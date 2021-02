La semaine de la Saint-Valentin est arrivée, tout comme votre recherche de la tenue parfaite pour une soirée romantique. Eh bien, ne cherchez plus, car nos propres stars de Bollywood ont servi une inspiration de mode romantique qui pourrait atténuer votre perplexité.

1. Si c’est la Saint-Valentin, alors il doit être rouge. Une tenue de couleur rouge est votre pari le plus sûr à condition de choisir la bonne. Inspirez-vous de Deepika Padukone qui réussit ce look sexy avec un corps rouge et des cheveux courts. Complétez votre look avec une lèvre rouge vif.

2. Ou si vous êtes quelqu’un qui veut devenir traditionnel, inspirez-vous du look emblématique de Sushmita Sen de Main Hoon Na. Le sari rouge de Sushmita a certainement fait battre nos cœurs et vous pouvez aussi:

3. Si vous célébrez la Saint-Valentin dans un endroit où il fait encore hivers, alors Alia Bhatt’slook est un incontournable. Portez votre robe rouge avec des bottes jusqu’aux genoux et un manteau à carreaux et complétez-le avec un bonnet chaud et une tasse de boisson chaude.

4. Si vous faites partie de ces couples puissants qui aimeraient respirer la confiance et la passion en même temps, alors le look pantalon rouge de Kiara Advani pourrait vous intéresser. Conçue par le designer népalais-américain Prabal Gurung, cette création va sûrement créer une impression.

5. Certains des looks récents servis par Sara Ali Khan et Varun Dhawan pour le film Coolie No.1 peuvent également devenir vos looks de la Saint-Valentin inspirés de Bollywood. Complétez vos looks avec une combinaison classique de noir et de rouge.

6. Pour ceux d’entre vous qui sont des couples basiques mais classiques, peut-être que notre fille Desi Priyanka Chopra et son mari Nick Jonas peuvent vous donner de l’inspiration. Un sari à imprimé floral léger avec un chemisier sans manches et un rouge à lèvres foncé complètera votre look de la Saint-Valentin.

Envisagez-vous un rendez-vous cette Saint-Valentin avec quelqu’un de spécial?