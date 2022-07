Vous perdez vos bagages lors d’un voyage en avion ? Voici quoi faire.

Chaque compagnie aérienne a ses propres politiques dans le cadre des règles du gouvernement, les passagers doivent donc consulter le site Web de leur transporteur pour plus de détails. Les passagers d’United Airlines, par exemple, doivent avoir des reçus pour les objets perdus s’ils prétendent que le contenu de leurs bagages vaut plus de 1 500 $. United considérera le bagage comme “perdu” après cinq jours, mais d’autres compagnies aériennes peuvent spécifier un délai plus long avant de déclarer un bagage “perdu”.

Réapprovisionner lorsqu’il manque un sac. Lorsque des bagages disparaissent, les compagnies aériennes remboursent aux passagers les articles de toilette, les vêtements et autres articles accessoires qu’ils achètent pour les aider pendant que l’entreprise tente de localiser leur sac. Les sites Web des compagnies aériennes peuvent être vagues sur ce qui sera couvert et le gouvernement des États-Unis n’autorise pas les compagnies aériennes à imposer une limite de dépenses quotidiennes, de sorte que les voyageurs peuvent ne pas savoir ce qui est autorisé. Les voyageurs doivent remplir un formulaire de réclamation disponible au bureau du service client ou sur le site Web de la compagnie aérienne et soumettre les reçus des articles qu’ils achètent. Ils devraient également avoir une explication pour tout élément inhabituel expliquant pourquoi l’achat était nécessaire.

Utilisez des protections. Les cartes de crédit premium peuvent offrir une couverture pour les bagages perdus, mais peuvent obliger les passagers à franchir certaines étapes pour l’obtenir. Selon Pablo Rodriguez, porte-parole de JP Morgan, plus de 25 types de cartes de crédit Chase offrent jusqu’à 3 000 $ d’indemnisation pour les bagages perdus afin de combler la différence entre le remboursement de la compagnie aérienne et la valeur des bagages et des objets dans leurs bagages. Chasse. Les clients doivent fournir des copies des reçus pour chaque article d’une valeur de 25 $ ou plus qu’ils demandent à remplacer, et le paiement qu’ils reçoivent peut être réduit en fonction de l’âge des articles.

Une assurance voyage achetée séparément peut inclure une indemnisation pour les bagages perdus ou retardés, mais comme toujours avec une assurance voyage, lisez les petits caractères.

Ne vérifie pas le sac. Le conseil le plus évident, mais toujours le meilleur moyen de vous assurer que vos bagages ne soient pas perdus par les compagnies aériennes, est de voyager avec un bagage à main uniquement. Emballez sans pitié – de quoi avez-vous vraiment besoin ? Que pouvez-vous acheter à destination ? Pouvez-vous laver vos chaussettes dans l’évier ? Si vous enregistrez vos bagages, essayez de réserver un vol sans escale. Un transfert est une chance de plus que quelque chose tourne mal.