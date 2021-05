Vous pensez être le fan ultime de Friends? Répondez à notre quiz pour le découvrir

PEURS ET PEEVES D’ANIMAL FAMILIER: 1) Homard, cacahuètes, kiwi, 2) Animaux déguisés en humains, 3) Michael Flatley, Seigneur de la danse, 4) Balançoires, 5) Red Ross, 6) Perdre quoi que ce soit, 7) Il fume, 8) Fissure aux articulations , 9) Sa peur de l’engagement, 10) Ils sont toujours mariés.

HISTOIRE ANCIENNE: 1. Nous étions en pause, 2) Saison 2 (Celui où Ross découvre), 3) Susan Bunch, 4) Trois fois – Carol, Emily et Rachel, 5) Ophtalmologiste, 6) Cinq, 7) 18 pages, avant et arrière, 8) Minsk, 9) Mike Hannigan, 10) Comment ça va?

LITTÉRATURE: 1) The Shining, 2) Mme Chandler Bong, 3) Playboy, 4) Be Your Own Windkeeper, 5) Elle a écrit des romans érotiques, 6) The Velveteen Rabbit, 7) Frankie Says Relax, 8) Janice, 9) Ross (elle a volé sa bande dessinée Science Boy), 10) Saison 10.

C’EST TOUT RELATIF: 1) Viva Las Gaygas, 2) Little Harmonica, 3) Joey, 4) Seven, 5) Elle était son professeur, 6) Un médecin (Dr Leonard Green), 7) Sa Porsche, 8) Deux ans, 9) Christina Applegate et Reese Witherspoon, 10) Le tatou de vacances.

NOURRITURE POUR LA PENSÉE: 1) Un verre de graisse, 2) Le Moondance Diner, 3) Boeuf aux petits pois et oignons, 4) Confiture, 5) Sandwichs, 6) Celui avec tous les Thanksgivings (saison 5, épisode 8), 7) Cheesecake, 8 ) Houmous, 9) Steaks, 10) Nourriture.

LE NOM DU JEU: 1) Charlie Sheen, 2) Gary Oldman, 3) Julia Roberts, 4) Ben Stiller, 5) Danny DeVito, 6) Animateur de télévision et comédien Ellen DeGeneres, 7) Paul Rudd, 8) Jean-Claude Van Damme, 9) Billy Crystal et Robin Williams, 10) Pieds froids.

QUI, QUOI PORTER?: 1) Une robe de mariée, 2) Pour se venger de Chandler cachant ses sous-vêtements, 3) Ralph Lauren, 4) Charlie Brown, 5) Hombre, 6) Louis Vuitton, 7) Princesse Leia en bikini doré, 8) Six, 9) Celui avec la nouvelle petite amie de Ross, 10) Vrai.

LE TOUR DE LA FOUDRE: 1) Smelly Cat, 2) Central Perk, 3) Brad Pitt, 4) Richard Branson, 5) Gunther, 6) Cinquante et un million de personnes, 7) Matthew Perry, 8) Courteney Cox, 9) The Rembrandts, 10) Nouveau York.