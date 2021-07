« Vous n’irez pas au match – pas de si, pas de mais »: le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce son intention d’interdire aux fans racistes d’aller aux matchs

Le Royaume-Uni et la communauté du football dans son ensemble ont réagi avec horreur aux informations faisant état d’abus racistes extrêmes dirigés contre un trio de joueurs anglais qui ont raté les tirs au but lors de la séance de tirs au but finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, certains y voyant une sinistre fatalité après des sections de supporters anglais se sont moquées de leur propre équipe tout au long du tournoi pour avoir « pris un genou » avant le coup d’envoi.

Le gouvernement de Johnson a été critiqué pour ses réactions tout au long du tournoi, le ministre de l’Intérieur Priti Patel étant accusé par un membre de l’équipe d’Angleterre, Tyrone Mings, de « attiser le feu » du racisme en refusant de critiquer les supporters qui ont choisi de huer le geste antiraciste d’avant-match.

Après quelques jours tumultueux, Johnson a révélé mercredi son intention d’ajouter du poids au projet de loi sur la sécurité en ligne, qui visait à donner aux autorités le pouvoir de lutter contre le racisme sur les réseaux sociaux.

🗣 « Non si, non mais, pas d’exceptions et pas d’excuses. » Boris Johnson confirme que ceux qui sont reconnus coupables d’abus racistes en ligne seront interdits d’aller aux matchs de football pic.twitter.com/vEOsDKpYgA – Football quotidien (@footballdaily) 14 juillet 2021

« Je tiens à remercier chacun de [the England squad] pour ce qu’ils ont fait, pour leur incroyable campagne, ils ont participé aux championnats Euro 2020. Et ils représentent le meilleur de notre pays« , a annoncé Johnson au parlement.

« Je répète que je condamne et abhorre totalement les manifestations racistes que nous avons vues dimanche soir.

« Donc, ce que nous faisons aujourd’hui, c’est prendre des mesures pratiques pour garantir que le régime d’interdiction du football est modifié, de sorte que si vous êtes coupable d’abus racistes en ligne contre des footballeurs, vous n’assisterez pas au match.

« Pas de si, pas de mais, pas d’exemptions et pas d’excuses. »

Alors, n’est-ce pas l’équivalent de dire que si vous accélérez dans votre voiture, vous ne pouvez pas aller à un salon de l’auto ? Un inconvénient mais ça ne va pas vraiment vous empêcher de recommencer… – Richard Knott (@knott_richard) 14 juillet 2021

Cela n’élimine pas le racisme endoctriné. Cela commence avec les parents et les éducateurs. – Citoyen zéro passé 30 (@citizendark30) 14 juillet 2021

Un geste vide – Dr.Disenchanted (@PhD_Unemployed) 14 juillet 2021

Bien qu’il ne soit pas clair quand les mesures de Johnson seront mises en œuvre, elles donneront aux autorités du football un pouvoir supplémentaire pour émettre des ordonnances d’interdiction aux supporters fautifs.

Dans l’état actuel des choses, les abus racistes à l’intérieur des stades peuvent entraîner des interdictions d’assister à des matchs – mais les nouvelles mesures s’étendront aux médias sociaux.

Johnson a également indiqué que le projet de loi ciblera les entreprises technologiques qui n’agissent pas en supprimant le contenu raciste de leurs plateformes et les rendra potentiellement passibles d’une amende de 10 % de leur chiffre d’affaires annuel.

« N’est-ce pas l’équivalent de dire que si vous accélérez dans votre voiture, vous ne pouvez pas aller à un salon de l’automobile ? Un inconvénient, mais ça ne va pas vraiment vous empêcher de recommencer« , a déclaré un fan de football en réaction à la déclaration de Johnson, tandis que d’autres ont également douté de son efficacité.

« Cela n’élimine pas le racisme endoctriné. Cela commence avec les parents et les éducateurs« , a écrit un autre, avec un troisième condamnant le plan comme un peu plus qu’un « geste vide« .