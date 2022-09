Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

La fonte est solide et durable, mais un nettoyage incorrect des ustensiles de cuisine en fonte peut entraîner la corrosion de la antiadhésif patine et dommages qui assaisonnement vous avez (espérons-le) travaillé dur pour construire. Prenez soin de votre fonte le droit façon et il fera toutes ces choses merveilleuses que fait la fonte et les fera pendant des années, voire des décennies. Si tous ses travaux de cuisine ne suffisaient pas, la fonte est également l’un des secrets les mieux gardés pour empêcher le gril de devenir crasseux.

Bien entretenir et nettoyer la fonte n’est pas difficile, mais ce matériau d’ustensiles de cuisine a son propre ensemble de règles afin de garder ce naturel. antiadhésif surface dans la meilleure forme possible. Il existe quelques règles simples à suivre pour garder votre fonte propre et comme neuve.

Voici comment nettoyer correctement la fonte (et comment ne pas le faire).

Ne mettez pas les ustensiles de cuisine en fonte au lave-vaisselle

Vous vous demandez peut-être si vous pouvez mettre votre fonte au lave-vaisselle en un rien de temps. Bien que le lave-vaisselle n’abîme probablement pas la casserole ou ne la rende pas inutile, il enlèvera cette importante couche d’assaisonnement et de patine antiadhésive de la surface que vous travaillez à construire au fil du temps.

Il ne faut pas plus de quelques minutes pour nettoyer une poêle en fonte. Vous n’avez pas non plus besoin de nettoyer votre poêle en profondeur après chaque utilisation. Si vous avez seulement fait frire un œuf ou réchauffé une poitrine de poulet, par exemple, un chiffon imbibé d’eau tiède est probablement tout ce dont vous aurez besoin pour l’essuyer.

Mais si vous venez de saisir quelque chose avec un excès de graisse ou s’il y a des morceaux de nourriture collés, suivez ces étapes simples et votre fonte restera propre et continuera à tenir cette surface antiadhésive magnifiquement assaisonnée.

Nettoyez votre poêle en fonte pendant qu’elle est encore chaude

Oui, je sais, cette côtelette de porc grésillante est prête à être mangée et la dernière chose que vous voulez faire est de nettoyer une casserole, mais croyez-moi, cela facilitera le travail. Ajoutez de l’eau tiède dans la poêle quelques minutes après l’avoir retirée du feu pendant qu’elle est encore chaude mais pas brûlante. Ce mijotage rapide fera une grande partie du travail à votre place pour démêler la casserole.

David Watsky/Crumpe



Grattez avec une cuillère en bois ou une brosse à poils doux

L’eau chaude ayant décollé les aliments de la surface de la casserole, il est maintenant temps d’utiliser une cuillère en bois ou une brosse douce pour enlever ce qui reste.

J’aime ça pour la fonte. Il fonctionne très bien sur une poêle plate classique, mais a des touffes de poils séparées, donc il fonctionnera très bien sur des poêles ou des grilles en fonte. Si vous préférez quelque chose de plus naturel, un fonctionnera, mais cela pourrait ne pas durer aussi longtemps. Vous pouvez utiliser une éponge douce, mais sachez que ce sera probablement le dernier acte pour cette éponge.

Évitez d’utiliser des épurateurs métalliques qui endommageront la surface en fonte. Et méfiez-vous des spatules en caoutchouc et en plastique, en particulier celles bon marché, car elles peuvent fondre contre le métal chaud.

David Watsky/Crumpe



Utilisez du sel pour nettoyer la fonte pour les aliments tenaces et collés

D’un coup d’œil à votre poêle, vous devriez être en mesure de dire quel type de tâche de nettoyage vous avez entre les mains. Après la plupart des utilisations, un aspersion d’eau tiède devrait faire l’affaire. Mais si les choses sont très collantes, saupoudrez la fonte d’un peu de sel casher (sans eau) et grattez-la doucement avec une cuillère ou une spatule en bois à bout plat. Videz le sel et ajoutez un peu d’eau pour faire bouger les choses.

David Watsky/Crumpe



Si vous devez frotter plus fort que vous ne le pouvez avec une cuillère ou un chiffon en bois, utilisez une brosse en fonte comme celles mentionnées ci-dessus.

Séchez immédiatement votre fonte

La rouille est le problème le plus courant auquel les gens sont confrontés avec la fonte, mais c’est aussi celui qui est facilement évité. Il est important de sécher votre fonte immédiatement et soigneusement. La meilleure façon est d’utiliser la chaleur de la cuisinière ou du four, qui séchera votre poêle de l’intérieur vers l’extérieur, mais vous pouvez également utiliser un chiffon sec.

Pour sécher une poêle sur la cuisinière, il suffit de la mettre à feu doux pendant quelques minutes. Vous le verrez dégager de la vapeur et peut-être aussi de la fumée. Lorsque cela commence à ralentir, votre poêle est sèche. Utilisez un feu moyen pour sécher la poêle dans le four si elle est encore allumée. Environ 5 minutes à 325 F devraient suffire.

Donnez-lui un réassaisonnement rapide, pourquoi ne pas le faire ?

Une fois qu’il est sec et tant qu’il est encore chaud, vous pouvez (et devriez) vous sentir libre de l’assaisonner davantage avec une cire d’assaisonnement en fonte (j’aime ) ou une autre huile de cuisson à haute température. Pour en savoir plus, consultez ceci Guide CNET pour assaisonner parfaitement votre poêle en fonte

Tyler Lizenby/Crumpe



Peut-on utiliser du savon sur la fonte ?

La question n ° 1 sur le nettoyage des ustensiles de cuisine en fonte est de savoir si vous pouvez ou non utiliser du savon pour nettoyer une poêle ou une poêle à griller. La réponse est oui, mais vous devriez essayer de ne pas le faire. Un peu de savon – je veux dire une vraie petite noisette – ne ruinera pas votre fonte, mais certains savons durs éroderont la patine antiadhésive et pourraient également affecter la saveur que votre fonte a développée.

