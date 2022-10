Vous offrir plus de façons de créer vos propres expériences mobiles – Samsung Global Newsroom

Dans le monde d’aujourd’hui, nos smartphones sont devenus indispensables. Ils sont peut-être petits, mais ils sont capables de contenir tout notre monde en eux. C’est pourquoi Samsung Electronics a initialement développé One UI afin de mieux connecter le matériel innovant avec un logiciel intuitif et facile à utiliser qui donne aux gens un meilleur contrôle sur leurs appareils mobiles.

Dans les semaines à venir, Samsung est ravi de proposer sa dernière offre One UI, One UI 5, aux millions d’utilisateurs de Galaxy à travers le monde avec de nouvelles fonctionnalités qui offrent à chacun la liberté de choisir sa propre expérience mobile.

Lisez la suite pour voir de plus près à quoi s’attendre de One UI 5.

Utilisez votre téléphone à votre façon

One UI 5 représente l’expérience mobile la plus personnalisée de Samsung à ce jour, conçue pour offrir aux gens plus d’options pour personnaliser leurs appareils exactement comme ils le souhaitent — et cela commence par la communication.

Le nouvel appel texte Bixby1 permet aux utilisateurs de communiquer de la manière qui leur convient le mieux. Avec Bixby Text Call, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques simplement en tapant un message. La plate-forme intelligente de Samsung, Bixby, convertit le texte en audio et le partage directement avec l’appelant sur la ligne en votre nom, et vous montre ce que dit l’appelant en convertissant sa voix en texte. Cette fonctionnalité est parfaite pour les moments où vous avez besoin de communiquer mais que vous ne pouvez pas nécessairement être entendu, comme dans un train bondé ou lors d’un concert bruyant. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez prendre vos appels dans n’importe quel environnement sans être perturbateur ni manquer un battement.

Faites correspondre votre téléphone à votre style de vie

Ce dont vous avez besoin de votre appareil peut changer tout au long de la journée. Les fonctionnalités que vous utilisez pour votre routine matinale pour vous lever et être actif peuvent ne pas être les mêmes que celles qui vous permettent de rester concentré pendant la journée de travail. Avec les routines, vous pouvez déclencher une séquence d’actions sur votre appareil en fonction de vos activités, et avec les modes One UI 5, vous pouvez créer des paramètres personnalisés pour différentes parties de votre vie, du sommeil et de la détente à l’exercice et à la conduite.

Par exemple, pendant que vous faites de l’exercice, votre priorité peut être de désactiver les notifications afin de rester dans la zone et d’écouter de la musique. Alternativement, quand il est temps d’aller au lit, désactiver les sons et activer le mode sombre peut vous aider à vous détendre.

One UI 5 offre également une nouvelle apparence qui rend l’expérience utilisateur plus accueillante et transparente. Des icônes d’application plus audacieuses et plus simples à un jeu de couleurs simplifié, Samsung a prêté attention aux détails complexes pour une expérience mobile plus attrayante.

Samsung a également affiné les notifications dans One UI 5 pour qu’elles soient plus intuitives, les rendant faciles à lire en un coup d’œil et offrant des boutons de réponse et de refus plus définis lors de la réception d’un appel via l’affichage d’appel contextuel repensé.

Au-delà des aspects de conception globale, la personnalisation et la capacité à s’exprimer est également un élément clé de l’expérience mobile de chacun. Afin de passer au niveau supérieur, One UI 5 apporte le fond d’écran vidéo populaire de l’application Lockstar of Good Lock, directement sur l’écran de verrouillage. En quelques clics, vous pouvez découper une vidéo pour transformer vos moments les plus mémorables en un hommage émouvant sur votre téléphone. Vous pouvez rendre cet écran de verrouillage encore plus personnalisé en modifiant le fond d’écran, le style de l’horloge et les fenêtres contextuelles de notification à partir d’un seul écran.

Une expérience mobile construite autour de vous

En plus de vous fournir des options pour personnaliser l’apparence de votre appareil, One UI 5 offre également de nouvelles fonctionnalités qui vous aident à faire les choses plus efficacement. Par exemple, les widgets de One UI 5 sont livrés avec de nouvelles options intéressantes et la possibilité de garder votre écran d’accueil propre et bien rangé avec de nouveaux widgets empilés. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de faire glisser et de déposer des widgets les uns sur les autres et de balayer vers la gauche ou la droite pour faire défiler rapidement et facilement chacun d’entre eux, afin de libérer de l’espace sur votre écran d’accueil et de l’utiliser plus efficacement.

Afin d’aider à rationaliser davantage les tâches et les activités mobiles, One UI 5 est également livré avec de nouvelles suggestions intelligentes pour les widgets. En fonction de vos habitudes d’utilisation et du contexte de votre activité mobile, les suggestions intelligentes suggèrent automatiquement des applications et des actions qui rendent l’expérience mobile encore plus personnalisée.

Vous pouvez facilement extraire le texte des images et le coller dans une note. Qu’il s’agisse de capturer rapidement les détails d’un événement à partir d’une affiche que vous souhaitez envoyer à un ami ou d’enregistrer facilement un numéro de téléphone à partir d’une carte de visite, One UI 5 facilite plus que jamais la productivité grâce à l’extraction de texte intelligente.

De plus, vous pouvez également contrôler tous les appareils connectés à votre smartphone dans le nouveau menu Appareils connectés, où vous pourrez accéder à toutes les fonctionnalités qui fonctionnent avec d’autres appareils tels que Quick Share, Smart View et Samsung DeX. Vous bénéficiez également désormais d’un accès facile au menu Auto switch Buds, qui vous permet de basculer automatiquement vos Buds d’un appareil à l’autre pour un fonctionnement inter-appareil plus transparent.

Sécurité pratique et tranquillité d’esprit

Samsung comprend qu’il n’y a pas de confidentialité sans sécurité, donc dans One UI 5, ces deux paramètres ont été réunis dans un tableau de bord clair et facile à naviguer, ce qui vous permet de protéger plus facilement que jamais votre appareil et vos informations sensibles. privé.

Ce nouveau tableau de bord de sécurité et de confidentialité a été conçu pour être aussi simple que possible afin de comprendre rapidement et facilement l’état de votre appareil. D’un simple coup d’œil, vous pouvez obtenir un aperçu rapide de la sécurité de votre appareil et trouver des suggestions et des avertissements en fonction de l’état.

Pour vous assurer que vos informations privées restent privées, One UI 5 propose également une nouvelle notification sur le panneau de partage2 qui vous avertit si vous êtes sur le point de partager involontairement une photo contenant des informations potentiellement sensibles telles qu’une image de votre carte de crédit ou de débit, de votre permis de conduire, de votre carte de sécurité sociale ou de votre passeport.

Conçu pour les utilisateurs de Galaxy, par les utilisateurs de Galaxy

Samsung a travaillé dur au cours des derniers mois pour s’assurer que One UI 5 offre notre meilleure expérience mobile à ce jour, et afin de s’assurer que ces changements résonnent avec de vrais utilisateurs, Samsung a reçu les commentaires des milliers d’utilisateurs Galaxy participant à notre One UI Beta programme.

Le programme One UI Beta garantit que Samsung offre des expériences mobiles qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs de Galaxy. Grâce à ce programme, les participants peuvent accéder rapidement à l’interface et partager leurs commentaires pour aider à créer la meilleure expérience possible. Cette année, Samsung a ouvert son programme Open Beta pour One UI 5 plus tôt que jamais pour garantir que tout le monde ait accès à la nouvelle interface utilisateur passionnante dès que possible.

Par la suite, les commentaires reçus au cours de ce processus ont façonné la prochaine expérience One UI 5 à plus d’un titre. Des petits détails, tels que des gestes plus fluides pour une apparence et une sensation raffinées, aux fonctionnalités complètes, les utilisateurs ont informé le parcours de développement. Les utilisateurs ont noté que le tableau de bord de sécurité était une fonctionnalité très appréciée, ouvrant la voie à des mises à jour supplémentaires qui donnent aux gens un meilleur contrôle sur leur vie privée, et les commentaires ont également montré que la nouvelle fonctionnalité Bixby Text Call était considérée comme incroyablement utile pour répondre aux appels dans des environnements difficiles. . En conséquence, cette fonctionnalité devrait prendre en charge l’anglais au début de l’année prochaine.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur One UI 5 et comment vous pouvez rendre votre expérience mobile exactement comme elle devrait être — uniquement vôtre.

1 Bixby Text Call est désormais disponible en coréen avec One UI 4.1.1, et la version anglaise est prévue pour début 2023 via une mise à jour logicielle One UI.

2 La fonction de partage de photos améliorée est disponible uniquement lorsque la langue du système est définie sur l’anglais (États-Unis) ou le coréen. Dans le cas d’une pièce d’identité, la disponibilité peut varier selon la langue.