Attention si vous devez voler cette semaine: une tempête majeure sur la côte Est pourrait perturber vos projets de voyage.

La tempête hivernale Gail devrait toucher une large bande des régions du nord-est et du centre de l’Atlantique mercredi et jeudi, s’étendant du Maine jusqu’au sud de la Virginie et à l’ouest de la Caroline du Nord.

Pour les grandes villes, selon le service météorologique, les prévisions de neige pour Washington, DC, sont de 3 à 4 pouces; pour Philadelphie, 8 à 12 pouces; pour New York, 14 pouces; et 8 à 12 pouces à Boston.

Les prévisionnistes préviennent que la tempête va frapper fort et rapidement avec des perturbations majeures des voyages et même des arrêts de voyage, ainsi que des retards d’expédition, des fermetures d’écoles et des pannes de courant à cause de cette tempête « à succès », a déclaré AccuWeather.

Les compagnies aériennes ont déjà commencé à émettre de larges exemptions de voyage pour les passagers qui veulent éviter la tempête, qui devrait être la tempête hivernale la plus importante depuis plusieurs années, en partant plus tôt, plus tard ou en annulant complètement leur voyage. Les compagnies aériennes émettent des dérogations et annulent de manière proactive les vols afin de ne pas bloquer les passagers et les avions.

Les destinations couvertes, les dates de voyage et autres petits caractères varient selon la compagnie aérienne et sont susceptibles de changer avec la trajectoire et la gravité prévues de la tempête. Pour l’instant, les passagers couverts sont ceux qui doivent voler mercredi ou jeudi.

Notez que les passagers avec des billets non remboursables ne sont pas éligibles à un remboursement à moins que la compagnie aérienne n’annule votre vol. Cependant, les voyageurs peuvent annuler leur vol et recevoir un crédit pour un futur vol et n’auront pas à payer de frais de changement de billet onéreux, même sur les billets économiques de base.

Vous envisagez de changer votre vol pour un autre jour ou heure cette semaine ou au début de la semaine prochaine s’il est couvert par la dérogation? Ne traînez pas. Les options de changement de réservation, déjà limitées par les coupures de vols des compagnies aériennes en raison de la pandémie, diminuent alors que de plus en plus de passagers se bousculent pour changer leurs plans. Pour compliquer les choses: le premier lot de vacanciers partira ce week-end.

La plupart des compagnies aériennes permettent aux passagers de modifier leurs vols en ligne.

Voici un tour d’horizon des politiques par compagnie aérienne. Cliquez sur le nom du transporteur pour afficher ses règles et procédures de changement de réservation. Si votre ville ne figure pas encore dans la liste, revenez plus tard pour les mises à jour.

American Airlines

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: 37, y compris Baltimore, Cincinnati, Cleveland, New York, Washington, DC et Pittsburgh

Delta Airlines

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: 19, y compris Baltimore, Boston, Syracuse, Philadelphie et New York.

Frontier Airlines

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: Six, dont New York, Newark, Philadelphie et Providence.

JetBlue Airways

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: 10, dont Baltimore, Boston, Hartford et New York

Southwest Airlines

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: 12, y compris Baltimore, Washington, DC, Boston et Philadelphie

Spirit Airlines

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: 12, y compris Hartford, Connecticut; New York LaGuardia, Newark et Akron, Ohio

United Airlines

Dates de voyage: 16-17 décembre

Destinations couvertes: 21 ans, dont Albany, New York; Allentown, Pennsylvanie; Baltimore, Boston et New York

Contributeur: Doyle Rice

