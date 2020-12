«Cruzazulear» («à Cruz Azul»): l’acte de perdre un match après la victoire est pratiquement assuré. Getty

Chaque fan de football a une équipe à laquelle il pense immédiatement quand il s’agit d’un club qui semble toujours gâcher au moment où les choses se passent. Qui sait, c’est peut-être l’équipe que vous soutenez.

Cependant, pensez à Cruz Azul, l’équipe de Liga MX, dont la capacité à arracher la défaite aux mâchoires de la victoire est si légendaire au Mexique – ils ont perdu les six dernières finales de Liga MX auxquelles ils ont participé depuis leur dernier titre en 1997 – que leur nom a longtemps été synonyme d’échec, à tel point qu’il a maintenant inspiré une chanson d’un célèbre chanteur mexicain intitulé « I Cruz Azuled it with you ».

2 Liés

Le verbe « cruzazulear« ( » à Cruz Azul « ) est déjà en passe d’être officialisé en langue espagnole. L’Académie mexicaine de la langue le définit comme un néologisme signifiant » l’acte de perdre un match après la victoire est pratiquement assuré « alors qu’en octobre de ce année où l’Académie royale espagnole a ajouté le verbe à son observatoire de mots, qui note des mots qui ne sont pas encore dans le dictionnaire mais qui sont de plus en plus acceptés.

En février, Cruz Azul est apparu dans le Soccer Misery Index de l’ESPN FC, des clubs qui semblent continuellement décevoir leurs fans. Alors que d’autres géants déchus tels que Hambourg, Botafogo et Manchester United figurent également sur cette liste, aucun d’entre eux n’a inspiré des mots reconnus ou des chansons populaires en fonction de leurs échecs.

Les supporters du club, qui souffrent depuis longtemps, ont subi deux autres coups écrasants ces dernières semaines. Bien sûr, la défaite de l’équipe face à la MLS LAFC en quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF (avec le Mexique Carlos Vela marquant lors de la victoire 2-1) n’était qu’une déception régulière pour le club basé à Mexico. Mais, même selon les normes de Cruz Azul, ce qui s’est passé lors du match retour de la demi-finale de la Liga MX plus tôt ce mois-ci a défié toute croyance.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Cruz Azul avait balayé une solide équipe des Tigres en quarts de finale et battu les Pumas 4-0 au match aller de leur demi-finale. Avant le match retour, la perspective d’un « cruzazuleada« ( » a foiré « ) était si éloigné que ce n’était même pas vraiment évoqué. Sûrement une si grosse avance ne pouvait pas être soufflée?

Vous pouvez deviner ce qui s’est passé ensuite – Pumas a organisé un retour improbable pour progresser et laisser les fans de Cruz Azul le cœur brisé et en colère une fois de plus.

La capitulation presque incroyable a été le discours du sport mexicain et a fourni l’inspiration artistique d’un chanteur mexicain malade d’amour.

Eden Munoz, chanteur du Calibre 50, chante « La Cruzazulie Contigo« ( » I Cruz Azuled it with you « ) dans une chanson inspirée du dernier fiasco du club. Les paroles de la chanson, qui a été vue près de 500 000 fois sur YouTube, seront difficiles à écouter pour tout fan:

« Je suis le roi du presque / J’étais sceptique, maintenant je crois que je suis maudit

J’ai Cruz Azuled, peu importe / Encore un échec, fou, ça ne fait plus mal

Cette situation me fait rire / je donne toujours mon maximum et j’essaye de tout faire correctement

Il se passe toujours quelque chose / Et, encore une fois, j’ai Cruz Azuled et je suis laissé seul. «

« Cruzazulear« a longtemps été un terme populaire sur les médias sociaux pour les fans de l’opposition. Jeux de la NFL? NBA? Vous pouvez parier que vous trouverez des résultats défavorables expliqués par l’observation d’un maillot de Cruz Azul.

Cruz Azul n’est pas non plus le bienvenu aux matchs du Mexique. Lors de la Coupe du monde 2018, les supporters mexicains ont tenté de donner des maillots Cruz Azul à des supporters rivaux pour essayer d’utiliser la «malédiction» en leur faveur. Cela a fait des merveilles contre l’Allemagne et a fait l’affaire contre la Corée du Sud. Une perte pour El Tri peut toujours s’expliquer par la présence d’une chemise Cruz Azul dans la foule.

Avant la finale de l’Apertura 2018 entre Cruz Azul et le Club America, Les établissements de Mexico ont offert d’ouvrir un réfrigérateur rempli de bière gratuite si Cruz Azul soulevait le trophée. Ils étaient convaincus de ne pas accumuler de pertes et à juste titre, l’Amérique remportant le titre.

Alors la prochaine fois que votre club vous laissera tomber, rappelez-vous simplement qu’il y a toujours un groupe de supporters qui souffrent plus que vous.