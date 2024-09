Vous pensez que la rupture sur scène de Jane’s Addiction était folle ? Laissez-moi vous raconter quelques histoires – National

Le vendredi 13 septembre – de bon augure, je sais – Jane’s Addiction en était à 11 chansons de son set au Leader Bank Pavilion à Boston lorsque le chanteur Perry Farrell a apparemment craqué.

Il a commencé à crier après le guitariste Dave Navarro, lui frappant directement le visage avant de lui donner un coup d’avant-bras dans la poitrine. Les roadies et la sécurité sont apparus sur scène et ont emmené Perry. Le combat s’est apparemment poursuivi dans les coulisses avec Perry frappant Dave au visage.

L’histoire initiale était que Perry était frustré par le mixage des retours sur scène et ne pouvait pas entendre sa voix, une lutte exacerbée par ses acouphènes. En moins de 36 heures, le reste de cette tournée de retrouvailles a été annulé, des remboursements ont été émis et des excuses et des mea culpas sont apparus sur les réseaux sociaux.

Perry était parti consulter un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge ainsi qu’un neurologue. Si je devais deviner, je dirais que Jane’s Addiction est terminé.

Les ruptures et ruptures sur scène comme celle-ci sont aussi vieilles que le rock’n’roll lui-même. Et ce que le public a vu à Boston au début du mois n’est rien comparé à d’autres incendies.

Les Kinks ont été extraordinairement instables dès le début. Non seulement il y avait une tension constante entre les frères Ray et Dave Davies, mais d’autres parties du groupe étaient connues pour s’effondrer à de trop nombreuses reprises.

La première bagarre notable s’est produite au Capital Theatre de Cardiff, au Pays de Galles, une nuit de 1965. Le batteur Mick Avory était furieux contre Dave Davies à cause des insultes qui lui avaient été proférées la nuit précédente concernant sa consommation d’alcool. Avory voulait se venger.

Après deux chansons, Davies s’est tourné vers Avory et a insulté son jeu, suggérant qu’il sonnerait mieux s’il utilisait une partie particulière de son anatomie au lieu de baguettes. Cela l’a fait. Avory a bondi derrière son coup de pied et a assommé Davies d’un seul coup de poing. (D’autres récits montrent qu’Avory dérange Davies avec son support de charleston). Convaincu qu’il avait tué son camarade de groupe, Avory bat en retraite et tente de se cacher. La police l’a rapidement débusqué. Il a nié avoir fait quoi que ce soit, mais lorsque les policiers lui ont rappelé qu’il y avait des centaines de témoins, il est parti tranquillement.

Pendant ce temps, Davies a été emmené à l’infirmerie royale de Cardiff où il a fallu 16 points de suture pour le réparer. Davies a été encouragé à porter plainte pour agression, mais il a refusé, faisant passer l’avenir du groupe avant ses douleurs à la tête. Il a peut-être hésité lorsque la Fédération américaine des musiciens a appris l’incident et a interdit aux Kinks de tourner en Amérique pendant les quatre années suivantes parce qu’ils étaient trop violents. Étant donné que c’était l’apogée de l’invasion britannique, nous ne pouvons que spéculer sur les dégâts qu’un seul coup de poing (ou un coup avec un support de charleston) a causés à la carrière des Kinks.

Et ce n’était pas la seule fois où Dave Davies et Mick Avory se mélangeaient. En mai 1977, le groupe, bénéficiant à nouveau d’une popularité croissante, jouait au Constitution Hall de Washington, DC, devant environ 3 000 personnes lors de leur tournée Go ‘Til You Drop. Un couplet après le rappel, Davies se dirigea vers Avory et commença à jouer autour de ses cymbales. Ray Davies est venu et a emmené son frère. Mais quelques secondes plus tard, il était de retour. À mi-chemin d’un solo de guitare, Davies a donné à Avory un gros tuah de faucon au visage. Avory cracha en retour, lui lança ses baguettes et quitta la scène. Le concert s’est terminé brusquement, mais pas avant que Davies ne renverse le kit d’Avory.

La fête s’est poursuivie dans les coulisses. « Avory, tu es un puant [expletive]! » » a crié Davies. « Tu es un mauvais batteur et je ne vais plus te supporter. J’ai plus de talent dans mon [expletive] que ce que vous avez dans tout votre corps (supprimé).

Pourtant, les Kinks ont résisté. Un porte-parole de la presse résumait alors les choses : « Le groupe qui se bat ensemble reste uni. » Avory est resté avec le groupe jusqu’en 1984. Dave Davies était là jusqu’à la fin en 1997.

Oasis avait dès le début une réputation de bagarreur. Quand ils ne se battaient pas dans les pubs, les bars à cocktails et sur les ferries vers le continentils se battaient, notamment les frères Noel et Liam Gallagher. Au fil des années, les deux hommes se disputaient tout.

Le premier incident s’est produit lors de la toute première tournée du groupe en Amérique en 1994. Oasis était épuisé et Noel (et peut-être quelques autres membres du groupe) a demandé à la première partie de The Brian Jonestown Massacre s’ils avaient de la poudre remontante. . Ce qu’ils ont eu, c’est du crystal meth. Noel était particulièrement épuisé et incapable de dormir pendant des jours.

Lorsque le groupe s’est rendu à Los Angeles pour un important concert au Whiskey A Go Go, tout le monde était en mauvais état et leur performance ce soir-là n’était pas brillante. À un moment donné, Liam s’est dirigé vers Noel et lui a donné une balle dans la tête avec son tambourin. Après le concert, Noel a disparu, emportant avec lui une partie de l’argent du groupe. Il s’est rendu à San Francisco où il a été accueilli par une nouvelle fan hardcore nommée Melissa Lim. Selon la tradition, elle s’est assise avec Noel et lui a parlé de tout.

Neuf dates ont été annulées, mais pendant ce temps-là, tout le monde a dormi, les choses se sont calmées et en quinze jours, Oasis était de nouveau ensemble. Mais il y a eu bien d’autres bagarres et tirs isolés au cours des 15 années suivantes. Il y a eu une occasion tristement célèbre en 1995 où Noel était tellement bouleversé que Liam soit retourné au studio avec des amis turbulents du pub qu’il avait suivis avec une batte de cricket. Cette chauve-souris a ensuite été vendue aux enchères pour un montant important.

La fin est finalement arrivée le 28 août 2009, quelques minutes avant qu’Oasis soit la tête d’affiche du festival Rock En Seine à Paris. Noel et Liam ont commencé à s’émerveiller devant une publicité dans le programme du festival qui faisait la promotion de la ligne de vêtements Pretty Green de Liam. Puis il y a eu un échange entre Liam et Bonehead à propos d’une veste en cuir, quelque chose qui a beaucoup agacé Noel. Les choses ont continué à dégénérer lorsque Liam a ramassé une prune dans un bol de fruits et l’a lancée sur Noel. Alors qu’il regardait les éclaboussures glisser sur le mur, Liam revint avec l’une des guitares les plus prisées de Noel, la brandissant « comme une hache » sur la tête de Noel. Il dira plus tard « il m’a presque arraché le visage avec ça ».

C’était tout. Noël a quitté le vestiaire, est monté dans une voiture et a ordonné au chauffeur de l’emmener au loin. Un communiqué a été publié plus tard dans la soirée : « C’est avec une certaine tristesse et un grand soulagement que je vous annonce que j’ai quitté Oasis ce soir. Les gens écriront et diront ce qu’ils veulent, mais je ne pourrais tout simplement pas continuer à travailler avec Liam un jour de plus.

Une autre déclaration est arrivée quelques jours plus tard.

« Les détails ne sont pas importants et sont trop nombreux pour être énumérés. Mais je pense que vous avez le droit de savoir que le niveau d’intimidation verbale et violente envers moi, ma famille, mes amis et mes camarades est devenu intolérable. Et le manque de soutien et de compréhension de la part de mon management et des autres membres du groupe ne m’a laissé d’autre choix que de me rendre au cap et de chercher de nouveaux pâturages.

Cette séparation a duré 14 ans et 364 jours. Noel et Liam sont sur le point de se lancer dans l’une des tournées de retrouvailles les plus lucratives jamais organisées. La question est : seront-ils capables de tenir le coup ?

Une personne m’a donné cette définition : « Un optimiste est quiconque a acheté des billets pour le deuxième spectacle des retrouvailles d’Oasis. »

C’est juste un point. Mais bon, c’est du rock’n’roll, non ?

—

Alan Croix est un diffuseur et podcasteur avec Q107 et 102.1 the Edge et commentateur pour Global News.

