Vous pensez que votre plastique est recyclé ? Détrompez-vous.

Certains États ont cependant institué des politiques qui entravent réellement les progrès. Les lobbyistes industriels contribuent de plus en plus à l’instauration de lois au niveau des États qui empêchent l’interdiction ou la limitation de l’utilisation du plastique, en particulier des sacs en plastique. Plus d’une douzaine d’États ont actuellement lois préventives sur les livres pour empêcher les ordonnances limitant les plastiques, bien que certains des mêmes États soient essaie également de faire adopter des lois anti-préemption.

Une façon d’améliorer le recyclage et de prévenir les effets indésirables sur la santé et les problèmes environnementaux serait de simplifier et de normaliser le processus de production du plastique, explique Walker-Franklin. Actuellement, plus de 10 000 produits chimiques sont utilisés dans la production de plastiques, et plus de 3 200 possèdent « une ou plusieurs propriétés dangereuses préoccupantes », susceptibles de nuire aux humains et à la faune. selon le PNUE. On sait très peu ou rien des effets sur la santé ou des propriétés fondamentales de milliers d’autres.

Une autre façon d’améliorer le recyclage serait de trouver un moyen de transformer les polymères mélangés en matériaux utiles au lieu de devoir tout trier au préalable. Une technique prometteuse, décrite dans une étude d’octobre 2020 co-écrite par Julie Rorrer, alors chercheuse au MIT, permet de transformer le polypropylène et le polyéthylène en propane. Un autre processus, décrit dans une étude Publié dans Science le même mois, peut décomposer des mélanges de plastiques de consommation courante et les reformer en bioplastique, en partie en utilisant une bactérie du sol modifiée.

D’autres rêvent d’un jour où les microbes pourraient être utilisés pour recycler ou nettoyer tous ces déchets. Une entreprise française de biotechnologie, Carbios, a ouvert une usine pilote en septembre 2021 pour décomposer et recycler le PET en utilisant une forme artificielle d’une enzyme découverte pour la première fois dans le compost ; l’entreprise construit actuellement une installation à grande échelle qui devrait ouvrir ses portes en 2025. En théorie, ce type de recyclage pourrait être véritablement circulaire, car il ne nécessiterait pas la chaleur élevée qui provoque normalement une grande partie de la dégradation observée avec les plastiques recyclés.

Un microbe découvert au Japon en 2016, appelé Idéonella sakaiensis, produit deux autres enzymes capables de décomposer le PET. Ce microbe est particulièrement intrigant car il est le premier identifié à pouvoir vivre uniquement de plastique comme source de nourriture. Linda Zhong-Johnson, chercheuse au MIT, travaille à créer des versions plus efficaces des enzymes en bricolant les gènes microbiens. Jusqu’à présent, une mutation qu’elle a identifiée crée une enzyme qui semble être jusqu’à 30 % plus efficace que sa forme sauvage d’origine.

Réduire la demande

Fondamentalement, pour résoudre la crise de la pollution plastique, la société doit s’attaquer à la racine du problème : les plastiques sont incroyablement rentables et bon marché parce que les producteurs de polymères ne paient pas pour les dommages considérables qu’ils causent. Toute solution nécessitera des changements politiques et comportementaux, petits et grands.

À titre d’exemple, les décideurs politiques de Washington, DC, ont institué une taxe de cinq cents sur les sacs en plastique à partir de 2010. Les estimations suggèrent que le nombre de sacs utilisés a rapidement chuté, de plus de la moitié dans les mois qui ont suivi sa mise en place – et la quantité trouvée dans les cours d’eau locaux a chuté entre 30% et 70% après. Des changements apparemment minimes comme celui-ci peuvent contribuer à réduire la demande et à diminuer la pollution. Dans le même temps, un programme mondial de REP serait un exemple de changement majeur, et le processus des Nations Unies cherche à apporter d’autres changements majeurs au statu quo.

Bien sûr, de tels changements seront difficiles, mais ils peuvent être instaurés de manière progressive sans nuire aux entreprises, déclare Boachie : « Mon espoir vient du fait que ce dont nous parlons n’est pas quelque chose qui entravera la croissance et le succès. de n’importe quelle entreprise. Au contraire, ajoute-t-il, créer des incitations en faveur d’alternatives stimulera l’innovation et créera de nouveaux emplois.

De nombreuses innovations de ce type seront sans aucun doute nécessaires pour inverser des situations comme ce que j’ai vu dans les marais salants du Connecticut. À un moment donné, nous sommes tombés sur quelques nids de balbuzards pêcheurs d’où jaillissaient des brins de plastique, ramassés involontairement par les oiseaux alors qu’ils construisaient leurs nids. Plus tard, nous avons trouvé une lance à incendie en vinyle coincée de manière insoluble dans la boue entre les huîtres. Je ne pouvais pas le retirer ni le couper avec un petit canif. Nous l’avons laissé derrière nous à contrecœur.

Douglas Main est journaliste et ancien rédacteur en chef et écrivain au National Geographic.