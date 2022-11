Vous pensez que l’essence est chère? C’est bon marché par rapport au diesel – et cela aggrave l’inflation

Tout conducteur qui a fait le plein d’essence cette année est bien conscient de la flambée des prix.

Mais alors que le gaz est descendu des sommets récents, ce n’est pas le cas du mazout qui maintient l’économie mondiale en mouvement : le diesel.

Le prix de détail moyen du diesel au Canada a dépassé 2,40 $ le litre à divers moments ce mois-ci, un niveau auparavant inimaginable qui oblige de nombreuses entreprises à se démener pour suivre le rythme.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela se produit, mais l’impact se résume à une chose fondamentale : cela fait grimper le prix de tout et aggrave l’inflation.

Le problème est peut-être le plus aigu au Nouveau-Brunswick, où le prix du litre a dépassé 3 $ plus tôt ce mois-ci, y compris un bond époustouflant de près de 70 cents du jour au lendemain.

C’est parce que presque tous les besoins en carburant de la province sont satisfaits par la raffinerie Irving Oil de Saint John, qui a récemment fermé ses portes pour entretien, retirant 300 000 barils par jour d’approvisionnement du marché.

“Lorsque les marchés deviennent extrêmement tendus, des mouvements drastiques des prix peuvent se produire”, a déclaré Patrick De Haan, analyste basé à Chicago chez GasBuddy.com. “Appelez ça du désespoir.”

Le désespoir est un bon descripteur de la situation de l’approvisionnement en diesel au Canada atlantique et en Nouvelle-Angleterre, car des barils qui pourraient autrement être disponibles pour répondre aux besoins locaux sont détournés vers l’autre côté de l’océan.

“L’Europe essaie de s’éloigner des produits pétroliers russes comme le carburant diesel, et en conséquence, une grande partie du produit qui pourrait être importé sur la côte nord-est ou est du Canada, ainsi que sur le nord-est des États-Unis, est acheminée là-bas. “, a déclaré De Haan.

Les prix du diesel ont commencé à décoller cet été, alors que l’Europe s’affairait à faire des réserves pour l’hiver froid à venir. Au début du mois d’août, l’essence et le diesel coûtaient en moyenne 1,80 $ le litre au Canada, selon les données du gouvernement. En un mois, le diesel coûtait plus de 2 $, tandis que l’essence était de 1,80 $. Cet écart s’est creusé depuis.

La pénurie de diesel fait grimper les coûts agricoles

David Coburn, un agriculteur de sixième génération au Nouveau-Brunswick, en ressent les effets.

“Cela ajoute environ 1 000 $ par jour à nos coûts de production”, a-t-il déclaré à CBC News lors d’une interview. “Nous avons sept tracteurs agricoles … des chargeurs, trois camions et une moissonneuse-batteuse et ils prennent tous du carburant diesel.”

Il dit qu’il y a un an, s’il avait de la chance, il pouvait faire le plein de diesel pour environ 1,50 $ le litre. Il en coûte maintenant deux fois plus pour faire fonctionner sa ferme, et il dit “qu’il n’y a aucun espoir de récupérer ce coût supplémentaire – c’est juste directement sur votre résultat net”.

Une récente flambée du prix du diesel a ajouté 1 000 $ par jour au coût de David Coburn pour exploiter sa ferme. (Radio-Canada)

Coburn connaît des camionneurs qui laissent leurs plates-formes au ralenti en ce moment, attendant que les choses se calment, mais dit qu’il n’a pas cette option. Il doit récolter sa récolte de maïs avant que le temps froid ne s’installe, afin de nourrir ses 35 000 poulets pendant l’hiver.

“Les prévisions annoncent de la neige le 20 novembre, nous devons tirer notre profit. Nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre”, a-t-il déclaré.

Les conducteurs peuvent grimacer lorsque le prix de l’essence augmente ou décider de ne pas conduire s’ils le peuvent. Mais les trains, les camions, les bateaux et les barges qui font tourner l’économie fonctionnent au diesel — et ils n’ont pas cette option.

C’est principalement une huile de transport, mais elle peut aussi être utilisée comme huile de chauffage. La situation énergétique en Europe étant ce qu’elle est, une grande partie du diesel qui pourrait être disponible pour les camions et les véhicules agricoles en Amérique du Nord a été stockée en Europe, explique Paul Posco, analyste chez Kalibrate.

“Il y a dix ans, si nous avions perdu la raffinerie d’Irving, nous aurions eu suffisamment de capacité de réserve dans le reste du marché”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est plus là.”

Et le retour des voyages en avion aux niveaux pré-COVID n’aide pas non plus, dit-il.

La raffinerie d’Irving Oil à Saint John, au Nouveau-Brunswick, a récemment été fermée pour entretien. (Devaan Ingraham/Reuters)

“Le diesel, le kérosène ou le carburéacteur, ils sont fondamentalement tous exactement la même partie du baril, ce sont tous ce qu’on appelle les barils de distillat”, a déclaré Posco.

“Lorsque nous avons traversé COVID pour la première fois et que tout le monde a arrêté de conduire, l’essence a eu cette chance de constituer un inventaire, mais nous n’avons pas vraiment arrêté de transporter des marchandises, donc le diesel n’a pas connu la même baisse.”

Un certain soulagement peut être en vue

La bonne nouvelle, c’est que la raffinerie d’Irving a rouvert, ramenant un peu plus d’approvisionnement sur le marché, et les prix élevés s’avèrent être une incitation suffisante pour que le marché mondial commence à envoyer du diesel dans la région. Une douzaine de pétroliers remplis de 3,6 millions de barils de distillats comme le diesel sont actuellement en route pour le port de New York, qui devrait arriver début décembre.

Cela devrait faire baisser les prix, mais Posco note que les niveaux des stocks de diesel sont au plus bas depuis les années 1980.

Entre-temps, les camions qui transportent une grande partie de ce que les Canadiens achètent devront payer ce qu’il faut pour continuer, c’est pourquoi l’agriculteur Coburn a un avertissement pour les consommateurs.

“Cela va conduire à l’inflation”, dit-il. “Toute notre nourriture va dans notre camion à un moment donné, donc cela n’aidera pas les chiffres inflationnistes.”