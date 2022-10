Vous perdez votre temps si vous êtes encore en train de stériliser des biberons. Voici pourquoi

En tant que nouveau parent, il est primordial de garder tout propre et propre pour votre bébé. Cependant, la stérilisation de vos biberons peut être une perte de temps. Nous vous indiquerons quand stériliser un biberon et quand ce n’est pas nécessaire.

Pourquoi est-il important de stériliser les biberons ?

Les bébés de moins de 3 mois développent encore leur système immunitaire, et de nombreuses infections qui seraient plus légères ou modérées à un âge plus avancé peuvent être graves au cours de ces mois. Bien qu’il suffise généralement de nettoyer soigneusement les biberons et de les utiliser immédiatement pour éliminer les bactéries, virus et autres contaminants nocifs, pendant les trois premiers mois de la vie d’un bébé, la stérilisation des biberons quotidiennement ou plus souvent est un autre niveau de protection recommandé.

ImageSource/ImageSource/Getty Images



Quand faut-il stériliser et nettoyer le biberon de votre bébé ?

Sachez que le nettoyage implique du savon et de l’eau chaude et l’élimination de tout résidu à l’intérieur ou à l’extérieur de la bouteille et de ses pièces associées. La stérilisation, d’autre part, consiste spécifiquement à utiliser de la chaleur ou des produits chimiques sur la bouteille et toutes les pièces associées pour tuer davantage toutes les bactéries microscopiques restantes qui auraient pu échapper au processus de nettoyage.

Vous devez nettoyer les bouteilles lorsque vous les achetez, ainsi qu’après chaque utilisation et avant réutilisation si cela fait un certain temps que la bouteille propre n’a pas été utilisée. Idéalement, les bouteilles doivent également être désinfectées lors de leur achat et entre les utilisations.

À quelle fréquence faut-il stériliser les biberons ?

Les bouteilles sont utilisées plusieurs fois par jour, et selon le nombre que vous avez, vous n’aurez peut-être besoin de désinfecter un lot de bouteilles qu’une fois par jour avant chaque utilisation. Cependant, bon nombre des ressources des pédiatres sont moins axé sur la désinfection que jamais auparavant, laissant la fréquence de stérilisation aux parents dans de nombreux cas. De nombreux lave-vaisselle ont un réglage de désinfection, qui fait rapidement le travail pour vous si vos bouteilles sont conservées dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Quand arrêter de stériliser les biberons, selon le CDC

La Le CDC recommande de désinfecter au moins une fois par jour jusqu’à ce que le bébé ait 3 mois ou plus et plus longtemps s’ils sont immunodéprimés. Sinon, ce n’est pas une priorité aussi importante, mais vous voudrez peut-être quand même désinfecter les biberons de votre bébé plus âgé si :

Vous savez que le biberon contenait du lait pendant plusieurs heures ou même une journée

Votre bébé a été malade ou prend un médicament qui affaiblit leur système immunitaire

Votre approvisionnement en eau a été critiqué pour une sorte de contamination

Vous utilisez de l’eau de puits (ce qui peut être bien, mais vous pourriez aussi avoir moins d’informations sur la qualité globale de l’eau)

Vous avez un moyen de le faire rapidement et en toute sécurité et sans gêner vous-même ou les autres soignants du bébé

Morten Falch Sortland/Moment/Getty Images



Comment nettoyer et stériliser les biberons

Il existe des stérilisateurs dédiés conçus pour des types particuliers de biberons et des réglages de stérilisation sur les lave-vaisselle. Lorsqu’ils sont utilisés correctement, ils ne nécessitent pas de stérilisation supplémentaire. Si vous ne disposez pas de ces options, il existe trois autres façons pour stériliser vos biberons.

Stériliser les biberons avec de l’eau bouillante

1. Lavez soigneusement tous les biberons et leurs pièces. Laissez-les démontés.

2. Mettez tous les articles dans une casserole propre et remplissez la casserole d’eau jusqu’à ce que toutes les pièces de la bouteille soient immergées.

3. Porter à ébullition et maintenir à pleine ébullition pendant 5 minutes.

4. Utilisez des pinces propres pour retirer les pièces de la bouteille et placez-les sur une serviette propre ou une serviette en papier pour les sécher complètement.

Stériliser les biberons à la vapeur

1. Lavez soigneusement tous les biberons et leurs pièces. Laissez-les démontés.

2. Lisez les instructions de votre système de stérilisation à la vapeur en sac, telles que le Système de sacs Medela.

3. Placez la quantité d’eau requise et seulement autant de pièces que le sac convient, ce qui permet de le fermer.

4. Suivez les instructions sur la durée de désinfection au micro-ondes.

5. Retirez à l’aide d’une paire de pinces propres une fois que le sac n’est pas trop chaud pour être ouvert. Placer sur une serviette propre ou une serviette en papier pour sécher complètement.

Stériliser les biberons avec un produit chimique antibactérien

1. Si l’ébullition et la cuisson à la vapeur ne sont pas possibles, l’utilisation d’une solution diluée d’eau de Javel (2 cuillères à café d’eau de javel non parfumée par gallon d’eau) dans un bassin propre est une méthode alternative. mentionné par le CDC.

2. Nettoyez soigneusement tous les biberons et pièces et laissez-les démontés.

3. Placez soigneusement toutes les pièces dans la solution, en les ajustant pour vous assurer qu’aucune bulle d’air n’empêche une partie d’une surface d’être touchée par la solution.

4. Laissez tous les articles complètement immergés pendant 2 minutes.

5. Utilisez des mains propres ou des pinces propres pour retirer les articles et placez-les sur une serviette ou une serviette en papier inutilisée.

6. Pas besoin de rincer tant que les articles sont complètement secs avant d’être réutilisés. Le rinçage réintroduit des micro-organismes traces qui ont été détruits par l’eau de Javel.

Comment conserver les biberons après désinfection

Une fois que les pièces de votre biberon sont complètement sèches, vous pouvez assembler les biberons pour une utilisation facile la prochaine fois que vous en aurez besoin. Les armoires de cuisine fermées sont de bons endroits pour stocker les bouteilles, où elles n’interagiront pas avec autant d’air qu’elles le feraient sur un comptoir de cuisine, et elles ne doivent être stockées qu’avec d’autres articles propres.

Si une étape de votre processus de séchage ou de stockage emprisonne l’humidité sur les bouteilles, cela peut rendre la croissance des germes plus probable. Les grilles de séchage qui conduisent parfois à une certaine humidité emprisonnée, alors désinfectez la grille elle-même tous les quelques jours si c’est votre méthode préférée.

La désinfection des biberons n’est plus une recommandation universelle pour tout le temps que les bébés boivent au biberon. Cependant, si vous pouvez l’intégrer à votre emploi du temps ou si vous avez une circonstance qui en fait un bon choix pour votre famille, cela peut fournir une couche de protection supplémentaire pour le nouvel ajout à votre famille.

