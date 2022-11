Vous pensez que les prix des maisons sont trop élevés ? Le marché locatif est en quelque sorte encore pire – et il n’y a pas de soulagement en vue

Alors que l’impact dramatique de la hausse des taux de prêt sur le marché du logement a été bien documenté, ce qui se passe sur le marché locatif n’a pas reçu autant d’attention.

Parce que, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont signé un bail – ou tenté de le faire – récemment, les loyers augmentent partout au Canada à un rythme sans précédent.

Selon les données du site Web de location de logements Rentals.ca, le loyer moyen en octobre au Canada était de 1 976 $. Il s’agit d’une augmentation de 11,9 %, bien supérieure au taux d’inflation de 6,9 ​​% au Canada.

Les augmentations ne sont même pas partout au pays non plus, car le Canada atlantique a vu les loyers augmenter au rythme effréné de 32,2 % au cours de la dernière année. L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont enregistré des augmentations de 17,7 %, 15,1 % et 13,2 % respectivement.

D’autres régions ont connu des augmentations légèrement inférieures à la moyenne nationale, mais dans presque tous les marchés du pays, les locataires sont confrontés à une augmentation considérable du coût du maintien d’un toit au-dessus de leur tête.

La Calgarienne Kellie Knight ne le sait que trop bien. Elle loue un appartement de deux chambres en ville pour 2 200 $. C’est un bond d’environ 500 $ par rapport à ce qu’elle a payé pour une unité comparable juste avant la pandémie. Et c’est déjà assez grave que son loyer mange maintenant environ la moitié de son revenu mensuel – bien plus que ce que les experts financiers disent est conseillé.

“J’ai été choquée de voir à quel point les prix avaient augmenté et j’ai dû très rapidement réorganiser mon budget pour que le loyer d’aujourd’hui fonctionne”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. “Lorsque vous dépensez plus de la moitié de votre salaire mensuel en loyer, vous n’économisez rien pour un acompte.”

Pourtant, elle était heureuse de signer récemment un bail de deux ans pour verrouiller ce prix, car cela lui a donné un répit face à l’incertitude à laquelle elle aurait été confrontée si elle avait dû déménager.

“J’ai déménagé ici de Los Angeles, et si vous m’aviez dit à ce moment-là que je paierais le loyer de Los Angeles à Calgary, j’aurais pensé que vous déliriez”, a-t-elle déclaré.

Kellie Knight loue un appartement de deux chambres à Calgary pour 2 200 $ par mois. Elle dit qu’elle a été choquée par la rapidité avec laquelle les loyers ont augmenté récemment dans la ville. (Rebecca Kelly/CBC)

Déséquilibre de l’offre et de la demande

Normalement, un ralentissement du marché immobilier pourrait être une bonne nouvelle pour les locataires, car les propriétaires pourraient être plus désireux de trouver de bons locataires. Mais cela ne se produit pas en ce moment pour une raison avec laquelle les Canadiens se sont familiarisés avec la pandémie : l’offre et la demande.

« Les taux d’intérêt contribuent en fait à faire grimper l’inflation des loyers parce que beaucoup de gens n’achètent pas, alors ils louent davantage », a déclaré Benjamin Tal, économiste chez CIBC.

Les personnes qui aimeraient normalement être propriétaires se retrouvent exclues du marché par des taux de prêt plus élevés, ce qui les pousse à entrer ou à rester sur le marché locatif.

Lorsque la demande augmente, elle est souvent satisfaite par une augmentation correspondante de l’offre, mais cela ne se produit pas pour le moment car les constructeurs et les propriétaires ont peur du risque.

“Les promoteurs annulent des projets en raison du coût de la construction”, a déclaré Tal. “Les investisseurs, en raison des taux d’intérêt plus élevés, n’investissent plus dans l’immobilier.”

Tal dit qu’avant le récent ralentissement de l’immobilier, environ la moitié des nouvelles unités en copropriété à Toronto appartenaient à des investisseurs. La plupart d’entre eux étaient loués, mais l’augmentation soudaine des taux hypothécaires sur ces unités les rend désormais non rentables, de sorte que ces investisseurs les vendent, souvent à des personnes qui envisagent d’y vivre elles-mêmes.

“Des taux d’intérêt plus élevés réduisent l’incitation à investir dans l’immobilier, en particulier dans les copropriétés”, a-t-il déclaré. “Donc, si vous n’avez pas ces unités, c’est un autre facteur qui fait grimper le coût de la location de ce qui reste.”

Face à des coûts hypothécaires plus élevés et à des prix plus bas, les investisseurs ont essentiellement deux options : vendre et retirer l’unité du marché, ou augmenter le loyer. Et aucune de ces options n’est une bonne nouvelle pour les locataires.

Charlene Irwin a inscrit sa propriété locative à vendre à Thornhill, en Ontario. Elle veut qu’elle soit vendue avant de devoir renouveler son hypothèque en décembre et de payer un taux d’intérêt beaucoup plus élevé qui, selon elle, la laisserait sans profit. (Radio-Canada)

Les propriétaires ne sont pas motivés pour conserver le parc locatif

Charlene Irwin est un propriétaire dans le scénario exact décrit par Tal.

Elle possède un condo dans la banlieue de Thornhill, juste au nord de Toronto, qu’elle loue pour payer les factures. Mais son hypothèque doit expirer en décembre et, sur la base des nouveaux taux, ses paiements doubleront probablement – ​​et cela ne tient même pas compte des frais de copropriété et autres frais accessoires.

“Même si je louais l’unité pour 3 000 $ par mois, ce qui semble être le tarif en vigueur, il n’y a aucun profit”, a-t-elle déclaré à CBC News lors d’une interview.

Même si elle a réussi à atteindre le seuil de rentabilité sur papier, Irwin dit que cela ne vaut pas le risque qu’un locataire la laisse en plan et ne paie pas de loyer pendant un an pendant qu’elle traverse le processus d’expulsion.

Elle avait espéré vendre son logement avant que le nouveau taux hypothécaire n’entre en vigueur le mois prochain, mais jusqu’à présent, elle n’a pas pu trouver d’acheteur au prix demandé.

“Lorsque vous parlez d’une situation comme la mienne, où il n’y aura aucune marge bénéficiaire, alors quelle est la motivation pour garder le parc locatif en Ontario?”

Impact du contrôle des loyers

L’escalade rapide des loyers se produit un peu partout au pays.

Hannah McDonald, étudiante à l’Université Dalhousie à Halifax, partage une maison avec quatre autres colocataires. Ils paient actuellement 2 700 $ par mois, mais leur propriétaire les a récemment informés qu’il prévoyait d’augmenter leur loyer de 22 % à 3 300 $, lorsque leur bail expirera en mai.

“Nous sommes essentiellement obligés de nous débrouiller en ce moment parce que ce n’est tout simplement pas dans notre budget en tant qu’étudiants à temps plein”, a-t-elle déclaré à CBC News. Elle dit qu’ils ont deux mois pour décider de remettre leur préavis et de déménager, mais ses enquêtes préliminaires sur les alternatives suggèrent qu’il y a très peu de choses disponibles.

“Il n’y a presque plus de postes vacants maintenant, car tout est pris si rapidement et les gens sont essentiellement désespérés à ce stade”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes en quelque sorte coincés entre le marteau et l’enclume en ce moment.”

Halifax a une forme de contrôle des loyers en place qui plafonne les augmentations à 2 % par an dans la plupart des cas, mais McDonald ne sait pas si sa situation est admissible.

Un porte-parole du gouvernement provincial a déclaré à CBC News que même s’ils ne sont pas au courant de son cas spécifique, en général, toute personne ayant un bail à durée déterminée, ce que sont McDonald et ses colocataires, serait couverte par le plafond.

“Le plafond des loyers s’applique aux locataires qui ont un bail résidentiel … et signent un bail pour une durée déterminée supplémentaire dans le même logement locatif”, a déclaré le gouvernement.

Les locataires réclament souvent un contrôle des loyers, et bien que cela puisse aider au niveau individuel, Tal dit que les plafonds de loyer aggravent en fait la situation locative globale car ils réduisent l’incitation à construire plus d’unités.

Les défenseurs des droits des locataires soutiennent que le contrôle des loyers est plus que jamais nécessaire, en raison du spectre d’une inflation élevée. Même là où cela existe, il y a des failles. En Ontario, par exemple, le maximum qu’un propriétaire est autorisé à augmenter le loyer sans autorisation spéciale de la Commission de la location immobilière est de 2,5 % pour 2023.

Mais cela ne s’applique qu’aux unités déjà occupées, tandis que les unités vacantes peuvent être louées au tarif de leur choix. “Au cours des cinq dernières années, nous avons vu le loyer des appartements de notre immeuble doubler avec des améliorations minimes”, a déclaré le défenseur des droits des locataires de Toronto. Shelly Dunphy dit. “Nous voyons des appartements vides pendant des mois parce que les familles n’ont tout simplement pas les moyens de payer.”

Tal dit que les lois sur le contrôle des loyers peuvent avoir un certain sens sur les bâtiments plus anciens ou avec les locataires existants, mais il soutient qu’un plafond général sur les augmentations de loyer aggraverait le problème. “Nous avons besoin de plus d’offre, pas moins d’offre – et le contrôle des loyers peut faire le contraire.”

En mettant en place des plafonds stricts sur les augmentations de loyer, a déclaré Tal, “vous protégez les locataires actuels au détriment des futurs locataires”.

Compte tenu des délais de construction de nouveaux projets et de la bureaucratie nécessaire pour les innover, Tal dit qu’il ne voit pas la situation se résoudre de sitôt.

Changement de mentalité autour de la location nécessaire

Mais au-delà des problèmes logistiques très réels auxquels fait face le marché locatif canadien, le plus gros de tous pourrait bien être psychologique.

“Nous devons créer une situation dans laquelle, si vous avez 35 ans, que vous êtes marié, que vous avez deux enfants et que vous êtes locataire, tout va bien pour vous”, a déclaré Tal. “C’est la mentalité que nous devrions développer dans ce pays, comme c’est le cas dans des endroits comme Manhattan, Berlin, Londres.”

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé de nouveaux objectifs ambitieux en matière d’immigration qui pourraient bientôt voir jusqu’à un demi-million de nouveaux travailleurs qualifiés venir au Canada chaque année – un développement qui, selon Tal, pourrait être une aubaine pour l’économie canadienne.

Mais à moins que les problèmes du marché du logement ne soient résolus, Tal tout cela ne servira à rien.

“Nous tenons pour acquis le fait que les immigrants arriveront, mais s’ils n’ont pas les moyens de vivre à Toronto, Vancouver et dans de nombreuses autres villes, car les loyers augmentent et le prix des maisons augmente. Ils ne viendront pas”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes confrontés à une crise d’accessibilité [and rent] doit faire partie de la solution.”