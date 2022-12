Vous pensez que la guerre en Ukraine est le conflit le plus meurtrier au monde ? Détrompez-vous | Madeleine Abraham

UNE la guerre fait rage qui a coûté jusqu’à 600 000 vies. Ses victimes ont été témoins de violations choquantes des droits de l’homme et, tragiquement, des civils ont été délibérément pris pour cible. Des dizaines de milliers de femmes ont été violées. Cela a duré deux ans et se produit aujourd’hui, mais il y a de fortes chances que vous ne sachiez même pas où cela se trouve. Bien qu’elle soit bien plus meurtrière que la guerre en Ukraine, les médias occidentaux l’ont pour la plupart ignorée.

Le 4 novembre 2020, lorsque le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, a annoncé une offensive militaire dans le territoire contesté du Tigré, il était difficile d’imaginer à quel point cela allait devenir catastrophique. Une population de plus de 6 millions de personnes, soumise à un blocus gouvernemental, a été poussée vers la famine massive – avec de jeunes enfants mourant de malnutrition aiguë. Le Tigré est devenu un centre de viols armés et une panne d’Internet qui a ajouté à la torture psychologique subie par les victimes et par des familles comme la mienne désespérées d’avoir des nouvelles de nos proches.

Avant la guerre, le Tigré abritait 47 hôpitaux, 224 centres de santé et 269 ambulances fonctionnelles ; aujourd’hui plus de 80% des hôpitaux ont été endommagés ou détruits par des soldats éthiopiens et érythréens, et les services d’ambulance n’existent plus. Les statistiques et l’ampleur de la souffrance humaine signifient que les yeux du monde devraient être tournés vers le Tigré, mais deux ans plus tard, on a l’impression que personne ne regarde. Ce qui est particulièrement tragique, c’est que le manque d’attention n’est pas dû au manque de ressources de la communauté internationale et des médias. Cette année, nous avons vu ce qui est possible lorsque le monde décide d’un conflit et que les vies détruites par celui-ci valent la peine d’être prises en compte.

Ma famille est originaire du Tigré et nous avons eu peu de communication avec nos proches depuis le début de la guerre. La dernière fois que j’ai entendu de ma tante était une courte note vocale en mars disant qu’ils n’avaient plus d’argent et de médicaments, et que les choses allaient très mal. Nous n’avons pas entendu parler d’elle depuis. Avec des communications limitées dans certaines régions, certains Tigréens vivant à l’étranger n’ont appris la perte de leurs proches qu’après plus d’un an. De nombreux Tigréens de la diaspora sont maintenant résignés au fait que lorsque les lignes de communication seront entièrement rétablies, ils apprendront probablement davantage de pertes et de souffrances.

Le 2 novembre de cette année, il y a eu des célébrations en sourdine lorsqu’un accord de paix a été signé par les parties belligérantes. Certains espéraient que cela pourrait être le premier pas vers la justice et une paix durable. Pourtant, des semaines plus tard, des informations ont fait état de troupes érythréennes pillant des villes et déplaçant, arrêtant et tuant des civils dans le Tigré. On ne sait toujours pas comment les auteurs d’exactions civiles feront l’objet d’enquêtes efficaces et seront traduits en justice, d’autant plus que les exactions se poursuivent.

Pour l’Occident, cette guerre, qui s’est déroulée pour la plupart dans l’obscurité, soulève des questions importantes sur la façon dont les médias rendent compte des conflits et des crises humanitaires. Cela nous rappelle la sombre réalité que tous les conflits, toutes les crises humanitaires ne sont pas égales, aussi horrible que soit le coût humain.

C’est une tragédie que le Tigré soit devenu une catastrophe oubliée. Au moment où j’écris ceci, une grande partie du Tigré est encore inaccessible ou injoignable, les civils n’ont pas accès à leur argent, ils meurent de faim, la crise sanitaire est immense et ils sont toujours terrorisés par les milices et les soldats.

La question demeure, comment la communauté internationale a-t-elle ignoré des centaines de milliers de personnes qui meurent ? Et qu’est-ce que cela signifie que de tels abus de justice sont autorisés à se produire ? En fin de compte, nos consciences mondiales doivent tenir compte du fait que, pendant que ce bain de sang humain s’est produit, nous avons choisi de ne pas regarder.