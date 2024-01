“Vous parlez d’améliorations drastiques, nous avons définitivement grandi”

HOUSTON – CJ Stroud a lancé sa saison recrue épique avec des résultats respectables, quoique peu spectaculaires, dans un effort de jeu alors que les Texans ont échoué lors du premier match de la saison contre les Ravens de Baltimore, une équipe de football chevronnée.

Ce départ du quart-arrière recrue des Texans et favori de la recrue offensive de l’année de la NFL reflète l’histoire de la saison renaissante des Texans, une saison définie par un bond quantique de croissance.

De 3-13-1 il y a un an sous Lovie Smith, les Texans se sont désormais imposés comme un dangereux prétendant au Super Bowl.

Depuis cette défaite 25-9 au M&T Bank Stadium et un départ 0-2, Stroud a réalisé de belles performances semaine après semaine. Les Texans sont désormais champions de l’AFC Sud et Stroud et DeMeco Ryans sont devenus le premier tandem recrue quart-arrière et entraîneur-chef à remporter un titre de division dans l’histoire de la NFL. Les Texans viennent de remporter une victoire dominante de 45-15 en séries éliminatoires de l’AFC, battant les Browns de Cleveland.

Et maintenant, ils affronteront les Ravens dans un match revanche samedi avec un coup d’envoi à 15h30, car les Buffalo Bills ont battu les Steelers de Pittsburgh lors d’un match éliminatoire avec wild-card de l’AFC. Les Texans, têtes de série 11-7 et quatrième, affrontent les Ravens, têtes de série 13-4, champions de l’AFC Nord, lors d’un match éliminatoire de la ronde de division de l’AFC samedi au M&T Bank Stadium.

C’est une confrontation intrigante à plusieurs niveaux :

John Harbaugh, l’entraîneur vainqueur du Super Bowl des Ravens, contre Ryans, ancien entraîneur adjoint de l’année de la NFL et secondeur du Pro Bowl qui a galvanisé l’organisation des Texans et la ville à son retour à Houston.

Stroud, qui a rejoint Tom Brady et Joe Montana en tant que seuls quarterbacks de la NFL à avoir mené la NFL en termes de verges par la passe par match et de ratio touché/interception, contre Lamar Jackson, l’un des principaux candidats MVP comme l’une des doubles menaces les plus insaisissables et les plus dangereuses. quarts-arrières dans le jeu.

“Bien, vous parlez d’améliorations drastiques”, a déclaré Ryans lundi lors d’une conférence de presse au NRG Stadium avant d’apprendre que les Ravens seraient, en fait, le prochain adversaire des Texans en séries éliminatoires. « Notre premier match contre Baltimore, mec, c’est un endroit difficile à jouer. Quarterback recrue, nouvelle équipe, nouveau départ, départ pour Baltimore. Je me souviens d’être entré à la mi-temps – et mec, nous y étions. Face à une équipe vraiment coriace, nous étions là. Match vraiment serré, et ils l’ont en quelque sorte emporté en seconde période.

« De là à là où nous en sommes aujourd’hui, nous avons définitivement grandi. Une équipe complètement différente. C’est une équipe complètement différente. Ils essaient de déterminer qui ils seraient offensivement, mais ils ont fait un travail remarquable, Baltimore, avec leur défense. Je pense qu’ils ont probablement été la défense la plus constante tout au long de l’année. Nous avons grandi. Leur offense a augmenté. Ils ont fait un très bon travail.

Lors de ce premier match, Stroud a réussi 242 verges. Il a ensuite réussi 4 108 verges au cours de la saison régulière avec 23 passes de touché et seulement cinq interceptions.

Contre les Ravens lors de la première rencontre, Stroud a souvent livré le football avec rapidité, précision et timing dimanche, bien que dans une cause perdante, en particulier sur ses lancers intermédiaires.

Et le quart-arrière recrue des Texans a fait preuve de sang-froid et d’une personnalité imperturbable et compétitive lors de ses débuts dans la NFL, malgré la forte pression d’une défense talentueuse dirigée par les secondeurs Roquan Smith et Patrick Queen et la sécurité Kyle Hamilton.

Dans un match exceptionnel, Stroud a complété 16 des 21 passes pour 274 verges, trois touchés et aucune interception lors d’une éruption de 45-14 qu’il a organisée contre les Browns. Stroud était calme, précis et avait une longueur d’avance mentalement sur la défense la mieux classée des Browns toute la journée. Stroud et le coordinateur offensif Bobby Stroud, candidat à l’entraîneur-chef des Commanders de Washington, des Titans du Tennessee, des Falcons d’Atlanta et des Panthers de la Caroline, cuisinent ensemble dans l’une des meilleures collaborations de quart-arrière et de joueur de la ligue.

Depuis son retour le soir du Nouvel An après une commotion cérébrale subie contre les Jets de New York suite à un coup sûr tardif du plaqueur défensif Quinnen Williams, Stroud a réussi 751 verges, six touchés et aucune interception avec une précision de 76 pour cent. À chaque match, il a eu une note de passeur supérieure au siècle. Il avait une note de 157,2 contre les Browns. Oui, c’est presque parfait. La note maximale possible pour un quarterback de la NFL : 158,3

“CJ a été le même tout au long de l’année”, a déclaré Ryans. J’ai toujours parlé de sa croissance tout au long de l’année, mais il a été constant. Je pense qu’au cours du mois dernier, il est revenu de sa blessure, il a été vraiment très calme. Il a été concentré. Il a été concentré au laser, enfermé. Il a été très calme, très confiant, et je pense que tout le monde ressent cela autour de lui.

Depuis son arrivée à Houston en tant que deuxième choix du repêchage, le double finaliste du trophée Heisman de l’Ohio State est imperturbable. Il a maintenu un niveau élevé sur et en dehors du terrain. Stroud a noué des liens et des amitiés solides avec ses coéquipiers, notamment lors de dîners du vendredi soir avec les quarts Davis Mills et Case Keenum. Stroud a organisé des séances de lancers avec ses receveurs larges. À chaque instant, Stroud a été à la hauteur.

Dans l’ensemble, pour une organisation texane qui a obtenu une fiche de 11-38-1 au cours des trois saisons précédentes, avoir un quart-arrière talentueux pour la première fois depuis le triple quart-arrière du Pro Bowl, Deshaun Watson, a changé la donne en accélérant leur construction rapide. projet en franchise.

Stroud a eu une brillante carrière avec les Buckeyes, totalisant 8 123 verges par la passe avec 85 touchés et seulement 12 interceptions alors que les Buckeyes ont obtenu une fiche de 21-4 au cours de ses deux saisons en tant que titulaire. Il a battu le record de deux ans de Drew Brees pour les passes de touché. Il n’a perdu qu’un seul match sur la route, une défaite de 49-34 contre le Michigan à sa première saison en tant que titulaire.

“Ce gars-là, il va être un excellent quart-arrière”, a déclaré Queen après le premier match. « C’est juste difficile de se mesurer à nous en tant que recrue. C’est donc ce que nous faisons.

Stroud n’a pas lancé d’interception depuis sa victoire plus tôt cette année contre les Cardinals de l’Arizona.

“Cela vous montre que tout ce que vous entreprenez, vous pouvez l’accomplir”, a déclaré Stroud. « DeMeco a dirigé cette équipe avec une grande confiance, et cette confiance a déteint sur tout le monde. Nous nous soumettons tous à une certaine norme.

«Je suis vraiment excité d’être avec mes frères pour une autre semaine. Qui sait, l’année prochaine, ce ne sera pas la même équipe. C’est ainsi que se déroule la ligue. Nous avons encore une semaine pour donner raison et tenter de gagner un match. Nous jouons notre meilleur ballon en ce moment ces deux dernières semaines, ces trois dernières semaines en fait, et c’est vraiment ce que vous voulez.

Les Texans ont adopté une mentalité d’opprimé. Oui, les Corbeaux sont déjà installés comme favoris des paris.

Cela n’a semblé dérouter les Texans à aucun moment de la saison.

La mentalité était la suivante : pourquoi les Texans ne peuvent-ils pas le faire ?

Comme Stroud le dit fréquemment, les joueurs sont dans l’arène, pas les critiques.

“Bien sûr, je pense que tout le monde nous a exclus”, a déclaré Stroud. « Les gens vont parler. C’est tout ce qu’ils peuvent faire, juste parler et regarder. C’est nous qui faisons des jeux. C’est cool juste à voir. À l’Ohio State, nous avions l’habitude d’appeler cela « Woody contre le monde ». Ici, je pense que nous devrions appeler cela « NRG contre le monde » ou « Houston contre le monde ».

« C’est cool de pouvoir jouer à un niveau élevé en ce moment. Il ne s’agit pas de ce que les gens disent. En playoffs, c’est 0-0. Tout le monde a une table rase.

Faisant face à des blessures, à des entraînements exigeants, à une histoire mince en séries éliminatoires en tant que seule franchise de la division Sud de l’AFC à ne jamais atteindre le match de championnat de l’AFC, les Texans continuent.

Ils ont marqué 45 points, un sommet pour la saison et les séries éliminatoires, contre les Browns.

La défense a réussi quatre sacs et deux pick-six sur les retours d’interception pour les touchés du demi de coin Steven Nelson et du secondeur Christian Harris.

Le catch-and-run de 72 verges de l’ailier rapproché Brevin Jordan a été le jeu le plus long de la saison pour les Texans et le plus long touché de l’histoire de la franchise.

“Nous sommes une équipe confiante”, a déclaré Ryans. « Nous croyons les uns aux autres. Nous savons que nous avons un groupe spécial d’hommes dans ce vestiaire, et c’est de cela qu’il s’agit. C’est un jeu à la fois. Il faut de la croissance tout au long de l’année. Cela prend des hauts et des bas. Il faut un échec. Il faut beaucoup d’apprentissage tout au long de l’année pour vraiment grandir, pour vous rendre plus serré. Je pense qu’on apprend mieux dans ces moments difficiles.

« Vous voyez qui sont les gars, leur vrai caractère, quand les choses se compliquent, quand tout ne va pas bien. Comment réagissent les gars ? Nous l’avons vu, nous avons vu comment tout le monde a réagi dans ces moments difficiles que nous avons traversés, lors de certaines défaites difficiles. Mais tout le monde a continué à se serrer les coudes, tout le monde a continué à travailler, et c’est la raison pour laquelle nous sommes dans la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Les Texans ont eu une défense contre la course historiquement mauvaise la saison dernière. Aujourd’hui, ils constituent l’une des défenses contre la course les plus solides de la NFL. Et ils auront besoin de cette présence sans faille samedi contre la talentueuse défense des Ravens, qui se classe au premier rang de la NFL en termes de défense.

Contre les Browns, Ryans et Stroud sont devenus les premiers entraîneur-chef et quart-arrière recrue à remporter un match éliminatoire depuis 2008, lorsque l’entraîneur des Jets Rex Ryan et le quart-arrière Mark Sanchez ont accompli cet exploit.

Et Stroud est devenu le plus jeune quarterback de l’histoire de la NFL à remporter un match éliminatoire à 22 ans et 10 mois, surpassant ainsi son idole d’enfance Michael Vick.

Plusieurs joueurs jouent blessés, notamment les ailiers défensifs Will Anderson Jr. et Jonathan Greenard, le plaqueur offensif Laremy Tunsil, le receveur large Robert Woods et les plaqueurs défensifs Maliek Collins et Sheldon Rankins.

Stroud a absorbé une certaine punition lors du premier match. Tout au long de la saison, il a montré son sens de la compétition. Il n’a plus rien à prouver à ses coéquipiers

“Je pense qu’il a été dur comme (juron), a déclaré le garde droit Shaq Mason après le premier match. “Absolument, nous pouvons bâtir sur cela. Il a essayé de faire…