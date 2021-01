Selon les autorités chinoises, plus d’un million de résidents de Pékin ont subi un prélèvement anal pour tester l’infection par une souche britannique plus contagieuse de Covid-19, qui insistent sur le fait que la méthode intrusive est plus précise que les prélèvements nasaux.

À la suite d’informations selon lesquelles la souche la plus virulente – qui serait originaire du Royaume-Uni – était arrivée à Pékin, le gouvernement chinois a renforcé son régime de test à la fois dans la capitale et dans une poignée de villes du nord. Mais il ne s’agit pas seulement d’utiliser les prélèvements standards pour le nez et la gorge.

NOUVEAU – La Chine montre comment effectuer une #COVID19 prélèvement d’échantillons sur écouvillon anal. Les passagers d’un vol à destination de Pékin ont été emmenés dans un hôtel où ils ont été soumis à des prélèvements anaux.pic.twitter.com/PFyuZgJguS – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 29 janvier 2021

D’autres experts médicaux ont rejeté la méthode, affirmant que les prélèvements nasaux et de la gorge restent l’étalon-or. Bien qu’il y ait eu « cas concernant le coronavirus testé positif dans les excréments d’un patient … aucune preuve n’a suggéré qu’il avait été transmis par le système digestif», A déclaré Yang Zhanqiu, directeur adjoint de la biologie des agents pathogènes de l’Université de Wuhan.

Le point de vente chinois CCTV a reconnu que les écouvillons anaux ne remplaceraient pas les écouvillons nasaux et d’autres méthodes moins intrusives, admettant que la procédure était « pas pratique. »

Les scientifiques britanniques semblaient cependant prêts à adopter la procédure désagréable. Joanne Santini, professeur de microbiologie à l’University College London, a déclaré à Business Insider que même s’il ne s’agissait pas d’un « agréable« Façon de tester, »c’est la chose évidente à faire. »

Les écouvillons prélevés de deux à trois centimètres (un à deux pouces) à l’intérieur de l’anus sont analysés de la même manière que les écouvillons du nez et de la gorge, en utilisant la méthode PCR qui a récemment fait l’objet d’un examen minutieux pour son prétendu manque de fiabilité. Un tribunal portugais a statué en novembre que les tests PCR tels qu’ils sont actuellement utilisés étaient jusqu’à 97% peu fiables et n’étaient pas adaptés pour le diagnostic de Covid-19.

Le gouvernement a cherché à tester plus de deux millions de résidents de Pékin en 48 heures, après qu’un garçon de neuf ans ait été testé positif à la nouvelle souche de virus vendredi dernier. Les villes de Daxing et Shunyi ont été partiellement verrouillées, bien que seuls deux cas de la souche britannique aient été enregistrés et que l’enfant infecté ne présente aucun symptôme. Plus de 1 000 enseignants et écoliers ont déjà été soumis aux prélèvements anaux.

Lundi, les passagers d’un vol en provenance de Changchun ont reçu l’ordre de débarquer et d’être emmenés dans un hôtel de Pékin après avoir déterminé que quelqu’un sur le vol venait d’un « zone à haut risque. » Selon un passager nommé Wang, qui a refusé de donner son prénom, ils auraient été frottés nasalement et analement. Une arrivée de Hong Kong il y a plusieurs semaines a affirmé qu’elle avait reçu l’ordre d’administrer l’écouvillon elle-même tout en se mettant en quarantaine dans son hôtel.

Les utilisateurs chinois des médias sociaux ne semblaient pas trop enthousiasmés par la possibilité d’obtenir un coton-tige à l’arrière. Un utilisateur de Weibo cité par le média américain Radio Free Asia observé la procédure proposée « faible risque de préjudice, risque élevé d’humiliation. » Un autre voisé une peur qui, après avoir été frotté analement, « J’avais tellement peur que l’infirmière oublie d’utiliser un nouveau tampon»Pour effectuer un prélèvement de gorge.

Ceux qui observaient de l’extérieur de la Chine ont roulé des yeux à la nouvelle procédure, s’étonnant de la rapidité avec laquelle les méthodes de contrôle des virus avaient dégénéré en folie apparente et jurant de ne jamais laisser un tel prélèvement à moins de six pieds de leurs postérieurs.

2020: "14 jours pour aplatir la courbe"

2021: "Portez 5 masques et obtenez un prélèvement anal" – Natalie F Danelishen (@ Chesschick01) 28 janvier 2021

Nul doute que les grandes technologies adopteront également cette politique. Le seul moyen de se faire vérifier à l’avenir sera d’envoyer à Jack un prélèvement anal. https://t.co/ufQYHQ8S6v – Stacy Herbert (@stacyherbert) 28 janvier 2021

