses : Colorado et Wyoming

Meilleur moment pour visiter : Été

Durée suggérée : 7-10 jours

Distance: 561 milles

Comprend : Parc national des Montagnes Rocheuses, Parc national de Grand Teton, Parc national de Yellowstone

Pour ceux qui répondent à l’appel des montagnes, ce road trip dans les parcs nationaux à travers le Colorado et le Wyoming offre certains des paysages les plus hauts du pays. Commencez à Denver et conduisez vers le nord-ouest jusqu’à Parc national des Montagnes Rocheuses. Empruntez la pittoresque Trail Ridge Road, l’une des routes pavées continues les plus hautes du pays, et choisissez parmi plus de 350 miles de sentiers de randonnée, promenez-vous autour des lacs alpins et partez à la recherche d’animaux sauvages comme le wapiti et l’orignal.

Depuis le parc national des Montagnes Rocheuses, dirigez-vous vers le nord jusqu’au Wyoming et Parc national du Grand Teton. Les sommets pointus et déchiquetés de la chaîne Teton s’élèvent de façon spectaculaire depuis le fond de la vallée, créant l’une des chaînes de montagnes les plus reconnaissables des États-Unis. Passez du temps à faire de la randonnée autour du lac Jenny ou à faire une excursion en bateau avant de vous diriger vers le nord. Parc national de Yellowstonele premier parc national du monde.

Yellowstone possède la plus forte densité d’éléments géothermiques sur Terre (c’est un supervolcan, après tout !). Découvrez le célèbre geyser Old Faithful, ainsi que les sources chaudes colorées comme la Grand Prismatic Spring. Prévoyez de passer plusieurs jours ici (prenez un hôtel dans le parc, si vous le pouvez) pour explorer la diversité des paysages, des bassins de geysers au Grand Canyon de Yellowstone. Il y a de fortes chances que vous aperceviez également un bison ou un grizzli ou deux.

Options d’extension : Forêt nationale de Bridger-Teton, chaîne de Wind River, Big Sky

Douglas Rising via Getty Images

4. Nouvelle-Angleterre : visite de l’histoire du feuillage d’automne

Meilleur moment pour visiter : Automne

Durée suggérée : 5-7 jours

Distance: 501 milles

Comprend : Parc national d’Acadia, parc historique national Marsh-Billings-Rockefeller, parc historique national de Saint-Gaudens, parc historique national Minute Man

Pour ceux qui recherchent de fabuleuses couleurs d’automne, la Nouvelle-Angleterre est l’endroit idéal, et un road trip dans les parcs nationaux est une façon exquise de découvrir le feuillage d’automne vibrant de la région. Commencez votre voyage à Parc national de l’Acadie dans le Maine, où vous pouvez emprunter la Park Loop Road pour admirer des vues panoramiques sur les côtes accidentées, les forêts et les arbres colorés (ou simplement prendre la navette gratuite Island Explorer !). Ne manquez pas le lever du soleil depuis Cadillac Mountain, l’un des premiers endroits aux États-Unis à profiter du soleil matinal.

De l’Acadie, dirigez-vous vers l’ouest jusqu’à Parc historique national Marsh-Billings-Rockefeller au Vermont, où vous découvrirez de plus beaux paysages d’automne ainsi qu’un aperçu de l’histoire de la conservation de la région. Les paysages boisés et le manoir historique du parc en font une halte paisible et reposante comparée à ces itinéraires de plein air.

Continuez vers le sud dans le New Hampshire pour visiter Parc historique national de Saint-Gaudensancienne demeure et atelier du sculpteur Auguste Saint-Gaudens. Le cadre automnal en fait un endroit idéal pour une promenade sereine et remplie d’art parmi les jardins et les arbres drapés de couleurs automnales.

Terminez votre voyage à Parc historique national Minute Man dans le Massachusetts, où le feuillage vibrant contraste avec l’importance historique des premiers champs de bataille de la Révolution américaine.

Options d’extension : Forêt nationale de White Mountain, parc d’État de Bear Brook, baie de Casco

Kelly Vandellen via Getty Images

5. Aventure dans le nord-ouest du Pacifique : Washington et Oregon

Meilleur moment pour visiter : Été

Durée suggérée : 8-10 jours

Distance: 811 milles

Comprend : Parc national du Mont Rainier, parc national Olympic, parc national de Crater Lake, parcs nationaux et d’État de Redwood

Le nord-ouest du Pacifique est fait pour les amoureux de la nature, avec ses forêts luxuriantes, ses paysages volcaniques et ses côtes accidentées. Commencez votre voyage en Parc national du Mont Rainieroù le sommet emblématique enneigé du mont Rainier domine le paysage. Les prairies de fleurs sauvages et les cascades offrent de superbes opportunités de photos en été.

Depuis le mont Rainier, dirigez-vous vers l’ouest jusqu’à Parc National Olympiqueun site du patrimoine mondial de l’UNESCO qui s’étend des forêts pluviales tempérées aux sommets alpins et au littoral immaculé. Passez une journée à faire de la randonnée dans la forêt tropicale de Hoh et une autre à explorer les plages accidentées des environs côtiers du parc.

Traversez l’Oregon et visitez Parc national du Lac Cratèrequi abrite le lac le plus profond des États-Unis, formé par l’effondrement d’un ancien volcan, le mont Mazama. L’eau bleue cristalline et les falaises environnantes créent un paysage difficile à croire.

Terminez votre road trip à Parcs nationaux et d’État de Redwood sur la côte nord de la Californie. Ces parcs protègent certains des arbres les plus hauts de la planète, des arbres qui ont presque disparu. Mais ils sont là pour le moment, et avec un peu de chance, vous aussi.

Possibilité de prolongation : Couloir panoramique de l’État Samuel H. Boardman, plages de l’Oregon, gorge du fleuve Columbia, mont St. Helens

Conseils pour votre road trip dans les parcs nationaux

Achetez un pass pour les parcs nationaux : Puisque vous visitez plusieurs parcs, économisez de l’argent sur les frais d’entrée avec un laissez-passer pour les parcs.

Planifiez à l’avance : Les parcs nationaux peuvent être incroyablement fréquentés, surtout en haute saison. Faites des réservations pour les terrains de camping, les lodges ou les entrées des parcs longtemps à l’avance. Pour des endroits comme Yellowstone et Yosemite, cela signifie une année entière.

Pack intelligent : Soyez prêt à affronter une variété de climats et de terrains. De nombreux parcs connaissent des changements de température drastiques entre le jour et la nuit, sans parler de l’altitude. Comme Olympic, où les altitudes peuvent varier de 0 à plus de 10 000 pieds.

Respectez la faune : Gardez une distance de sécurité avec les animaux et ne nourrissez jamais la faune. C’est important pour leur sécurité et la vôtre.

Ne laissez aucune trace : Aidez à préserver la beauté des parcs en suivant les principes de Leave No Trace. Emportez ce que vous avez dans vos bagages et restez toujours sur les sentiers désignés.

Commémorez votre voyage: Vous aimez les parcs nationaux ? Consultez ce guide de cadeaux pour les parcs nationaux.