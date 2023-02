Vous passez à une pompe à chaleur ? Nous voulons de vos nouvelles.

Alors que le monde s’efforce d’électrifier tout, des voitures au chauffage, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pompes à chaleur sont devenues plus populaires.

J’ai couvert les énergies alternatives pour le New York Times pendant cinq ans, et les services publics et l’énergie en général pendant près d’une décennie auparavant. La transition énergétique offre l’opportunité d’explorer de nouvelles technologies comme les pompes à chaleur et leur impact sur la demande d’électricité, les factures énergétiques mensuelles et le confort à la maison.

J’aimerais entendre des gens qui ont acheté des pompes à chaleur, en particulier des lecteurs qui vivent dans des climats très froids. J’aimerais aussi connaître le point de vue de personnes qui n’en ont pas acheté parce qu’elles pensent que les thermopompes sont trop chères ou ne répondent pas à leurs besoins de chauffage.