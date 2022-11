Vous pensez qu’il est facile d’avoir du poisson au menu du déjeuner dans une école de Terre-Neuve? Détrompez-vous

Étant donné que l’école primaire Anthony Paddon de Musgravetown, à Terre-Neuve, se trouve à quelques mètres de l’océan Atlantique dans une province qui, au cours d’une grande partie de ses 500 ans de vie colonisée, a eu une économie largement liée à la mer, on pourrait penser que le poisson serait une option de menu facile pour le déjeuner.

Cependant, ce n’est pas le cas, comme l’a constaté un organisme de bienfaisance provincial lorsqu’il a organisé un dîner spécial de morue pour les élèves de l’école.

« Le poisson n’est au menu d’aucune des autres écoles dans lesquelles nous opérons et, à ma connaissance, il n’est au menu d’aucune autre école de la province », a déclaré John Finn, chef de la School Lunch Association.

Pour mettre cela en perspective, l’organisation à but non lucratif opère dans 41 écoles, principalement dans la région métropolitaine de St. John’s avec quelques écoles dans le nord-est de la péninsule d’Avalon et à Gander, desservant plus de 6 500 élèves et dépensant 50 000 $ par semaine en nourriture. .

Mais rien de tout cela n’est du poisson pêché localement.

John Finn, directeur exécutif de la School Lunch Association, a déclaré qu’il avait fallu beaucoup de planification pour organiser le déjeuner spécial. (Jeremy Eaton/CBC)

“Il y a beaucoup de défis avec les allergies liées au poisson”, a-t-il déclaré. “Il y a aussi des défis dans les écoles avec la ventilation. Il y a un peu de travail de préparation impliqué. Il y a aussi tout un côté de l’approvisionnement.”

Malgré les chances contre lui, Finn voulait préparer un déjeuner local avec du poisson pêché dans l’océan qui entoure les écoles qu’il dessert.

Il a commencé à vérifier les écoles pour voir si quelqu’un d’autre serait intéressé et a trouvé Janice Harnum à Anthony Paddon Elementary.

“J’ai dit:” John, nous n’avons aucune allergie au poisson “”, a déclaré le directeur. “Notre école est juste à côté de l’océan et nous enseignons beaucoup sur la pêche, c’était donc une occasion parfaite de monter à bord.”

Janice Harnum, directrice de l’école élémentaire Anthony Paddon, a salué l’alimentation des locaux. (Jeremy Eaton/CBC)

Avec un plan et une école en place, Finn s’est fixé comme objectif de trouver du poisson pour nourrir les près de 200 élèves.

Il s’est avéré que deux élèves de l’école avaient une grand-mère avec des relations: Geraldine Prince de Princeton Seawater Fisheries à proximité.

Mais ça n’allait pas être juste un repas ; tout le monde voulait en faire un déjeuner éducatif, quelque chose que Prince soutenait.

“Je pense que nous devons intéresser les enfants à la pêche”, a-t-elle déclaré.

“C’est une industrie merveilleuse que je les aime depuis que j’y suis et j’aimerais voir nos jeunes s’y intéresser davantage.”

Gearldine Prince, de Princeton Seawater Fisheries, a utilisé le repas pour enseigner aux élèves d’où vient leur nourriture. (Jeremy Eaton/CBC)

Tout comme le repas préparé par les quelques chefs embauchés dans la cuisine de l’école, Finn a ajouté un autre ingrédient — des chercheurs de l’Université Memorial — pour aider à enseigner aux élèves la mer qu’ils voient tous les jours sur le chemin de l’école.

Les élèves passent la journée à voyager de classe en classe pour participer à diverses activités liées à la pêche, dont Prince, qui a montré aux élèves comment attraper du poisson.

“Il n’y a pas beaucoup de ces compétences qui sont transmises parce que nous avons une population vieillissante et que beaucoup de gens ont quitté la pêche”, a-t-elle déclaré.

“Les enfants qui grandissent aujourd’hui ne voient pas grand-chose de cela.”

Quant à la nourriture — le repas de mercredi comprenait également des légumes de la ferme Three Mill Ridge, juste de l’autre côté de l’eau à Lethbridge —, ce fut un succès retentissant auprès des étudiants.

“Le poisson était délicieux”, a déclaré Harnum.

“La chose la plus étonnante était que les étudiants demandaient des secondes. Je ne pouvais pas y croire.”

La School Lunch Association a servi plus de 100 déjeuners de morue mercredi. (Jeremy Eaton/CBC)

Quant aux secondes de la School Lunch Association qui recommencent, Finn ne l’exclut pas.

“Nous pouvons certainement nous appuyer sur le succès d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’est la première chose que nous allons faire maintenant, nous allons revenir en arrière et faire une réévaluation de la façon dont la journée s’est déroulée et et et et l’évaluer.”

