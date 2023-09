Vous pensez savoir ce qu’est la caution ? Tu as probablement tort

Supposons que vous soyez arrêté pour avoir volé une voiture. Vous serez conduit au commissariat de police, où l’agent de service vous indiquera le prix de votre libération. Selon la version 2022 de la Cour supérieure de Los Angeles calendrier de mise en liberté sous caution pour crimeune violation de la section du Code pénal de Californie, communément appelée grand vol d’automobile, vous devez réunir 35 000 $ pour rentrer chez vous.

Si vous vous présentez au procès, vous serez remboursé, même si vous êtes reconnu coupable.

Mais peu de gens se promènent avec ce genre d’argent. Dans ce cas, vous pouvez appeler une société de cautionnement et l’agent s’engagera à payer au tribunal le montant total si vous ne vous présentez pas à vos audiences. Les agents de cautionnement factureront généralement 10 %, dans ce cas 3 500 $, pour le service. Même si vous évitez les ennuis et vous présentez à toutes vos dates d’audience, vous ne récupérerez jamais cet argent.

Si vous ne parvenez pas à réunir les 10 %, vous allez en prison – au moins jusqu’à votre mise en accusation plusieurs jours plus tard.

Comment s’appellent tous ces paiements ? C’est important, car les désaccords ou les malentendus sur la terminologie alimentent la confusion sur la politique judiciaire. Et ceux qui ont intérêt au statu quo – l’industrie des cautions, la police, certains politiciens – peuvent utiliser cette confusion pour faire avancer leurs objectifs.

La plupart des agents de cautionnement vous diront que le dépôt du montant total auprès du tribunal constitue une « caution ». Le paiement ou la promesse déposée auprès du tribunal par l’agent de cautionnement est appelé « caution ».

Mais dans la pratique, l’utilisation du mot « caution » est plus compliquée. Les définitions trouvées dans glossaires et des dictionnaires et utilisés par les tribunaux, les agents de cautionnement et autres souvent en conflit. Il n’existe pas une seule définition correcte.

« Bail » a été utilisé pour désigner le droit à la libération ; la libération effective, sous réserve de conditions telles que les restrictions de voyage ; l’argent payé en échange de la libération ; une personne qui assume la responsabilité du suspect libéré ; et bien d’autres choses encore.

« Caution » peut être utilisé pour décrire votre promesse de comparaître devant le tribunal, qu’elle implique ou non un agent de libération sous caution.

De nouveaux termes ont été inventés pour faire la distinction entre la caution en tant que droit à la libération indépendamment du paiement et la caution en tant que paiement pour acheter la libération. Par exemple, certains utilisent « caution en argent » ou « caution en espèces » pour désigner un système qui exige un paiement.

Mais d’autres insistent sur le fait que la « caution en espèces » fait exclusivement référence au fait que le défendeur dépose la totalité de la somme d’argent remboursable au tribunal, par opposition au recours à un agent de cautionnement. D’autres encore affirment que cela peut inclure le dépôt d’un pourcentage auprès du tribunal, mais pas auprès d’un agent de caution.

La confusion autour de ce terme s’est aggravée au plus fort de la pandémie, lorsque les tribunaux californiens ont temporairement baissé la caution pour divers crimes à « 0 $ » afin de réduire la population carcérale et d’arrêter la propagation du virus. Cela signifiait que les personnes arrêtées pour la plupart des crimes non violents ne pouvaient pas être emprisonnées pour non-paiement de leur caution parce qu’il n’y avait rien à payer. Les tribunaux l’appellent « caution zéro », mais la police et d’autres critiques la raccourcissent généralement à « caution zéro », ce qui ressemble à une absence de caution mais signifie le contraire.

Le nouveau tribunal supérieur de Los Angeles Protocole de libération préalable à la mise en accusationJe comprends nouveaux calendriers de mise en liberté sous caution éliminer le paiement en argent comme condition de libération pour la plupart des crimes, à l’exclusion des crimes graves comme le meurtre. Il comprend un programme de caution à zéro dollar.

Les acteurs du secteur de la caution aiment souligner que la caution est un droit appartenant au défendeur. Par conséquent, suggèrent-ils, l’élimination de la caution financière porte atteinte à un droit du défendeur. Mais ce n’est là qu’une manière astucieuse d’utiliser les nombreuses significations du mot « caution » comme outil politique. Tel qu’énoncé dans la Constitution de l’État, le droit à la libération sous caution signifie le droit d’être libéré et n’implique pas nécessairement de l’argent – ​​peu importe la façon dont les gens définissent, volontairement ou par erreur, le mot « caution ».

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.