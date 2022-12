Vous pensez passer au solaire cet hiver ? Voici ce que vous devez savoir – Shaw Local

Peter Gorr tire toute son électricité de l’énergie solaire.

Le propriétaire de Deer Park a des panneaux sur sa maison actuelle et sur son ancienne maison à Palatine. Grâce à un abonnement à un développement solaire communautaire, le panneau solaire de Gorr alimente sa maison ainsi que son véhicule électrique.

Maintenant, il passe le mot et aide d’autres propriétaires à faire le grand changement.

“Ce qui est important pour moi, et pourquoi je fais cela, c’est le changement climatique”, a déclaré Gorr. “En tant qu’individu, j’ai changé la source de mon électricité en 100% propre, et j’utilise cette énergie pour alimenter mon transport. En tant que population d’un, je l’ai fait et je ris jusqu’à la banque. Imaginez en tant que nation, ou en tant que communauté, ce que nous pouvons faire.

Si vous envisagez de passer à l’énergie solaire, il existe une gamme d’options pour concrétiser la transition énergétique. Que vous envisagiez de faire installer des panneaux chez vous ou de vous abonner à un champ solaire communautaire, voici ce que vous devez savoir.

Votre toit est-il prêt ?

La première étape consiste à déterminer si votre toit est prêt à passer à l’énergie solaire. Le Conseil des services publics des citoyens, un groupe de défense des consommateurs à but non lucratif, pose les questions suivantes : Quelle proportion de votre toit est ombragée ? Quel âge a votre toit ? La taille, la forme et la pente de votre toit peuvent-elles supporter des panneaux solaires ? Pouvez-vous installer des panneaux ailleurs que sur votre toit ?

L’énergie solaire sur le toit n’est peut-être pas pour vous si votre toit ne reçoit pas assez de soleil. S’il est vieux et doit être remplacé bientôt, vous voudrez peut-être d’abord obtenir un remplacement pour économiser sur les coûts ultérieurs.

En termes de placement, les toits orientés au sud sont idéaux pour les panneaux solaires. Les toits orientés à l’est ou à l’ouest sont également une option, bien qu’ils puissent nécessiter plus de panneaux pour obtenir le même rendement.

Si vous avez un espace ouvert sur votre propriété qui reçoit beaucoup de soleil, vous pouvez également envisager un système de montage au sol comme alternative.

Combien? Combien?

Vient ensuite la recherche : connaître la quantité d’énergie que votre ménage utilise chaque année est essentiel, car cela peut vous donner une idée du nombre de panneaux dont vous pourriez avoir besoin.

Vous pouvez brancher vos informations en ligne calculatrices solaires pour une estimation approximative de la quantité d’énergie qu’une installation solaire sur votre maison générerait, ainsi que vos économies potentielles sur un an.

Selon Affaires des consommateurs, le prix de départ moyen d’un système de 6 kilowatts dans l’Illinois est de 16 740 $, un chiffre qui serait compensé d’au moins 22 % grâce aux incitations fiscales fédérales. En fonction de votre emplacement, de vos besoins énergétiques et du montant que vous payez pour votre installation, cela peut prendre de cinq à 15 ans pour atteindre le seuil de rentabilité.

Nicola Brown, associée au programme de l’Illinois Solar Education Association, a déclaré que même si les calculatrices solaires sont un bon début, obtenir une évaluation réelle d’un entrepreneur est le meilleur moyen d’en savoir plus sur les coûts et les économies potentiels, ajoutant que le coût dépend de l’équipement. vous choisissez, la taille du système avec lequel vous allez et si vous incluez une batterie.

“L’un des grands conseils d’ISEA est que vous devriez obtenir un devis d’au moins trois installateurs différents”, a déclaré Brown. « Comme pour tout type de travail que vous faites à la maison, vous voulez vous assurer que vous aimez le plan qu’ils font pour vous, l’équipement qu’ils vont utiliser et que le prix est correct. Ces (devis), bien sûr, sont gratuits. Cela vous donnera une bien meilleure idée de ce qui est possible pour votre maison.

Avec un propriétaire FAQl’Illinois Solar Education Association a un annuaire d’installateurs locaux, qui ont chacun adopté le métier de protection des consommateurs de l’association code de conduitea déclaré Brown.

Elle a ajouté que les propriétaires peuvent assister à des webinaires mensuels d’éducation publique pour plus d’informations. Les présentations sont généralement animées par des propriétaires de maisons solaires qui se portent volontaires pour diriger les sessions d’une heure et répondre aux questions.

Un enregistrement d’une présentation précédente peut être trouvé à tinyurl.com/ISEAwebinaire.

OK, il est temps d’installer

Alors que l’hiver est une période plus lente de l’année pour les installations solaires en raison de la neige et de la glace, Brown recommande de s’en remettre à ce que disent les installateurs, au fur et à mesure que vous obtenez des devis, sur le meilleur moment pour le faire.

“Vous pouvez certainement commencer le processus à tout moment de l’année, car, selon l’endroit où vous vivez, il y a des permis qui devront être obtenus et des équipements à commander avant que quelqu’un ne soit sur votre toit”, a déclaré Brown.

Une fois que vous avez trouvé un installateur, la prochaine étape consiste à signer un accord d’interconnexion pour vous connecter au réseau électrique, à obtenir les permis nécessaires et à rechercher des incitations nationales et fédérales pour voir où vous pouvez économiser sur votre installation.

Cela peut sembler intimidant, mais Gorr a déclaré que votre entrepreneur devrait vous guider à travers toutes ces étapes.

“Un bon entrepreneur va guider le propriétaire en obtenant un permis de sa ville, en signant un accord d’interconnexion avec le service public et en l’aidant à identifier les incitations qui s’offrent à lui”, a déclaré Gorr. “Un entrepreneur sera simplement la personne la meilleure et la plus compétente avec qui parler.”

Pour en savoir plus sur les incitations de l’État, vous pouvez visiter le programme Illinois Shines site Internet, qui est géré par l’Illinois Power Agency. L’agence gère également un programme pour les résidents à faible revenu, Illinois solaire pour tous.

Si vous êtes intéressé à parler avec des personnes qui ont déjà de l’énergie solaire dans leur maison ou leur entreprise, des ambassadeurs solaires bénévoles auprès de l’Illinois Solar Education Association — comme Gorr — sont disponibles pour parler de leurs expériences et donner des conseils à tinyurl.com/ISEAambassadors.

L’installation de Gorr couvre environ 80 % de la consommation d’énergie de son ménage. Les 20 % restants sont couverts par un abonnement solaire communautaire, qui achemine l’électricité à partir d’un développement solaire partagé ailleurs dans l’Illinois. Solaire communautaire est une bonne option pour ceux qui s’intéressent à l’énergie solaire mais qui ne peuvent ou ne veulent pas installer leurs propres panneaux.

• Jenny Whidden est membre du corps Report For America qui couvre le changement climatique et l’environnement pour le Daily Herald.

