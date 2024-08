Vous n’imaginez pas à quel point il va faire chaud. Découvrez quand la vague de chaleur à Cambridge arrive

L’été touche à sa fin.

Une semaine après des températures carrément automnales, l’est de l’Ohio s’apprête à connaître une série de journées chaudes et estivales.

Le service météorologique national prévient que les prochains jours seront plutôt chauds et inconfortables pour certains.

Et la menace de tempêtes violentes revient.

Les températures commenceront la semaine à 90 degrés inférieurs et monteront à 90 degrés supérieurs d’ici mardi avec ce qu’on appelle l’indice de chaleur (ce qu’on ressent) près ou au-dessus de 100 degrés dans certaines communautés.

La chaleur se poursuivra mercredi avec des températures maximales attendues bien au-dessus de 90 degrés, avec un maximum prévu de 96 degrés à Cambridge, selon le service météorologique.

La menace de violentes tempêtes augmente mardi et mercredi alors qu’un front devrait traverser l’est de l’Ohio.

Outre une forte humidité, les tempêtes pourraient apporter des rafales de vent dévastatrices.

La température moyenne quotidienne maximale pour cette période de l’année est inférieure à 80 degrés.

Comment puis-je me préparer à la canicule ?

Le service météorologique exhorte les résidents à rester hydratés cette semaine s’ils comptent s’aventurer à l’extérieur.

Les boissons contenant des électrolytes peuvent également aider à éviter la déshydratation.

Portez des vêtements de couleur claire et appliquez de la crème solaire toutes les deux heures.

Et si vous travaillez à l’extérieur, ils suggèrent des repos fréquents à l’ombre.

Quelle est la météo ?

Voici les prévisions du service météorologique national pour Cambridge :

Aujourd’hui: Généralement ensoleillé et chaud, avec un maximum proche de 93. Vent calme devenant ouest d’environ 5 mph dans l’après-midi.

Ce soir: Généralement clair, avec un minimum d’environ 69. Vent calme.

Mardi: Ensoleillé et chaud, avec un maximum proche de 96. Vent calme devenant sud-ouest d’environ 6 mph dans l’après-midi.

Mardi soir : Faible risque d’averses et d’orages après 2h du matin. Ciel partiellement nuageux, avec un minimum d’environ 72 degrés. Vent léger du sud-ouest. Le risque de précipitations est de 20 %.

Mercredi: Faible risque d’averses et d’orages avant 8 h, puis risque d’averses et d’orages après 14 h. Généralement ensoleillé et chaud, avec une température maximale proche de 96 °C. Vent d’ouest de 3 à 7 mph. Risque de précipitations de 40 %. Nouvelles précipitations de moins d’un dixième de pouce, sauf en cas d’orages.

Mercredi soir : Risque d’averses et d’orages avant 2h du matin. Ciel partiellement nuageux, avec une température minimale autour de 68. Risque de précipitations de 30 %. De nouvelles précipitations sont possibles entre un quart et un demi-pouce.

Jeudi: Risque d’averses et d’orages après 14h. Généralement ensoleillé et chaud, avec une température maximale proche de 91 °C. Le risque de précipitations est de 30 %.

Jeudi soir : Risque d’averses et d’orages avant 20h. Ciel généralement dégagé, avec un minimum d’environ 66. Le risque de précipitations est de 30 %.

Vendredi: Risque d’averses et d’orages après 14h. Ensoleillé et chaud, avec une température maximale proche de 92. Le risque de précipitations est de 40 %.

Vendredi soir : Risque d’averses et d’orages. Ciel généralement nuageux, avec un minimum d’environ 66 degrés. Le risque de précipitations est de 40 %.

Vérifiez la météo locale toutes les heures

Besoin de connaître les conditions météorologiques heure par heure ? N’oubliez pas de consulter notre page météo ici.

Quand est le premier jour de l’automne ?

Le premier jour de l’automne cette année, également connu sous le nom d’équinoxe d’automne, est le dimanche 22 septembre.

Selon l’Almanach du fermier, le heure exacte de l’équinoxe d’automne dans l’hémisphère nord il est 8h44

Il y a techniquement deux jours que vous pourriez considérer comme le début de la saison d’automne.

Il y a l’automne astronomique, qui commence le 22 septembre avec l’équinoxe d’automne.

Certains météorologues considèrent également le dimanche 1er septembre comme le début de chute météorologiquequi est basé sur le cycle annuel de température.

Cet article a été publié à l’origine dans Akron Beacon Journal : Des températures élevées et des tempêtes dévastatrices arrivent à Cambridge