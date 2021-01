Après sept mois d’émeutes presque ininterrompues, alors que même la bombe incendiaire de son propre immeuble en copropriété ne pouvait pas le pousser à agir, le maire de Portland, Ted Wheeler, a soudainement juré de «repousser» la violence d’Antifa qui sévit dans sa ville.

«Mes efforts de désescalade de bonne foi se sont heurtés à une violence permanente et même au mépris de la part des radicaux Antifa et des anarchistes», Wheeler a déclaré vendredi, dans un discours du Nouvel An. «En réponse, il sera nécessaire d’utiliser des outils supplémentaires et de repousser les limites des outils dont nous disposons déjà pour mettre un terme à la destruction criminelle et à la violence.»

Wheeler est allé jusqu’à condamner « quiconque se livre à la violence ou à la destruction criminelle » et a appelé les forces de l’ordre fédérales à s’associer à la police locale et nationale pour élaborer des plans de lutte contre la violence anarchiste. La déclaration intervient après des mois où le maire a accusé le président Donald Trump d’avoir incité à de violentes manifestations.

Le moment du revirement de Wheeler – le président démocrate élu Joe Biden devant prendre ses fonctions le 20 janvier – n’a pas été perdu pour les utilisateurs des médias sociaux. Un intervenant a traduit le message du maire comme suit: « Antifa a survécu à leur utilité. Je ne peux pas les laisser continuer à être une nuisance pour l’administration Biden. »

"Antifa a survécu à leur utilité, je ne peux pas les laisser continuer à être une nuisance pour l’administration Biden." – ☻ (@DECENTRADICAL) 2 janvier 2021

D’autres observateurs se sont moqués de Wheeler et d’autres démocrates pour avoir minimisé l’impact négatif d’Antifa. Biden a même appelé le groupe « une idée, pas une organisation » lors de son débat présidentiel du 29 septembre avec Trump.

« Mais Joe Biden nous a dit qu’Antifa n’était qu’une idée, » A déclaré Matt Hudgens, partisan de Trump. « De plus, vous avez un an de retard. Vous vouliez les émeutes pour un gain politique. N’agissez pas comme si vous les condamnez soudainement maintenant. » Le militant de la sécurité scolaire Kyle Kashuv a fait écho à ces sentiments, disant: « Mais les officiels (Ted Wheeler) m’ont dit de manière fiable qu’Antifa n’était qu’une idée. »

Mais @Joe Biden dis-nous "Antifa" était juste une idée … Aussi .. Vous avez un an de retard @tedwheeler.. Vous vouliez les émeutes à des fins politiques .. N’agissez pas comme si vous les condamnez maintenant. pic.twitter.com/tvrcD4fAC3 – 🇺🇲TrumpKag🇺🇸 (@matt_hudgens) 2 janvier 2021

Mais des responsables (Ted Wheeler) m’ont dit de manière fiable que l’antifa n’était qu’une idée? https://t.co/KLvYFTnryx – Kyle Kashuv (@KyleKashuv) 2 janvier 2021

Les émeutes de Portland Antifa et Black Lives Matter, qui ont commencé fin mai après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis, ont entraîné des millions de dollars de dommages matériels et conduit à de violentes agressions, meurtres et la prise de contrôle temporaire d’une partie de la ville, qui a été déclarée un pays distinct.

Wheeler a annoncé début septembre qu’il déménageait de son condominium haut de gamme de Pearl District après que des émeutiers aient tenté d’incendier l’immeuble.

Aussi sur rt.com Le maire de Portland quitte un appartement cher après que des émeutiers aient tenté de le mettre au TORCH, mais dit qu’il se tient toujours aux côtés des manifestants

Même alors, Wheeler a déploré l’incident du point de vue qu’il distrait de « le message important du mouvement pour la justice raciale » – pas comme un signe que les responsables des violences doivent être appréhendés et punis.

Lire la suite La police de Portland déclare une émeute, affirmant que les manifestants ont lancé des « bombes incendiaires » pendant les troubles à New York (VIDEOS)

La dernière flambée de violence majeure de Portland s’est produite la veille du Nouvel An, lorsque des émeutiers ont vandalisé des propriétés, mis le feu et auraient lancé des bombes incendiaires sur la police.

Wheeler a déclaré vendredi que Portland devait améliorer ses capacités de surveillance pour recueillir des renseignements sur «petits groupes de criminels organisés». Il a également appelé à des peines plus sévères contre les personnes reconnues coupables de dommages à la propriété et a suggéré que les auteurs soient tenus de rencontrer les victimes de leurs crimes et d’effectuer des travaux d’intérêt général, tels que ramasser les déchets et enlever les graffitis.

Il a dit aux propriétaires d’entreprise et à d’autres personnes qui ont été victimisées que: « Je veux que vous sachiez que vous avez toute ma sympathie. »

« Il est temps de lutter plus durement contre ceux qui sont déterminés à détruire notre communauté et de prendre plus de risques dans la lutte contre l’anarchie », Wheeler ajouté.

Les utilisateurs de Twitter ont ridiculisé Wheeler pour être arrivé à cette conclusion si tard dans le match. « Il essaie de remettre le dentifrice dans le tube, » a déclaré l’ancien président de la Chambre des États-Unis, Newt Gingrich.

Il essaie de remettre le dentifrice dans le tube. https://t.co/fFhJcr5gsX – Newt Gingrich (@newtgingrich) 2 janvier 2021

L’animateur de podcast Felix Fernandes était d’accord, affirmant que Wheeler était « environ six mois de retard avec son discours dur. Son inaction est la raison pour laquelle c’est même un problème aujourd’hui. »

Maire de Portland @tedwheeler est environ 6 mois trop tard avec son discours dur … son inaction est pourquoi c’est même un problème aujourd’hui … #PortlandRiots #portland #trop tard pic.twitter.com/qY4oiPwAW4 – Podcast de l’oncle Felix (@FelixPodcast) 2 janvier 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!