Vous organisez un dîner de vacances ? Voici quelques astuces pour faire des économies

Lorsque les Canadiens se réuniront bientôt avec leurs proches pour les repas des fêtes, il y aura un invité indésirable à la table du dîner : une inflation élevée depuis des décennies.

La mesure de l’augmentation des prix montre que les factures d’épicerie ont augmenté de 11 % au cours de la dernière année seulement.

“C’est fou, comme si vous aviez besoin d’un prêt hypothécaire pour aller à l’épicerie en ce moment”, a déclaré Danielle Gasner, qui dirige une entreprise de restauration à Toronto et le blogue alimentaire Girl Gone Kosher.

Des observations similaires sont faites à travers le pays alors que les fixations des fêtes, y compris les dindes et les jambons de Noël, le riz jollof et le chou vert des célébrants de Kwanzaa et même l’huile dans laquelle l’humble Hannukah latke est frit, ont augmenté de prix.

Mais de nombreux Canadiens veillent à ce que leurs rassemblements ne les laissent pas sonner la nouvelle année avec une grosse facture. Ils repensent les recettes, recherchent des soldes, dressent une liste de courses et la vérifient deux fois.

«Beaucoup de Canadiens vont à l’épicerie sans liste, sans plan… et c’est à ce moment-là que vous avez tendance à trop acheter, à trop dépenser et, bien sûr, à gaspiller de la nourriture et de l’argent», a déclaré Kathleen Cassidy, une femme de la région de Toronto qui dirige Living sur un Loonie, un compte Instagram proposant des conseils pour économiser.

Avant de se rendre dans un magasin, elle a déclaré que ceux qui souhaitent économiser devraient calculer le nombre de personnes qu’ils accueilleront et tenir compte de leurs restrictions alimentaires, afin de ne pas acheter au-delà de leurs moyens.

Ensuite, tournez-vous vers les circulaires des supermarchés dans les journaux locaux ou sur les sites Web des épiciers. Ils révèlent les ventes et quel magasin a le prix le moins cher.

“Vous avez peut-être de la dinde chaque année, mais vous remarquez que du jambon ou du rosbif est en vente”, a déclaré Cassidy. “Vous pouvez modifier vos traditions ou votre repas pour l’adapter à ce qui est en vente.”

Au lieu de viandes casher à prix «fous» comme une poitrine de Hannukah traditionnelle, Gasner a déclaré qu’il fallait envisager des légumes habillés.

“Les légumes sont cool, alors faites des légumes votre ami et la star”, a-t-elle déclaré.

“Utilisez des herbes, de l’huile d’olive, des épices que vous avez déjà… Mettre de l’aneth ou du persil sur n’importe quoi donne une belle apparence et les gens veulent manger ça.”

Et si vous avez du mal avec le prix d’un certain légume, envisagez d’autres choix dans la même famille.

Par exemple, Sunta Sem, un chef et traiteur privé de Toronto qui vend des repas via l’application Cookin, échangera des patates douces contre d’autres légumes-racines comme le panais ou lors de la préparation d’aliments avec des légumes verts, optez pour la laitue Boston, qui, selon elle, n’a pas levé depuis prix trop cher.

Regarder quels produits sont de saison est également pratique car les produits de saison sont généralement moins chers car ils n’ont pas besoin d’être importés.

“Par exemple, en ce moment, les baies sont en vente pour environ 1,80 $ partout, alors qu’il y a quelques semaines ou quelques mois, elles étaient à 4,99 $ pour un paquet de framboises”, a déclaré Cassidy.

Les poires, les choux de Bruxelles, les rutabagas, les carottes, les betteraves, le chou, les pommes de terre et les courges ont tendance à être de saison en décembre, selon le calendrier du lait des producteurs laitiers de l’Ontario.

Avant de se rendre dans un magasin, Sem a dit de vérifier le réfrigérateur ou le garde-manger pour les articles que vous avez déjà et que vous pouvez utiliser.

“Achetez toujours votre maison en premier”, a-t-elle déclaré. “Beaucoup de gens oublient des choses comme j’ai acheté 70 sauces de soja dans ma vie et je ne sais pas quand cela s’est produit.”

Et une fois que vous avez un plan, ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas le temps ou la volonté de vous déplacer d’un magasin à l’autre pour économiser.

“Si vous avez un magasin dont le prix correspond, c’est toujours le gros coup de pied”, a déclaré Cassidy.

“Personnellement, j’aime magasiner chez Real Canadian Superstore ou No Frills parce que leurs prix correspondent aux concurrents locaux.”

Lorsqu’elle visite un magasin, elle garde un œil sur les sections de liquidation ou les articles démarqués. Parfois, la date de péremption du produit approche à grands pas, mais sa durée de vie peut être allongée en le jetant au congélateur ou en l’ajoutant à un repas préparé immédiatement.

Gasner utilise également cette stratégie, stockant et congelant des baies et des tomates pendant les mois d’été pour une utilisation à la fin de l’année.

De plus, alors qu’elle était au magasin, Cassidy a suggéré de chercher des coupons. De nombreuses marques les apposent dans les allées des magasins ou les proposent aux abonnés à la newsletter. Cassidy partage des liens vers des coupons sur sa page Instagram, mais des sites comme RedFlagDeals les compilent également.

À la caisse, elle recommande d’utiliser les points des programmes de fidélité, auxquels l’inscription est généralement gratuite.

“Souvent, je vois des abonnés qui ont économisé leurs points tout au long de l’année et les utilisent pendant la période des fêtes pour aider à l’achat évidemment de ce plus gros repas ou de ces cadeaux”, a-t-elle déclaré.

Une fois que vous avez quitté le magasin, il est important de s’assurer que les ingrédients durent jusqu’au grand jour, a ajouté Sem.

Placez les herbes fraîches dans un verre avec de l’eau et utilisez du plastique pour recouvrir ses feuilles, enveloppez les légumes verts lavés et séchés dans une serviette en papier pour empêcher l’humidité de les abîmer et conservez les viandes et les produits laitiers dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur.

Ensuite, Cassidy a déclaré augmenter vos économies une fois de plus en vous inscrivant à des applications gratuites comme Caddle, Checkout 51 et Eclipsa, qui demandent aux clients de numériser leurs reçus et en retour, offrent quelques centimes ou dollars de remise en argent pour l’achat d’articles spécifiques. .

“Avec le temps, cela peut certainement s’additionner et faire une différence.”

—Tara Deschamps, La Presse canadienne

ÉpicerieVacances