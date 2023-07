Vous pensez être le plus grand fan d’Harry Potter ? Répondez à notre quiz magique pour découvrir qui connaît vraiment le mieux les livres

Cela fait plus de 25 ans que le monde a été initié à la magie de Harry Potter, et les histoires de JK Rowling sur le garçon sorcier sont plus populaires que jamais.

Au cours du dernier quart de siècle. 600 millions d’exemplaires envoûtants des sept romans ont été vendus dans le monde et huit films réalisés avec Daniel Radcliffe dans le rôle de Harry – gagnant 6,5 milliards de livres sterling au box-office du monde entier.

Warner Bros

Cela fait plus de 25 ans que le monde a découvert la magie d’Harry Potter[/caption] Alamy

Robbie Coltrane dans le rôle de Rubeus Hagrid dans Harry Potter à l’école des sorciers[/caption] Alamy

Alan Rickman incarne Severus Snape dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix[/caption]

Il y a également eu une pièce de théâtre, trois tournées de studios de cinéma, quatre parcs à thème et bien plus encore.

Cet été, les éditeurs, les détaillants et les partenaires de Harry Potter se sont réunis une fois de plus pour inspirer les enfants à tomber amoureux de la magie, de la narration et de la lecture avec la campagne annuelle Start Harry Potter.

Le site Web Startingharrypotter.com a été développé par Wizarding World Digital pour engager les jeunes lecteurs alors qu’ils commencent à découvrir la série à succès.

La campagne propose de nouvelles activités tout au long du mois de juillet avec des packs d’activités pour les enfants, culminant le 31 juillet à l’occasion de l’anniversaire de Harry Potter.

Aujourd’hui, pour ceux d’entre vous qui ont lu les livres et vu les films encore et encore, essayez notre quiz amusant sur Harry.

Accédez à startingharrypotter.com en cliquant sur l’onglet « pour les enfants » sur Wizarding World Digital ou visitez startupharrypotter.com.

Alamy

Maggie Smith comme professeur Minerva McGonagall[/caption] Caractéristiques de Rex

Que vend la société de Mr Dursley ? A quel numéro vivent les Dursley ? En quel animal le professeur McGonagall peut-il se transformer ? Comment Hagrid arrive-t-il sur Privet Drive ? Quel nouveau mot bébé Dudley a-t-il appris ? Pourquoi les Dursley vont-ils au zoo dans The Philosopher’s Stone ? De quoi Harry rêvait-il de cet oncle Vernon agacé ? Comment s’appelle l’ami de Dudley qui vient avec eux au zoo ? Quel genre d’animal Harry lâche-t-il accidentellement ? Où l’animal dit-il qu’il va aller ? Comment s’appelle l’école où les Dursley envisagent d’envoyer Harry ? Où les Dursley envoient-ils Harry dormir après avoir reçu une lettre adressée à son placard ? Où l’oncle Vernon a-t-il dormi pour empêcher Harry de recevoir ses lettres ? Le dimanche, d’où sortent 30 ou 40 lettres ? Comment les Dursley et Harry arrivent-ils à la maison en ruine dans la mer ? Qu’est-ce que Hagrid apporte à Harry pour son anniversaire ? Où travaille Hagrid ? Qui est le directeur de Poudlard ? Qu’est-ce que Hagrid donne à Dudley ? Pourquoi Hagrid n’est-il pas censé faire de la magie ? Comment arrivez-vous au quai neuf et trois quarts ? De quelle couleur est le Poudlard Express ? A quelle heure part le Poudlard Express ? Lequel des éléments suivants n’est pas une position au Quidditch – esquiveur, chasseur, batteur, gardien ou attrapeur ? Quel genre de créature entre à Poudlard le soir de l’Halloween ? Qui fournit le commentaire des matchs de Quidditch de Poudlard dans le premier livre ? Qui est le capitaine de l’équipe de Quidditch de Serpentard ? De quelle couleur sont les flammes qu’Hermione évoque pour mettre le feu à la cape de Snape ? Comment Harry attrape-t-il son premier Vif d’Or ? Comment s’appelle le chien à trois têtes ? Quel jeu de sorciers Ron enseigne-t-il à Harry ? Comment s’appelle le frère de Ron Weasley qui travaille avec les dragons ? A qui appartenait la cape d’invisibilité d’Harry ? Que voit Harry dans le Miroir du Riséd ? Jusqu’où Harry suit Rogue et Quirrell ?

Gryffondor

Les étudiants les plus courageux et les plus audacieux peuvent être trouvés ici – il y a une bonne raison pour que le symbole de la maison soit le lion courageux.

Les couleurs de la maison sont l’écarlate et l’or, la salle commune se trouve dans la tour de Gryffondor et le directeur de la maison est le professeur Minerva McGonagall.

Si le Choixpeau vous avait placé ici, vous auriez démontré des qualités telles que la bravoure et la détermination.

Certains des meilleurs et des plus brillants du monde sorcier appartenaient à cette maison – Harry Potter et Albus Dumbledore ne sont qu’un couple qui vient à l’esprit.

Si vous avez la chance de vous retrouver à Gryffondor, nous imaginons que vous êtes le genre de personne qui aime défendre les petits gars, défie l’autorité, a tendance à agir d’abord et à réfléchir ensuite, est connue comme un clown de classe et prend les jeux de société très au sérieux.

Serpentard

CETTE maison a une triste réputation.

S’il est vrai que de nombreuses sorcières et sorciers noirs ont été répartis à Serpentard, tous ceux qui appartiennent à la maison ne sont pas mauvais.

En fait, il y a beaucoup d’excellentes qualités que le Choixpeau recherche chez les Serpentards potentiels, et Merlin lui-même appartenait même à cette maison incomprise.

Ses couleurs de maison sont l’argent et le vert émeraude, et l’emblème est un serpent.

Le directeur de la maison est le professeur Severus Snape, et la salle commune se trouve dans les donjons sous le lac (ce qui ne fait qu’ajouter à l’air mystérieux de Serpentard).

Si le Choixpeau vous a placé dans cette maison noble, alors vous êtes très probablement ambitieux, astucieux et peut-être destiné à la grandeur.

Nous imaginons que vous avez toujours une longueur d’avance, que vous avez un sens de l’humour noir, que la réputation est importante, que vous êtes fier de votre apparence et que personne ne voit votre côté doux.

Poufsouffle

C’est là que vous trouverez les étudiants les plus dignes de confiance et les plus travailleurs.

En fait, de toutes les maisons, Poufsouffle a produit le moins de sorcières et sorciers noirs.

Le blaireau est le symbole de cette maison, les couleurs sont le jaune et le noir et le chef de maison est le professeur Pomona Sprout.

Leur salle commune se trouve près des cuisines de Poudlard.

Il y a une idée que les Poufsouffles sont les moins intelligents de tous les étudiants de Poudlard, mais ce n’est pas vrai.

Les Poufsouffles ne sont que les plus humbles de toutes les maisons et ne ressentent pas le besoin de crier sur leurs réalisations de la même manière que les autres.

Si vous avez eu la chance d’être répartis dans cette maison, nous imaginons que vous êtes le genre de personne qui a une forte boussole morale, travaille toujours dur, est l’ami le plus fidèle, sait que c’est la participation qui compte et a toujours le meilleure collation.

Serdaigle

SI vous recherchez les étudiants les plus intelligents, vous les trouverez à Serdaigle (avec quelques exceptions notables telles que Hermione Granger).

Les couleurs de Serdaigle sont le bleu et le bronze, l’emblème est un aigle, le directeur de la maison est le professeur Filius Flitwick et la salle commune se trouve au sommet de la tour de Serdaigle.

Le Choixpeau ne vous mettrait dans cette maison que si vous faisiez preuve d’une sagesse, d’un esprit et d’une capacité d’apprentissage excellents.

Les Serdaigles sont souvent connus pour être excentriques et la plupart des grands inventeurs et innovateurs sorciers sont de cette maison.

Nous pouvons imaginer que vous êtes le genre de personne qui analyse tout, est un surdoué, n’a pas peur d’être un individu et a la tête pleine de faits intéressants.

Faits amusants

LE nom Voldemort vient du français qui signifie « vol de la mort ».

Jason Isaacs a failli ne plus jouer Lucius Malfoy.

Hagrid, joué par Robbie Coltrane, a été le premier rôle joué dans les films.

La cicatrice de Harry est au centre de son front dans les livres, mais à sa droite dans les films.

Sept hiboux jouent Hedwige.

JK Rowling et Harry Potter ont le même anniversaire, le 31 juillet.

Tous les sorts sont en latin.

Chaque fois que vous avez vu Harry, Ron et Hermione faire leurs devoirs dans les films, les acteurs faisaient en fait leurs devoirs.

Eddie Redmayne a auditionné pour jouer Tom Riddle.

Dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Arthur Weasley devait à l’origine mourir, mais Sirius Black l’a fait à la place.

Le dernier livre, Deathly Hallows, s’appelait presque Harry Potter And The Elder Wand, ou Harry Potter And The Peverell Quest.

Réponses 1. Perceuses ; 2. 4 ; 3. Chat ; 4. Moto volante ; 5. Je ne peux pas ; 6. C’est l’anniversaire de Dudley, c’est l’anniversaire de Harry, Tante Pétunia veut, Oncle Vernon veut ; 7. Une moto volante ; 8. Quais ; 9. Un serpent ; 10. Brésil ; 11. Mur de pierre élevé ; 12. La deuxième chambre de Dudley ; 13. Sur le paillasson ; 14. La cheminée ; 15. Bateau ; 16. Un gâteau d’anniversaire ; 17. École de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard ; 18. Albus Dumbledore; 19. Une queue de cochon frisée; 20. Il a été expulsé de Poudlard ; 21. À travers une barrière magique ; 22. Écarlate ; 23. 11 heures ; 24. Roublard ; 25. Un troll des montagnes ; 26. Lee Jordan; 27. Marcus Flint; 28. Bleu ; 29. Dans sa bouche ; 30. Moelleux ; 31. Échecs des sorciers ; 32. Charlie ; 33. Son père ; 34. La famille Potter ; 35. La forêt interdite

Alamy

Ralph Fiennes dans le rôle de Lord Voldemort[/caption] Reuter

Daniel Radcliffe comme Harry Potter tenant Hedwige la chouette[/caption] Warner Bros

Jason Isaacs dans le rôle de Lucius Malfoy dans les films à succès[/caption] Pennsylvanie

JK Rowling et Harry Potter ont le même anniversaire, le 31 juillet[/caption]