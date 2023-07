Vous pensez être hardcore ? Découvrez ce cycliste d’Ingersoll, en Ontario, qui a parcouru le monde dans les années 1930

Si vous êtes un cycliste à la recherche d’inspiration cet été, essayez de remonter dans le temps jusqu’aux années 1930, lorsque le monde était différent, tout comme les vélos.

Ingersoll, Ont., le vendeur de chaussures Douglas Carr était dans la mi-vingtaine lorsqu’il a réservé un billet sur un bateau à vapeur transatlantique à destination de Londres, en Angleterre, pour assister au couronnement du roi George VI en 1937. Carr a ensuite entrepris un incroyable voyage autour du monde. — en grande partie parcourue à vélo, pour le plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes des temps modernes.

« Alors il s’est dit : ‘Je suis si loin de chez moi. Je vais faire du tourisme.’ Alors il a acheté un vélo », a déclaré Scott Gillies, conservateur au musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll, qui a connu Carr dans ses dernières années lorsqu’il possédait une librairie locale.

Carr a ensuite parcouru la Grande-Bretagne et l’Europe à vélo, et s’est aventuré jusqu’au Danemark et en Suède, a déclaré Gillies.

Images de la collection personnelle de Carr qu’il a utilisées lors de présentations sur son voyage. (Musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll)

À Rome, Carr a obtenu un nouveau vélo à trois vitesses, s’est regroupé puis a pédalé jusqu’à la pointe de l’Afrique.

« Douglas Carr était une personne assez incroyable », a déclaré Sean Smith, conservateur des Archives publiques de l’Ontario.

« Si vous regardez la carte des endroits où il a voyagé, beaucoup de ces endroits n’existent plus », a déclaré Smith. « Les noms sur la carte ont considérablement changé. Ce qui est étonnant, c’est juste de penser à la fragilité du monde à l’époque où il voyageait. »

Tout ce que je peux imaginer, c’est qu’il a attrapé le virus du voyage et qu’une chose en a entraîné une autre et qu’il a clairement dû avoir du succès et de bonnes expériences pour continuer. – Scott Smith, Archives publiques de l’Ontario

Smith a documenté méticuleusement son voyage dans des journaux et des photographies.

« Nous sommes chanceux ici, aux Archives publiques de l’Ontario, d’avoir tous les journaux qu’il a tenus à jour au cours de ses deux années de voyage autour du monde », a déclaré Smith. « Cela équivaut à plus de 4 000 pages de documents écrits, ses réflexions, ses expériences.

« Il a également conservé une série de photographies et il a travaillé avec elles à son retour. Il les a numérotées, il les a mises dans une séquence. Il avait une présentation intitulée 30 lunes autour du monde qu’il a livrée en grande partie pour soutenir la Société canadienne du cancer. . »

Cette carte présente l’itinéraire Carr, un Ingersoll, Ont., vendeur de chaussures, pédalé entre 1937 et 1939. (Archives publiques de l’Ontario)

Vélo exposé

Après avoir terminé son voyage à travers l’Afrique, Carr a jeté son dévolu sur l’Inde.

« Tout ce que je peux imaginer, c’est qu’il a attrapé le virus du voyage et qu’une chose en a entraîné une autre », a déclaré Smith. « De toute évidence, il a dû avoir du succès et de bonnes expériences pour continuer. »

« Quand il a quitté Cape Town, il a confié le vélo à un commerçant qui a promis de le renvoyer à Ingersoll », a noté Gillies.

Carr a ensuite travaillé sur un navire, qui l’a emmené en Asie du Sud-Est et finalement en Inde. À ce moment-là, il voyageait en transport en commun, a déclaré Gillies.

Il a dit que parce que la Seconde Guerre mondiale avait ralenti ou arrêté toutes les expéditions non essentielles, il faudrait un certain temps au vélo de Carr pour se rendre à Ingersoll.

En fait, Carr était rentré chez lui, s’était enrôlé dans l’Aviation royale du Canada et était retourné en Europe pour servir pendant la guerre avant que sa bicyclette ne se rende à Ingersoll.

Scott Gillies est le conservateur du musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll, qui abrite le vélo que Carr a parcouru en Afrique à la fin des années 1930. (Soumis par Scott Gillies)

« En 1949, il reçoit une lettre d’Afrique du Sud à Ingersoll disant : « Votre vélo est en route », a déclaré Gillies. « Ce commerçant était assis sur le vélo, l’a rangé dans son grenier, pendant 10, 11 ans et toujours honoré l’accord de rendre ce vélo à Doug Carr. »

Après la mort de Carr en 1994, sa famille a fait don du vélo au musée du fromage et de l’agriculture d’Ingersoll, où il reste exposé.

« Nous avons le vélo d’origine avec les sacs de selle d’origine qui ont été fabriqués sur mesure au Caire », a déclaré Gillies. « Le petit porte-bagages sur le guidon avant, les freins à main, la pompe à vélo d’origine font toujours partie du vélo. »

Il était en mauvais état quand ils l’ont eu, a-t-il dit. « Les pneus avaient 21 patchs sur chaque roue. Ils étaient juste usés après avoir parcouru l’Afrique à vélo. »

Faire le plein de noix de coco fraîches aux Philippines. Carr a tenu un journal et a pris de nombreuses photos lors de son voyage autour du monde. (Archives publiques de l’Ontario)