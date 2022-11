Vous obtenez un Pixel 7 pour 20 $ en échangeant votre Pixel 6

Imaginez que vous possédez un Pixel 6 et que vous avez passé l’année dernière avec ses bizarreries et ses nombreux défauts, mais que vous appréciez toujours sa compagnie. Tu es D’ACCORD avec le Pixel 6 car il fait beaucoup de bien, même si ce modem a besoin d’un redémarrage régulier. Et si je vous disais que vous pourriez l’échanger contre le Pixel 7, nouveau et amélioré, au niveau du téléphone de l’année, pour 20 $ (après remboursement) ? Vous pouvez via le Google Store.

Étant donné que Google applique ses tarifs de vacances sur le Pixel 7, le prix est actuellement de 499 $, grâce à une remise de 100 $. C’est pour le modèle 128 Go – le modèle 256 Go est également en baisse de 100 $ à 599 $. Là où le prix de 20 $ apparaît, c’est dans la valeur d’échange que Google propose actuellement pour le Pixel 6. Ils vous donneront 479 $ si vous avez un Pixel 6 avec 128 Go de stockage en état de fonctionnement ou en «bon» état. Sortez votre calculatrice pour vérifier mes calculs, mais oui, je pense que ça se vérifie.

“Mais Kellen, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?” Oui. Il est. Le Pixel 7 est probablement le meilleur téléphone pour la plupart des gens aujourd’hui en raison de ses performances, de son appareil photo, de sa taille/conception et de son prix. Il était déjà bien vendu à 599 $, mais est devenu un vol absolu pendant cette semaine de magasinage des Fêtes avec une remise de 100 $.

En venant d’un Pixel 6, vous obtenez un processeur (et un modem) amélioré, une conception globale améliorée et un appareil photo principal amélioré. Bien sûr, ce n’est pas un saut massif du Pixel 6 au Pixel 7, mais cela vous offrira une meilleure expérience globale pour seulement 20 $ lorsque Google traitera enfin votre échange.

Pour obtenir le Pixel 7 pour 20 $, vous vous dirigerez vers le Google Store, choisirez une couleur (citronnelle illustrée ici), puis 128 Go de stockage (ou 256 Go si vous voulez dépenser plus), puis le modèle déverrouillé, puis parcourez la section d’échange. Lorsque vous choisissez le Pixel 6 dans cette section et remplissez le reste des cases pour votre modèle particulier, Google devrait alors vous montrer la valeur estimée de 479 $.

Pour être clair, vous paierez 499 $ aujourd’hui pour un Pixel 7. Ensuite, Google vous enverra un kit d’échange pour retourner votre Pixel 6 avec (peut-être en prendre une vidéo). Une fois qu’ils l’ont obtenu et traité, en supposant que votre téléphone est dans la forme que vous avez annoncée, vous obtiendrez un remboursement de 479 $ sur la carte avec laquelle vous avez acheté votre Pixel 7.

Très bonne affaire si vous avez un Pixel 6 en main en ce moment.

Lien Google Store Pixel 7