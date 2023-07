Vous n’êtes plus une affaire classée ? La police confirme le mandat de perquisition dans le meurtre de Tupac Shakur en 1996

La police de Las Vegas a confirmé mardi avoir servi un mandat de perquisition cette semaine en lien avec le meurtre longtemps non résolu de Tupac Shakur, propulsant l’affaire à nouveau sous les projecteurs près de 30 ans après sa mort.

Shakur, l’une des figures les plus célèbres de l’histoire du hip-hop, a été tué dans la nuit du 7 septembre 1996 lors d’une fusillade en voiture à Las Vegas. Il avait 25 ans.

Aucune arrestation n’a jamais été effectuée. Pourtant, l’attention sur l’affaire, qui a vu sa part de théories du complot, dure depuis des décennies.

Le département de la police métropolitaine de Las Vegas a déclaré dans un communiqué que la perquisition avait été menée lundi dans la ville voisine de Henderson. On ne sait pas ce qu’ils cherchaient et où ils cherchaient.

Citant l’enquête en cours, le porte-parole du département, Aden OcampoGomez, a déclaré lors d’un bref appel téléphonique qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails sur les derniers développements de l’affaire, y compris si un suspect avait été identifié.

Que s’est-il passé la nuit de son meurtre

Le rappeur de 25 ans voyageait dans une BMW noire conduite par la fondatrice de Death Row Records, Marion (Suge) Knight dans un convoi d’environ 10 voitures, apparemment dirigées vers une boîte de nuit, après avoir vu Mike Tyson assommer Bruce Seldon dans un championnat des poids lourds. combat au MGM Grand. La police a déclaré que personne d’autre n’était dans la voiture avec eux.

Une Cadillac blanche avec quatre hommes à l’intérieur s’est arrêtée à côté de la BMW alors qu’elle était arrêtée à un feu rouge à une intersection près du Strip de Las Vegas, et une personne a ouvert le feu, criblant de balles le côté passager de la voiture de Knight, a annoncé la police. Assis sur le siège passager, Shakur a reçu quatre balles, au moins deux dans la poitrine. Knight a été effleuré par un fragment de balle ou un éclat d’obus de la voiture.

Shakur, à gauche, apparaît le 15 août 1996, aux côtés de Marion (Suge) Knight, alors présidente de Death Row Records. Knight, qui se trouvait à l’intérieur du véhicule où Shakur a été abattu, est actuellement en prison après avoir été reconnu coupable d’homicide involontaire dans une autre affaire. (Frank Wiese/Associated Press)

Shakur a été transporté d’urgence à l’hôpital, où les fans se tenaient à l’extérieur pour veiller. Il est décédé six jours après la fusillade.

En quittant le MGM Grand la nuit fatidique, Shakur et Knight ont été impliqués dans une bagarre à plusieurs à l’intérieur du casino. Parmi les personnes avec lesquelles ils se sont battus, il y avait Orlando Anderson, 22 ans, originaire de Los Angeles.

Anderson a été interrogé à la fois dans l’enquête Shakur et dans le cadre de fusillades sans rapport à Los Angeles. Il a accordé une interview au Los Angeles Times niant tout rôle dans l’homicide de Shakur et prétendant être un fan de l’artiste.

La mère du rappeur, Afeni Shakur, par l’intermédiaire de son avocat, a annoncé qu’elle prévoyait de déposer une plainte pour mort injustifiée contre Anderson au début de 1998.

Mais en mai de cette année-là, Anderson faisait partie des trois hommes tués par balle dans une fusillade devant un lave-auto de Compton, en Californie.

Une période de violence hip-hop meurtrière

La mort de Shakur est survenue au milieu de sa querelle avec le rival du rap The Notorious BIG, Christopher Wallace, et le patron du label de Wallace chez Bad Boy Records, Sean (Diddy) Combs.

Shakur a été grièvement blessé lors d’une autre fusillade lors d’un vol dans le hall d’un hôtel du centre-ville de Manhattan en 1994. Il a été abattu de plusieurs balles et a perdu 40 000 $ US. Il a ouvertement accusé Wallace et Combs d’avoir eu connaissance de la fusillade, ce qu’ils ont nié avec véhémence. Le tournage a déclenché une querelle entre la côte est et la côte ouest qui a créé un sérieux fossé au sein de la communauté hip-hop et des fans.

Sur cette photo du 6 décembre 1995, Notorious BIG fait la fête aux Billboard Music Awards à New York. Le rappeur a été abattu moins d’un an après le meurtre de Shakur. (Mark Lennihan/Associated Press)

Les pistes de Diss ont apparemment été livrées pour faire comprendre leurs points. Shakur a sorti le single agressif Tape lesqui visait Wallace, qui enregistrait Qui t’a tiré dessus ?, un disque du début de 1995 qui a été reçu comme une raillerie. Cependant, Wallace a affirmé que la chanson n’était pas dirigée vers Shakur.

Wallace a également été abattu alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un véhicule, le 9 mars 1997, à Los Angeles après avoir assisté aux Soul Train Awards. Comme dans l’affaire Shakur, personne n’a jamais été traduit en justice en relation avec l’homicide.

Alors que Combs a continué en tant qu’artiste et homme d’affaires, Knight purge actuellement une peine d’homicide involontaire coupable en lien avec un délit de fuite mortel en 2015.

Plusieurs documentaires et mini-séries ont traité des spéculations sur qui pourrait être responsable des meurtres de Shakur et Wallace, avec des amis des artistes et même d’anciens policiers détaillant les faux pas dans les deux enquêtes sur les homicides.

L’héritage artistique de Shakur

Shakur est l’une des figures les plus prolifiques du hip-hop, également connu sous ses noms de scène 2Pac et Makaveli.

Sa carrière musicale professionnelle n’a duré que cinq ans, mais il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde.

Les fans assistent à une cérémonie le 7 juin à Los Angeles, au cours de laquelle Shakur a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Il est né le 16 juin 1971 à New York. Adolescent, il fréquente la Baltimore School for the Arts, en même temps que l’actrice Jada Pinkett Smith.

Après avoir déménagé en Californie et rejoint le groupe Digital Underground nominé aux Grammy Awards, Shakur s’est lancé seul et a obtenu la reconnaissance avec 2Pacalypse Maintenantsorti fin 1991.

ÉCOUTEZ l L’historien de la musique Jeffrey Ogbar sur l’héritage de Shakur (2021): Jour 66:39Déballer l’héritage compliqué de Tupac, à l’occasion de ce qui aurait été son 50e anniversaire Tupac Shakur était le fils d’un Black Panther, un acteur de formation classique et un rappeur superstar qui a défié la violence policière, le racisme systémique et la pauvreté – mais a également écrit de la musique misogyne et a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’un fan. Les experts disent que les complications qui l’ont rendu si convaincant dans la vie ont maintenu son héritage bien vivant.

La fusillade de Las Vegas s’est produite en tant que quatrième album solo de Shakur, Tous les yeux sur moi, est resté dans les charts, avec quelque cinq millions d’exemplaires vendus. Plusieurs versions posthumes ont également été de gros vendeurs.

Shakur a également été félicité pour son travail à l’écran dans une carrière d’acteur qui l’a vu figurer dans plusieurs films populaires tels que John Singleton. Justice poétique avec Janet Jackson et Ernest Dickerson Jus.

L’artiste six fois nominé aux Grammy Awards a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame par Snoop Dogg en 2017.

Le mois dernier, Shakur a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.