Vous planifiez un mariage? 5 choses à faire et à ne pas faire pour faciliter votre préparation

Êtes-vous inquiet en pensant simplement à la façon dont vous allez organiser un mariage dans les prochains mois, en gardant à l’esprit la pandémie et toutes les directives en matière de santé et de sécurité? Mais attendez, ne commencez pas à vous inquiéter pour l’instant!

Le monde étant presque au point mort, de nombreux couples sont désormais confrontés à la question du report et, dans le pire des cas, d’annuler leur mariage. Ce sont des moments difficiles, non seulement pour les futurs mariés et leurs familles, mais aussi pour tous les lieux de mariage et les partenaires fournisseurs qui aident les couples à réaliser leur rêve. Mais, au milieu de cette incertitude, le choix définitif est de rester calme (être positif) et de poursuivre votre planification. Canalisez tout cet enthousiasme pour faire de vos rêves de mariage une réalité!

Pour ceux qui hésitent encore à célébrer votre journée mémorable pendant la pandémie, WeddingWire India a proposé à tous les couples des choses à faire et à ne pas faire pour s’assurer que, quoi qu’il arrive, l’amour ne soit pas annulé ou reporté.

FAIRE

Tirez le meilleur parti de la technologie – Le numérique est l’avenir

La pandémie a définitivement modifié notre mode de vie, mais avec la numérisation, des tâches aussi complexes que la planification de mariage peuvent être effectuées dans le confort de votre foyer! Cette saison de mariage, utilisez les plateformes technologiques de mariage à votre avantage! À une époque où la distanciation sociale est la norme, les couples ont maintenant trouvé de nouvelles façons de commémorer leur amour les uns pour les autres en le partageant avec les autres par le biais de la diffusion en direct et des appels vidéo (29%). Grâce à cela, bien que beaucoup soient éloignés les uns des autres, ils sont toujours en mesure d’assister à ce moment précieux de votre vie.

La sécurité est de la plus haute priorité

Personne ne veut créer un environnement dangereux pour ses proches et ses chers. Avec la restriction du nombre d’invités présents aux rassemblements, les couples cherchent à suivre une liste de protocoles lors de leur journée spéciale. De notre Global COVID-19[feminine Wedding Report, nous avons constaté que 75% des couples indiens effectueront des contrôles de température pour les participants et un contrôle de suivi avec eux, une semaine après l’événement pour vérifier les symptômes (47%). Les clients recevront également des désinfectants pour les mains (91%), des masques pour le visage (79%); et les membres du personnel et les vendeurs tels que les photographes, les maquilleurs, etc. seront tenus de porter des masques ou des kits EPI (84%). Ces mesures sont essentielles, car elles permettent de s’assurer que tout le monde est chaleureux et chaleureux. Même les kits de bienvenue comprendront des désinfectants, des masques, etc., pour s’assurer que tout le monde est bien pris en charge.

Embaucher un organisateur de mariage professionnel

Si vous n’avez pas encore d’organisateur de mariage à vos côtés, vous devriez vraiment envisager d’en embaucher un pour vous aider à vous soulager. Un expert se chargera de tous les détails, en particulier avec les autorisations et les permis qui peuvent être nécessaires pour organiser un événement pendant la pandémie. Votre mariage est votre jour, et c’est à vous d’en profiter plus que quiconque. Un organisateur de mariage intervient et fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider à créer le jour (ou les jours) que vous avez envisagé.

Gardez-le petit, restez simple

Un mariage indien n’est pas complet si la liste des invités ne comprend pas plus de 300 à 500 personnes. Maintenant, avec les protocoles de santé et de sécurité et les restrictions gouvernementales, les couples doivent être très sélectifs quant aux personnes qu’ils souhaitent inviter pour leur (s) jour (s) spécial (s). Cela donne aux futurs mariés la possibilité de planifier des mariages plus petits à un mariage qui a de l’importance pour eux en tant que couple. Vous pouvez également organiser des réunions socialement distantes d’amis et de membres de la famille ou des mini-cérémonies intimes avec la famille immédiate à la date de leur mariage d’origine, suivies d’un événement plus important lorsque la pandémie disparaît. Il y a beaucoup de place pour improviser!

Connectez-vous avec d’autres mariés

Il est tout à fait normal de se sentir dépassé. À ce stade, vous voudrez faire des recherches et parler à quelqu’un qui a vécu quelque chose de similaire, il n’y a pas si longtemps. Parler à d’autres futurs mariés que vous vous rendez compte que vous n’êtes pas seul soulage la pression sur vous et votre moitié. De plus, cela vous donnera plus d’idées sur la façon dont vous pouvez faire de votre célébration une célébration que vous n’oublierez pas, malgré la pandémie actuelle!

À NE PAS FAIRE

Ne pas paniquer

Nous ne saurions trop insister sur ce point. Insister sur le processus de préparation peut vous amener à annuler ou à renoncer à de nombreuses décisions pré-planifiées. Mais bon, regardez du côté de la mariée – cela vous aide à innover et à chercher de nouvelles façons de rendre votre mariage riche en événements. Qu’il s’agisse de diffuser votre mariage ou d’aller de l’avant avec une minimonie désormais classique, vous regarderez certainement en arrière cette journée comme celle qui vous a apporté un immense bonheur, de la joie et certainement de l’émerveillement (vous avez organisé un mariage COVID après tout)! Ne t’inquiète pas, tu as ça.

Ne pas assurer la sécurité de vos invités

À ce stade, la sécurité de chaque personne présente est essentielle. Les contrôles de température, l’utilisation de désinfectants et de masques ainsi que la distance sociale doivent être maintenus à tout moment et ne doivent pas être pris par hasard.

Ne laissez pas les choses pour la dernière minute

Une check-list de mariage est indispensable pour s’assurer que tous les éléments sont pris en considération avant votre grand jour. Que ce soit pour finaliser un lieu, réserver des vendeurs ou appeler un DJ – aucune décision ne doit être laissée pour la dernière étape des préparatifs de mariage.

N’essayez pas de tout faire par vous-même

Nous avons tous entendu dire que nous devrions faire de notre mieux pour faire les choses par nous-mêmes. Mais lorsqu’il s’agit de gérer les listes d’invités, la restauration, les accessoires vestimentaires – et la liste est longue – vous devez prendre un moment et chercher de l’aide. Soyez ouvert à partager les responsabilités avec votre moitié, embauchez un organisateur de mariage au besoin ou même contactez votre famille. Vous avez tout le soutien, mais assurez-vous de le demander.

Peu importe quoi, ne soyez pas déçu

Soyez fier de ce que vous avez accompli en si peu de temps et avec les ressources dont vous disposez. Il y avait beaucoup de choses à sacrifier – du lieu du mariage à votre liste d’invités, en passant par les animations de la soirée et la très attendue cérémonie de haldi et mehendi. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans la création de votre journée, assurez-vous de prendre un rythme et de vous apprécier.

Ce qui rend un mariage mémorable, ce n’est pas une large gamme de plats ou la plus grande piste de danse – il s’agit d’avoir l’occasion de célébrer VOTRE journée avec votre famille, vos amis proches et votre moitié.