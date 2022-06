Vous pensez que la polarisation est mauvaise maintenant ? Attendez que les guerres de l’avortement post-Roe commencent.

Dans sa décision annulant Roe contre Wade et Planification familiale c. Caseyle juge Samuel Alito soutient que les décisions qui avaient protégé le droit à l’avortement étaient non seulement mal motivées, mais activement nuisibles à la démocratie américaine.

« Loin d’aboutir à un règlement national de la question de l’avortement, Chevreuil et Casey ont enflammé le débat et approfondi la division », écrit Alito dans Dobbs c. Jackson Santé des femmes. « Il est temps de respecter la Constitution et de renvoyer la question de l’avortement aux élus du peuple.

Il y a des raisons de douter de l’histoire d’Alito des guerres de l’avortement. Mais, plus important encore, il n’y a aucune raison de croire que le renversement Chevreuil aujourd’hui réduira les tensions partisanes dans un avenir prévisible.

Alors que les divisions partisanes sur l’avortement se sont approfondies au fil des ans, les enjeux de la question sont devenus encore plus importants, rendant chaque élection ultérieure de plus en plus importante pour les principaux électeurs démocrates et républicains. L’avortement – ​​et, plus précisément, la capture de la Cour qui pourrait annuler le droit d’en obtenir un – est l’une des principales raisons pour lesquelles les républicains ont bloqué Merrick Garland et ont finalement rejoint Trump malgré leurs appréhensions : il leur donnerait les juges nécessaires pour arrêter ce que leurs électeurs considèrent comme un holocauste des temps modernes.

Maintenant, avec le retour de la question aux assemblées législatives des États et fédérales, les élections occuperont une place plus importante que jamais. “Quand il semble que les enjeux ne peuvent pas être plus gros, la fin de Chevreuil les soulève », explique Lilliana Mason, politologue à l’Université Johns Hopkins qui étudie la polarisation.

Les États bleus et les États rouges se disputeront bientôt les avortements à l’extérieur de l’État et la distribution nationale des pilules abortives ; le contrôle du Congrès et de la présidence pourrait conduire à une loi fédérale légalisant ou interdisant l’avortement dans tout le pays. La même logique qui a conduit les républicains à soutenir un démagogue manifestement antidémocratique – les conséquences sont tout simplement trop graves pour que nous laissions l’autre partie gagner – s’applique désormais sous stéroïdes aux élections à travers le pays.

La démocratie américaine est déjà au bord du gouffre. Les guerres de l’avortement à venir rendront encore plus difficile pour le pays de s’éloigner du gouffre.

Demander si Chevreuil l’Amérique polarisée pose la mauvaise question

Au cours des six années précédant Chevreuil est sorti en 1973, 17 États avaient réformé leurs lois sur l’avortement, et bon nombre d’entre eux suivaient la législation type publiée par l’American Law Institute, une organisation non partisane d’experts juridiques, en 1962.

Ce modèle n’était pas exactement libéral selon les normes modernes : il interdisait l’avortement avec des exceptions pour le viol et l’inceste, la santé de la mère et les cas où « l’enfant naîtrait avec une grave déficience physique ou mentale ». Mais cela a ouvert la voie à la libéralisation et à la modernisation de la politique d’avortement aux États-Unis.

Selon Mary Ziegler, historienne du droit de l’avortement à l’Université de Californie à Davis, la propagation des projets de loi inspirés de l’ALI “est ce à quoi le mouvement anti-avortement s’est mobilisé pour s’opposer”. Le National Right to Life Committee (NRLC), le groupe anti-avortement le plus ancien et le plus influent des États-Unis, a été fondé en 1968, cinq ans avant la Chevreuil décision. Des groupes comme le NRLC ont considéré le projet de loi ALI comme inacceptable, un déni de la personnalité essentielle du fœtus, et ont poussé à une interdiction totale.

Au cours de cette pré-Chevreuil lutte, les politiciens essayaient déjà de comprendre comment tirer parti politiquement de la division nationale émergente sur la question. “Richard Nixon utilisait l’avortement comme un problème de coin en 1972, et expérimentait déjà comment il pouvait polariser le débat à son avantage”, me dit Ziegler. En effet, les efforts républicains sur ce front ont produit l’une des lignes d’attaque les plus célèbres de l’histoire américaine – décrivant le candidat démocrate à la présidentielle George McGovern comme représentant «l’amnistie, l’avortement et l’acide».

Le cœur du dossier politique contre Chevreuil est qu’il a pris ces tendances et les a suralimentées : transformer les combats pour la présidence et les nominations à la Cour suprême en un conflit au vainqueur sur l’avortement tout en empêchant les États d’expérimenter une législation qui pourrait offrir une solution de compromis. La question de savoir si le débat sur l’avortement serait devenu si profondément polarisé en l’absence de ces conditions est discutable ; il y a des arguments plausibles des deux côtés.

Mais aujourd’hui, la question la plus importante n’est pas historique mais tournée vers l’avenir : l’abrogation Chevreuil peut faire baisser la température du conflit populaire autour de l’avortement. Et il est difficile d’imaginer que ce soit le cas.

Dans Entre deux absolusune étude de l’opinion publique sur l’avortement par trois politologues, les auteurs soutiennent qu’une décision de la Cour suprême en 1989 qui a ouvert une porte plus large à la réglementation de l’avortement au niveau de l’État (Services de reproduction Webster c.Missouri) a fait de l’avortement une question plus saillante et source de division. La raison, selon eux, est que les élections ont désormais une influence beaucoup plus grande sur la politique en matière d’avortement, ce qui donne aux politiciens plus de raisons de mettre l’accent sur l’avortement pendant la campagne électorale et aux électeurs plus de raisons de lui accorder la priorité.

Une analyse d’Andrew Gelman, statisticien politique à l’Université de Columbia, confirme cette théorie. Gelman constate qu’il y avait très peu de polarisation partisane parmi les électeurs sur l’avortement jusqu’en 1992, trois ans après Webster et la même année que Planification familiale c. Casey (qui a réaffirmé Chevreuil mais a également ouvert davantage de place pour la réglementation au niveau de l’État). Le conflit au niveau de l’État sur l’avortement s’est ensuite intensifié, produisant notamment une série de pré-Dobbs restrictions dans les États contrôlés par les républicains après la performance dominante du GOP à mi-mandat en 2010.

Ce bilan suggère que donner aux États plus de discrétion sur l’avortement ne produit pas de compromis, malgré le fait que la plupart des Américains ont des préférences politiques quelque part entre les extrêmes anti-avortement et droits à l’avortement. Au lieu de cela, cela crée des opportunités pour les législateurs des États de faire pression pour des projets de loi plus controversés – conduisant à plus de conflits partisans, pas moins.

Cela ne devrait pas vraiment être surprenant : cela montre que l’avortement est à la fois une cause et une conséquence de la polarisation partisane.

Alors que les partis sont devenus plus clairement divisés sur l’avortement, les électeurs démocrates anti-avortement ont fait défection de l’autre côté (et vice versa). Le système primaire américain incite la plupart des candidats aux élections à répondre à l’opinion dominante de leur parti, en particulier dans les sièges sûrs qui constituent l’essentiel des circonscriptions législatives aux niveaux étatique et fédéral. Ainsi, les positions politiques des deux partis se sont parallèlement éloignées : les démocrates sont moins susceptibles de parler de l’avortement comme d’une tragédie à minimiser, et les républicains sont de plus en plus susceptibles de soutenir les interdictions à quelques exceptions près. À mesure que les enjeux de la politique en matière d’avortement augmentent, il devient de plus en plus difficile pour les personnes qui se soucient de la question d’imaginer franchir les lignes de parti pour une raison quelconque.

Pour cette raison, la notion de retour à un état pré-Chevreuil la politique de l’avortement semble fantaisiste. Neal Devins, professeur de droit à William & Mary et critique de longue date de Chevreuilsur le débat sur l’avortement, a tout autant concédé dans un article de 2016, affirmant que le retour de l’avortement aux États aujourd’hui serait plus susceptible de provoquer davantage de conflits plutôt que de favoriser un règlement national sur l’avortement.

« La dynamique politique d’aujourd’hui est très différente de la dynamique politique de 1973 », soutient-il. “L’avortement divise désormais les partis d’une manière qui s’oppose au compromis et à la délibération entre les partis ou au sein des partis.”

Comment Dobbs pourrait enraciner la polarisation

La polarisation politique est souvent un cercle vicieux : lorsque les partis sont profondément et amèrement divisés, les acteurs politiques ont tendance à prendre des mesures agressives qui conduisent à des conflits partisans encore plus intenses.

Il y a tout lieu de s’attendre à ce que ce soit le cas aprèsDobbs L’Amérique, alors que les États rouges imposent des restrictions à l’avortement de plus en plus strictes et que les États bleus tentent d’aider les demandeurs d’avortement à les contourner.

La loi de l’État du Texas, qui entrera bientôt en vigueur, interdira presque tous les avortements, avec de très rares exceptions pour la santé maternelle. Pendant ce temps, la législature californienne travaille sur un projet de loi qui fournirait un financement aux demandeurs d’avortement d’États comme le Texas pour s’y rendre pour un avortement si ce n’est pas légal chez eux. Un projet de loi dans le Missouri appliquerait ses propres lois aux avortements pratiqués à l’extérieur de l’État par des résidents.

Il est également probable qu’il y ait des conflits entre les États et le gouvernement fédéral. En décembre, la Food and Drug Administration a rendu une décision autorisant la distribution de pilules abortives par courrier, incitant les législateurs républicains à essayer de déterminer ce qui pourrait être fait pour limiter leur propagation. Dans un post-Dobbs monde, ils pousseront encore plus loin.

La politique des États est déjà de plus en plus nationale, les électeurs se souciant moins des positions des politiciens sur les questions locales que de leur affiliation à un parti. Avec l’une des questions nationales les plus controversées sur le bulletin de vote à chaque cycle, les enjeux des élections locales dans les États compétitifs deviendront encore plus élevés, ce qui les rendra non seulement plus nationalisées, mais aussi sources de plus grands conflits partisans. Dans les États rouges et bleus profonds, les candidats seront principalement incités à proposer une législation encore plus agressive sur la question. En conséquence, la partisanerie extrême deviendra encore plus enracinée et la boucle de rétroaction de polarisation se renforcera.

Le juge Brett Kavanaugh, avec son accord, a signalé quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement que la Haute Cour se débarrasserait de la question de l’avortement et rendrait la question de l’avortement “au peuple et à ses représentants élus dans le cadre du processus démocratique”.

Mais Kavanaugh pourrait se retrouver déçu assez tôt. La propagation de nouvelles lois sur l’avortement au niveau des États entraînera un nombre considérable de poursuites sur des questions juridiques largement non testées – des poursuites qui finiront par se diriger vers la Cour suprême. La Cour étant toujours un acteur majeur dans les guerres contre l’avortement, les batailles sur sa composition seront toujours (en partie) des guerres par procuration sur l’avortement.

De plus, avec Chevreuil hors de la table, la bataille pour la Maison Blanche et le Congrès devient plus qu’une simple bataille pour savoir qui nomme les juges. Le débat sur l’adoption d’une loi nationale légalisant l’avortement partout – ou l’interdisant – bat déjà son plein.

Les militants anti-avortement comparent souvent l’avortement à l’esclavage sur le plan moral, une comparaison que je rejette fondamentalement. Mais au niveau politique, c’est une analogie plus appropriée : la question est si chargée, et traverse si profondément les frontières étatiques, que le conflit politique à son sujet est garanti d’être amer et à somme nulle.

L’une des découvertes les plus importantes en sciences politiques pour notre compréhension de notre époque actuelle est que la polarisation menace la démocratie en augmentant les enjeux des élections. Lorsque les électeurs et les dirigeants politiques considèrent leurs rivaux comme des ennemis, voire le mal, et les élections comme des événements existentiels, la tolérance et l’indulgence mutuelles au cœur de la démocratie s’estompent. La violation des normes devient imaginable ; les limites de notre politique sont mises à l’épreuve.

À l’ère Trump, les républicains ont déjà montré jusqu’où ils étaient prêts à aller dans cette voie particulière. La protection de la démocratie américaine dépend, au moins en partie, de la recherche d’un moyen de réduire les enjeux du conflit partisan : faire en sorte que les élections ressemblent moins à une compétition à somme nulle où la vision fondamentale du pays figure sur le bulletin de vote.

Les guerres de l’avortement ont accru ces enjeux. Les espoirs d’Alito au contraire, la fin de Chevreuil ne conduira pas à une désescalade – et a toutes les chances d’aggraver les choses.