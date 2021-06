Vous pensez que le stationnement de votre voiture est facile ? Un utilisateur de TikTok montre comment nous avons tout mal fait

Garer votre voiture peut parfois mettre vos nerfs à rude épreuve, surtout lorsque vous devez réussir à vous faufiler dans cet espace restreint entre deux voitures déjà garées. Vous souhaitez juste pouvoir l’éviter ou au moins avoir suffisamment d’espace pour ne pas avoir à littéralement sortir de votre véhicule. Cependant, ce hack de stationnement vraiment cool partagé par un utilisateur de TikTok pourrait vraiment nous aider à nous débarrasser de nos tracas de stationnement.

L’utilisateur, qui s’appelle @ bigbruva77, a partagé une vidéo expliquant une chose vraiment cool qu’il a vue sur un parking de General Motors. Le Mirror rapporte qu’il était allé chercher son véhicule sur le parking de l’entreprise où il a été stupéfait par la façon dont toutes les voitures étaient garées et s’est rendu compte que nous avions utilisé la mauvaise technique de stationnement toute notre vie.

L’homme montre comment chaque voiture était garée sur le côté gauche de l’espace de stationnement, donnant aux passagers suffisamment d’espace pour ouvrir la porte et sortir confortablement du véhicule sans aucun problème. Il poursuit en expliquant comment si tout le monde adoptait cette technique sur les parkings publics, personne n’aurait à faire face aux tracas d’avoir sa voiture dans des endroits exigus.

Le clip qui a été partagé sur la courte application de partage de vidéos a jusqu’à présent reçu plus de 4,4 lakh de vues avec plusieurs réactions d’autres utilisateurs. Alors que certains sont vraiment impressionnés par cette idée géniale partagée par l’homme et ont convenu que l’espace de stationnement avait l’air deux fois plus grand qu’il ne l’était à l’origine, d’autres utilisateurs ont souligné un défaut dans la fonctionnalité de cette idée. Ces utilisateurs ont déclaré que si le grand public était vraiment doué pour suivre les techniques de stationnement, nous n’aurions pas ce problème en premier lieu. Même s’ils se contentaient de garer les voitures directement au milieu, il y aurait suffisamment d’espace pour que les portes s’ouvrent complètement.

Que pensez-vous de ce hack de stationnement?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici